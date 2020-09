Eesti parimad ettevõtted selguvad 8. oktoobril

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit korraldavad Eesti suurimat ettevõtluskonkurssi „Eesti parimad ettevõtted 2020“. Konkursi eesmärk on tunnustada parimaid Eesti ettevõtteid ja tõsta ettevõtlikkust esile ka majanduslikult keerulisel ajal. 8. oktoobril toimuvat auhindamisüritust saab jälgida Delfi vahendusel.

Ettevõtluskonkurss liidab endas kahte konkurssi:

Ettevõtluse auhinna konkurss toimub tänavu EASi ja Eesti Tööandjate Keskliidu eestvedamisel 20. korda. Parimad ettevõtted selgitatakse välja viies kategoorias: aasta eksportöör, aasta uuendaja, aasta välisinvestor, aasta disainirakendaja ja aasta pereettevõte.

EASi juhi Peeter Raudsepa sõnul on just majanduslikult keerulisel ajal oluline ettevõtjaid tunnustada. „Ettevõtteid hinnatakse 2019. aasta tulemuste põhjal, kuid kriisi valguses hinnatakse ka seda, mismoodi on ettevõtted end ette valmistanud kohanema ootamatute väljakutsetega. Kas ettevõtte kapitaliseeritus, juhtimistavad ja laiemalt kogu ettevõtte kultuur, mis on rajatud aastate jooksul, on andnud nüüd võimaluse uutele oludele tulemuslikult reageerida ning kriisis vastutustundlikult käituda. Paljud otsused, mis ettevõte langetas 2019. aastal, on kriisiga toimetulekul määrava tähtsusega,” sõnas Raudsepp.

„On oluline anda ühiskonnale selge signaal: elu jätkub ka pärast pandeemiat. Oleme saanud karmid õppetunnid, aga seda enam tuleb tunnustada neid, kes mitte ainult ei jää püsima, vaid oskavad hetke ära kasutada uueks stardiks. See on võimalus tulla välja uute ja innovaatiliste lahendustega. Žürii liikmena kinnitan, et neid oli sel aastal rohkelt,“ ütles Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Eelmisel aastal võitis aasta ettevõtte tiitli Estonian Cell AS, kes oli parim ka aasta välisinvestori kategoorias. Veel olid võidukad Cleveron AS (aasta eksportöör), OÜ T-Tammer (aasta pereettevõte), Evovon OÜ (aasta disainirakendaja) ja SK ID Solutions AS (aasta uuendaja).

Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabelit koostab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Konkursi raames koostatakse ettevõtete üldine konkurentsivõime paremusjärjestus ettevõtete majandusnäitajate põhjal ja lisaks valdkondlike edetabelite koostamisele selgitatakse parimad välja ka ettevõtte suuruse arvestuses. Konkursi metoodika on välja töötanud Eesti Konjunktuurinstituut.

„Kõik, kes on läbi teinud raskeid aegu, teavad, et hea sõna ja asjakohane tunnustus aitavad leida motivatsiooni ning annavad jõudu selleks, et edukalt edasi minna. Just seetõttu on ettevõtete tunnustamine ja märkamine tänavu eriti tähtis,“ sõnas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts Eesti suurimat ettevõtluskonkurssi kommenteerides ning lisas, et konkurentsivõime edetabelis osaleb igal aastal ligi 2000 ettevõtet, kes tihti avalikkuses silma ei paista, kuid kes väärivad esiletoomist, sest neil on arvestatav mõju Eesti majandusele ja ühiskonnale. „Ettevõtluskonkursist osavõtmine peaks olema iga ettevõtja aastaplaanis, sest nii on ka endal kergem märgata tehtava töö mõju ja tähtsust,“ sõnas Palts.

2019. aastal olid konkurentsivõime edetabeli parimad Merko Ehitus AS (konkurentsivõimelisim suurettevõte), CM Tallinn AS (konkurentsivõimelisim väike- ja keskmine ettevõte) ning Intelligentne Grupp OÜ (konkurentsivõimelisim mikroettevõte).

Tegu on suurima era- ja avaliku sektori koostöös toimuva konkursiga Eestis, kus igal aastal osaleb üle 2000 Eesti ettevõtte ning mille juured ulatuvad 1996. aastasse, kui tollase presidendi Lennart Meri eestvedamisel anti esimest korda välja tiitel „Välisinvestor 1995“.

Rohkem infot konkursi veebilehel ettevotluskonkurss.ee.