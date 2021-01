Coffee People: väikeettevõtte edu peitub multitalentides

Coffee People’i eesmärk on muuta kohvi päritolu selgemaks ning näidata otse ja ausalt, millises farmis on kohv kasvatatud. Ettevõte peab oma suurimaks tugevuseks meeskonda – inimesi, kes on hingega ettevõtte arenemise kui ka hea sõna levitamise juures.

Eestis tänaseks müügikäibe poolest oma valdkonna liidriks kujunenud Coffee People on küllap tuntud nimi kõigile eestimaalastele, kes armastavad kvaliteetset kohvi ja teed. „Oleme Eesti turul toimetanud aastast 2007 – tol ajal tegutsesime Gourmet Coffee nime all. Julgeme öelda, et oleme loonud hea raja kõigile erikohvi kui ka lihtsalt maitsva kohvi austajatele ja tootjatele. Meie missioon on tagada läbipaistev ja jätkusuutlik tarneahel, kus ei tõmmata kotti pähe ei farmerile ega ka lõpptarbijale,“ räägib Coffee People’i tegevjuht Annar Alas.

Coffee People’i tegevjuht Annar Alas Foto: Coffee People

Baristast oma ettevõtte asutajaks

Alas avastas kohvimaailma täies võlus pärast baristaks ehk kohvibaarmeniks õppimist. „Sain pidada kohvikohtuniku ametit ja maitsta maailma parimaid kohvisid. Mõtlesin, miks seda kohvi aga Eestis ei pakuta,“ räägib Alas. Kohvielamus mõjutab tema meelest paljude inimeste igapäevaelu, aga eriti mõjutab kohv talunikke, kes peavad seda anonüümselt ja odavalt börsile müüma. „Paljud farmerid on valmis meiega koostööd tegema, sest nad saavad oma töö eest väärilist palka,“ ütleb Alas.

Ettevõtte loomisperioodi meenutades toob Alas paralleeli väikeste röstimiskodadega, kelle jaoks on uute kohvide leidmine ja suhtlus farmerite või edasimüüjatega keeruline. „Tegin kohtunikutööd ja müttasin seljakott seljas mööda Colombiat. Nii saime esimestel aastatel valikusse kuni seitsme eri päritolumaa kohvi. Tänu heale koostööle, valmidusele maksta tooraine eest rohkem ja farmereid toetavatele tegevustele oleme saanud oma valikut laiendada ning välja otsida kohvimaailma kõige erilisemad pärlid,“ selgitab Alas.

Kvaliteetkohv ja kohvitopsid Foto: Coffee People

Eesti kohvitootmise teerajaja

Alase sõnul ei olnud esialgu nende tootele nõudlust. „Tunneme, et oleme selles vallas teerajajad, sest olime Eestis esimesed, kes sellisel tasemel kohvi röstima hakkasid. Meile ei meeldi end konkurentidega võrrelda, kuna teeme oma asja,“ lisab Alas. Puhtas maitses ning kvaliteetses tooraines saab iga huviline ise kinnitust, osaledes cupping’ul ehk kohvidegusteerimisüritusel või külastades Kadriorus asuvat Gourmet Coffee kohvikut, kus Coffee People oma ubade pruunistamist algselt alustas. Alas tõdeb, et kümne aasta taguse ajaga võrreldes on Eesti kohvihuvilise jaoks muutunud märgatavalt mitmekesisemaks. Uusi tegijaid tuleb juurde – ehe näide sellest on Tallinn Coffee Festival, kus iga aasta osaleb aina rohkem kohvifänne ja asjaosalisi.

Maailma erilisemate kohvileidude tutvustamiseks on Coffee People siinsete kohviarmastajate jaoks loonud erilise veebikeskkonna. „Suur osa tarbijaid on oma ideaalse kohvi leidmise teekonnal – seda on näha meie püsitellimuse ehk subscription-keskkonnas, mis võimaldab kliendil proovida iga nädal, iga kuu või kasvõi kord kvartalis erinevaid kohvisid, ilma et ostukorvi summa muutuks. Püsitellijatele oleme saanud tutvustada näiteks Colombia rahvusvahelisel kohvikonkursil finalistide hulka saanud Colombia Agauas Claras kohvi, mille kilohind on ligi 85 eurot. Valisin selle meie sortimenti Colombia kohvivõistlusel, kus esimest korda said selle farmi liikmed tunda tunnustust raske töö eest,“ selgitab Alas. See kohv meenutab Alasi sõnul oma magususelt barbarissikommi, mida täiendavad aniisi happelisus ja musta tee täidlus. „Kindlasti on tegu valikuga tõelisele kohvigurmaanile, kes eelistab kohvi nautida pigem mustalt,“ täiendab Alas.

Edu võti peitub meeskonnas

Et kvaliteetkohv on eriline, oma nüanssidega valdkond, peavad Alasi sõnul meeskonnas olema erilised inimesed: need, kelle kohv on n-ö ära võlunud ja kes on südamega asja juures. „Meie 12-pealine meeskond on muutunud üheks väga värvikaks pereks – teame teineteise nõrkusi ja tugevusi ning toetame teineteist igal sammul. Hindame ühelt poolt iga liikme individuaalsust, kuid teisalt ka koostöövalmidust, sest lõpptulemus sõltub väga palju igaühe panusest,“ kirjeldab Alas ja tsiteerib lisaks Coffee People’i hooldustehnikut Madis Aasjärve, kellele meeldib öelda: „Meie inimesed on ägedad!“

Tiimi tugevusteks peab Alas laiahaardelist tausta ja kogemusi, paindlikkust ning ühise eesmärgi poole püüdlemist. Ettevõttes hinnatakse kõrgelt kohvialast teadlikkust, valmidust oma mugavustsoonist välja astuda, samuti isiklikule arengule orienteeritust ning nii enese kui ka meeskonna motiveerimise võimet. „Väikeettevõttes peab töötaja olema multitalent. Pole välistatud, et ettevõtte turunduskoordinaator pakib ise saabunud tellimused, ettevõtte juht aitab kleepida pakendeid või baristade koolitaja läheb kaubatiirule. Oluline on ühine panus ja eesmärkide täitmine,“ tõdeb Alas.

Kiire kohanemine muutunud maailmas

Alas peab muutunud majandus- ja elutingimustes oluliseks paindlikkust ning kohanemisvõimet. „Eriolukorra esimestel nädalatel oli põnev kõrvalt vaadata, kuidas paljud hakkasid alles esimest korda mõtlema kodulehe olemasolule või anti täiskäik lisaarenduste loomisele. Õnneks oli meil toimiv koduleht selleks ajaks olemas. Tänu tellimusmahtude suurele kasvule saime väga palju konstruktiivset tagasisidet, mis omakorda on viinud selleni, et oleme loomas täiesti uut kodulehte, mis tagaks mugavama klienditeekonna,“ kirjeldab Alas ning lisab, et ka kohvidegusteerimise üritused on nüüd muudetud personaalsemaks. „Kui seni oli grupi maksimaalne suurus kuni kümme inimest, siis nüüd on see vastavalt üks kuni kaks – viimane ainult juhul, kui registreeritaksegi kahekesi. Sellega tagame võimaluse meie tootmist piiluda ja kohvi telgitagustega tutvuda, olles seejuures vastutustundlikud,“ kinnitab Alas.

