Vaata, kes on „Ettevõtluse auhind 2020“ nominendid!

Selgunud on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Eesti Tööandjate Keskliidu välja antava ettevõtluse auhinna nominendid. Parimad ettevõtted viies kategoorias kuulutatakse välja 8. oktoobril toimuval auhindamisüritusel.

EASi juhi Peeter Raudsepa sõnul arvestati tänavu lisaks majandusnäitajatele ja ühiskondlikule panusele ka kriisis toimetulekut ning uuendusmeelsust. „Hea märk oli see, et kõige tihedam konkurents oli seekord aasta uuendaja kategoorias. See näitab meie ettevõtete ambitsiooni ja võimekust ka keerulisemate oludega kohaneda ning innovatsiooni luua,“ sõnas Raudsepp ja lisas, et suurt tunnustust väärivad loomulikult kõik kandideerinud ettevõtted.

Koostöös erinevate valdkondade asjatundjatega valis žürii välja kolm parimat ettevõtet viies kategoorias: aasta eksportöör, aasta välisinvestor, aasta disainirakendaja, aasta pereettevõte ja aasta uuendaja.

Aasta eksportööri nominendid on elektrijalgrataste tootja Ampler Bikes OÜ, mobiilimaksete platvormi pakkuv Fortumo OÜ ja tarkvaraarendusettevõte Nortal AS.

Aasta välisinvestori tiitli eest asuvad võitlusesse rahvusvahelise Bertelsmanni kontserni Eestis asuv IT-arenduse ja innovatsioonikeskus AFS IT Services Estonia OÜ, rahvusvahelise võrgu- ja telekommunikatsiooniettevõtte Eesti haru Ericsson Eesti AS ning Tallinna Ülemiste City ärilinnaku üks suurarendajatest Technopolis Ülemiste AS.

Aasta disainirakendaja valitakse helikindlaid telefoni- ja nõupidamisruume tootva Silen OÜ, ka aasta eksportööri kategoorias nomineeritud Ampler Bikes OÜ ning ventilatsiooniseadmete tootmisega tegeleva ETS Nord AS-i seast. Kõiki kolme ühendab disaini ja kasutajakogemuse tähtsustamine.

Aasta uuendaja nominendid on IT-turbelahendusi pakkuv CybExer Technologies OÜ, käsitööšokolaade valmistav Chocolala OÜ ja Elcogen AS, mis arendab ja toodab kütuseelementide tehnoloogiat. Selle kategooria eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kes on saavutanud majandusliku edu uuenduste väljatöötamise kaudu.

Aasta pereettevõtte auhinna eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kus juhtimises osalevad pereliikmed mitmest põlvkonnast. Tänavused nominendid on ESTIKO kontserni valdusfirma Rondam Grupp AS, juba 1970. aastal Ülo Pärnitsa asutatud arendusfirma Mainor AS ja Eesti ainuke kartulikrõpse tootev ettevõte AS Balsnack International Holding.

Parimad selguvad 8. oktoobri õhtul toimuval auhindamisüritusel „Eesti parimad ettevõtted 2020“, mida saab samal õhtul vaadata Delfi otseülekande vahendusel. Lisaks kuulutatakse välja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursi „Konkurentsivõime edetabel 2020“ edukaimad ettevõtted, ettevõtluse edendajad ning antakse üle ka noore ettevõtja preemia.

Ettevõtluse auhinna konkurss on kõrgeim riigipoolne tunnustus ettevõtjatele ja ettevõtlikkusele ning samas Eesti pikima ajalooga ettevõtluskonkurss. Konkurssi korraldavad EAS ja Eesti Tööandjate Keskliit ning eesmärk on edendada ettevõtlikkust ja tõsta esile ambitsioonikamaid Eesti ettevõtteid.

Samal ajal korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda konkurssi „Konkurentsivõime edetabel“. Selle konkursi raames koostatakse ettevõtete üldine konkurentsivõime paremusjärjestus ettevõtete majandusnäitajate põhjal. Lisaks valdkondlike edetabelite koostamisele selgitatakse parimad välja ettevõtte suuruse arvestuses.

Mõlema konkursi parimate hulgast valitakse üldvõitja ehk aasta ettevõte 2020.

Täpsemalt saab nominentide ja kategooriate edukamatega tutvuda: eas.ee/ettevotluseauhind.