Tallinna hipodroomil on loomade eest hoolitsetud juba 21 aastat

Hipodroomi kliinikus tegutsev Loomade Ravi OÜ on pälvitud tunnistusega Edukas Eesti Ettevõte ning seal hoolitsetakse iga päev hobuste ja teiste loomade tervise ja heaolu eest.

Milline on kliiniku ajalugu ja igapäevaelu, sellest andis ülevaate kliiniku pikaajaline doktor Tiina Zõbin.

Populaarne traavisport pani aluse kliiniku loomisele

Tallinna hipodroomile loodi hobusekliinik 1998. aastal. Üks projekti eestvedaja oli tolleaegne hipodroomi juhataja Åke Högström, kelle mentorid olid dr Jukka Houttu Soomest Tampere hobusekliinikust ja dr Gunnar Nilsson Rootsist Solvalla hobusekliinikust. Vastloodud hipodroomi kliinikus asusid toimetama dr Tiina Seier (nüüd Zõbin) ja dr Aili Ruul. Kliiniku järele oli suur vajadus, sest pärast üleminekuperioodi nõukogude ajast Eesti vabariigile hakkas traavisport 1990. aastate lõpus taas tuult tiibadesse saama, kuid puudus korralik koht hobuste ravimiseks.

„Peale tolleaegse Põllumajandusülikooli (nüüd Maaülikool) loomakliiniku oli hipodroomi kliinik ainus koht Eestis, kus tehti hobuste jalgadest pidevalt röntgenülesvõtteid ning see oli üldse ainus koht Eestis, kus hobuste jalaliigeseid iga päev süstiti. See oli võimalik tänu suurele traavlite arvule (ligi 200) Tallinna hipodroomil ning pidevalt toimuvatele traavivõistlustele,“ jutustab doktor Zõbin.

Kliinik arvestab nii loomade kui ka omaniku heaoluga

Eelkõige lähtutakse kliinikus loomade heaolust, et ravi oleks alati kõige optimaalsem ja samas looma omanikule reaalne ette võtta nii praktiliselt kui ka materiaalselt. Doktor Zõbini sõnul on kliiniku peamised kliendid traavitreenerid, traavlite omanikud, ratsa- ja hobihobuste omanikud ning kassi- ja koerapidajad. Vahel pöördutakse kliinikusse ka ebatavalisemate loomadega, nagu rotid, linnud, kitsed ja lambad. „Kuna olen ise üsna palju traavivõistlustel võidu sõitnud ja sõidan võimaluse korral siiani, siis mõistan hästi traavisõitjate keelt ja traavlitega tekkivaid probleeme,“ lisab doktor. Siinkohal on sobilik ka ära mainida, et doktor Zõbin teeb ainsana Eestis Maaülikoolis hobustele artroskoopilisi lõikusi.

Loomade Ravi OÜ

Edu on toonud läbimõeldud otsused

Pikaajalise firma eluea taga on hoolikalt kalkuleeritud investeeringute vajadus, kliiniku töövõime ja klientide maksevõime. „Nagu looma ravimisel lähtun kasu ja riski suhtest, nii püüan toimetada ka majandusasjades – tühja rabelemist ei saa endale lubada. Tehtav ravi peab olema loomale vajalik ja nii ohutu kui võimalik, samas peab sel olema piisav kasumimarginaal ning jääma looma omaniku majanduslike võimaluste piiresse,“ selgitab Zõbin.

Loomade Ravi OÜ

Tunnistus Edukas Eesti Ettevõte mõjub positiivselt nii klientidele kui ka äripartneritele

Tunnistust Edukas Eesti Ettevõte kasutab Loomade Ravi OÜ usaldusväärsuse märgina. „Eduka Eesti Ettevõtte märk annab potentsiaalsetele uutele klientidele või äripartneritele firmast kohe positiivse signaali ja kergendab nende jaoks otsuse langetamist. Kasutan tunnistuse Edukas Eesti Ettevõte logo arvetel ja e-maili jaluses, tunnistusel on oma kohta ka kontori seinal ning kindlasti ootavad avastamist veel teisedki kasutusalad,“ kirjeldab dr Zõbin.

Kliiniku tegemiste kohta saab lähemalt lugeda ka 2017. aastal välja antud raamatust „Aastad Tallinna Hipodroomiga“, mille autor on doktor Tiina Zõbin. Raamat on müügil hästi varustatud raamatupoodides üle Eesti.