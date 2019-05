Palk- ja elementmajade võlu

1995. aastal loodud pereettevõte Palmatin OÜ on Edukas Eesti Ettevõte, mis asub Tallinna külje all Rannamõisas ning tegeleb palk- ja elementmajade projekteerimise, tootmise, müümise ja ehitamisega.

Perefirma missioon on ökoloogiliselt terve elukeskkonna loomine alates puhke- ja elumajade ehitusest kuni ühiskondlike hooneteni, nagu spaakeskused, hotellid ja suusakeskused.

Mis teeb Palmatin OÜ ettevõtte eriliseks?

Palmatin OÜ tugevus on laialdane oma tootmisbaas, mis võimaldab võtta ehitamiseks vastu huvitava disaini ja projektiga hooneid. „Saame tehases toota vajalikud materjalid ja seeläbi teha ka keerulisi eriprojekte. Klient ei pea valima kataloogimajade hulgast, vaid koostöös arhitektiga saab kujundada täpselt endale sobiva maja. Näiteks hiljuti tegime Austriasse maja, mis koosneb kolmest kaheksanurksest osast, see on huvitav ning funktsionaalne erilahendus. Peale Austria müüme maju nii teistesse Euroopa riikidesse kui ka kaugemale, nagu Indiasse, Jaapanisse ja Lõuna-Koreasse,“ ütleb Palmatin OÜ turundusjuht Marko Valler.

Palmatin

Mis on ettevõtte edu aluseks?

Palmatin OÜ jaoks on kõige olulisem äripõhimõte kõrge kvaliteet kõiges, mida tehakse. „Peame eriti oluliseks oma professionaalset meeskonda, kes oskab kliendile anda kompetentset nõu ja tuge, sest maja ehitamisel vajab iga projekt korralikku läbimõtlemist ja pühendumist. Sama tähtis on ka tootmisprotsessi juhtimine. Kogu meie tootmine on sertifitseeritud nii ISO kui ka CE sertifikaadiga, tagamaks standardiseeritud tootmisprotsessi ja seeläbi ka toote kõrge kvaliteedi. „Toodame projektides vajaminevad puitmaterjalid oma tehases kohapeal, sest see võimaldab kontrollida kvaliteeti ja tähtaegu igas etapis,“ sõnab Marko Valler. Tootmisel kasutatakse kaasaegseid CNC automaatseid tootmisliine, mis võimaldavad pakkuda lahendusi ka kõige keerulisemate ehitussõlmedega konstruktsioonidele. Peale palkmajade tootmise on investeeritud kaasaegsesse CNC elementmajade tootmisliini. See lahendus võimaldab pakkuda klientidele tehasetingimustes valminud elementkonstruktsioone.

Palmatin

Tunnistus Edukas Eesti Ettevõte tuleb kasuks rahvusvahelistes tehingutes

Marko Valleri sõnul toetab tunnistus Edukas Eesti Ettevõte müügimeeskonna tööd. Tunnistus tõstab usaldusväärsust kodumaiste klientide silmis ning tuleb kasuks ka rahvusvaheliste klientide ja koostööpartneritega suheldes või neid otsides. „Soovitame tunnistust Edukas Eesti Ettevõte kõigile, kes tegutsevad rahvusvaheliselt. Vahel on koostöö edukaks alustamiseks vajalik ettevõtte usaldusväärsust kinnitav tunnistus ja siis on hea, kui see on kohe võtta,“ ütleb Marko Valler.

