Parim valguallikas tuleb kodumaisest vutifarmist

Põhja-Eesti Vutifarm OÜ ehk Virumaavutt on pälvitud tunnistusega Edukas Eesti Ettevõte ning on juba lühikese tegutsemisaja jooksul võitnud paljude inimeste südamed.

Neid maitsvaid ja ligi 14 grammi kaaluvaid mune armastavad süüa nii väikesed kui ka suured. Küll aga ei pea vutimuna sööma ainult klassikalisel keedetud kujul, vaid leidub ka hoopis põnevamaid maitseid, mida farmi perekond ise toodab. Vutifarmi elu ja toimetusi tutvustas meile lähemalt farmi peremees Mark Noormets.

Aastatepikkune metsandustöö asendus vuttide kasvatusega

Põhja-Eesti Vutifarm alustas tegevust 2017. aastal Viru-Nigula vallas Lääne-Virumaal. Olles tegelenud ligi kakskümmend viis aastat metsandusega, otsustas peremees Mark Noormets, et nüüd on aeg muutusteks. Marki endagi üllatuseks ristus elutee vuttidega ning esimesed 50 lindu leidsid kodu Ojakülas asuvas farmis. Täna elab farmis üle tuhande linnu.

Põhja-Eesti Vutifarm

Esialgu alustati ettevõtlust tavapärase vutimunade müügiga, sest mune oli palju ning kodukülas leviv suust suhu reklaam meelitas farmi ka palju kohalikke. “Tänu kodukoha püsiklientidele ning sõprade ja tuttavate kaudu levivale reklaamile on meil tõepoolest hästi läinud ning huvilisi tekib üha juurde. Tänaseks on alanud ka tihe laadahooaeg, kus käime koos abikaasaga tooteid tutvustamas,” kirjeldab Mark farmi tihedat igapäevaelu.

Eesti esimesed suitsutatud vutimunad

Munade müügi kõrvalt hakkas pererahvas üha rohkem mõtlema selle peale, kuidas saaks vutimunade maitseelamust veelgi erilisemaks muuta. Läks pisut aega nuputamiseks ning seejärel jõuti munade suitsutamise juurde. “Esialgsed katsetused olid ikka päris väljakutsuvad ning ligi kümme tuhat muna läks selle peale, et õnnestuks ideaalselt suitsutatud vutimuna. Vahepeal tegime katsetamises isegi pausi ja võtsime aja maha, kuid me ei andnud alla ning 2018. aasta kevadel alustasime jälle katsetamist,” meenutab Noormets.

Põhja-Eesti Vutifarm

Ühel hetkel kandsid katsetused vilja ning sündisid Eesti esimesed suitsutatud vutimunad, mis pälvisid 2018. aastal toimunud üle-eestilisel Talupäeva konkursil ka tunnustuse: Parim Valgutoode 2018. Veel võideti samal aastal ka Lääne-Virumaa aasta ettevõtluse auhind.

Peremehe sõnul muudab suitsutatud munad eriliseks valmistusviis. Need on valmistatud lepalaastudel, millest tulev looduslik suits muudab munad tõeliseks kodumaiseks delikatessiks. “Me ei kasuta ühegi oma toote puhul kunstlikke värve ega vedelikke, vaid kõik tuleb loodusest,” rõhutab Noormets.

Vutimunade tootearendus on täies hoos

Mida rohkem mune, seda rohkem otsitakse võimalusi tootearenduseks. Pärast üht Venemaa reisi, kus prooviti marineeritud vutimune, oli kohe teada, mida järgmiseks katsetada. Siingi ei piirdunud katsed mõne korraga, vaid prooviti erinevaid variante. Perenaise loodud marineeritud vutimunad on kõik valmistatud käsitööna ja tänaseks on pakkuda vutimune kollases, punases, rohelises, Hiina ja anšoovise marinaadis. Naturaalsetest toorainetest valminud marinaadid sisaldavad ürte ja vürtse, mis annavad munadele silmatorkava värvuse. “Marineeritud vutimunad sobivad hästi pidulauale ja muudele ühistele koosviibimistele, mil soovitakse külalisi uute maitsetega üllatada,” soovitab peremees Mark.

Põhja-Eesti Vutifarm

Tunnistus Edukas Eesti Ettevõte oli rõõmusõnum kogu perele

Peale auhinnatud toodete on tunnustuse välja teeninud ka ettevõte ise, sest Creditinfo Eesti tunnustas Põhja-Eesti Vutifarmi tunnistusega Edukas Eesti Ettevõte, mis tõendab, et ettevõttel on tugev finantsseis ja korrektne maksekäitumine. “Kui saime teada, et kuulume edukate Eesti ettevõtete hulka, siis rõõmustas see kogu perekonda. Oleme tegutsenud üsna vähe aega, kuid see, et keegi märkab ja tunnustab meie arengut, tekitab meis kõigis väga hea tunde,” kirjeldab Noormets. “Oleme lisanud Edukas Eesti Ettevõte logo ka oma toodetele, et klientidele tehtud pingutusi näidata, sest me tõepoolest teeme oma tööd südamega,” lisab peremees lõpetuseks.

Põhja-Eesti Vutifarm

Põhja-Eesti Vutifarmi tooteid leiab Biomarketist, Järva Coopi kauplusest, Rakvere Vaalakeskusest, Kundast, Jõhvist, Sillamäelt, Narvast ja Tallinnast aadressil Linnamäe tee 3.