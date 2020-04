Edukas Company in Estonia aitab Eestisse luua uusi edukaid ärisid

2016. aastal asutatud Company in Estonia OÜ annab praegu tööd kaheksale inimesele, pakkudes juriidilisi teenuseid neile, kes soovivad asutada Eestis ettevõtte, kuid on ise mujalt pärit. „Meil on tööl spetsialistid, kes aitavad tegeleda formaalsustega, aga ka Eestis ettevõtlust arendada,” ütleb juhatuse liige Arvīd Miller.

„Töötame väga kiiresti ja jagame välismaalt pärit, kuid Eestis äri alustada soovivatele inimestele infot siinse ärikeskkonna kohta,” kirjeldab Miller ettevõtte tegevust. „Ettevõtte saab Eests luua ka ühe päevaga.”

Lisaks ettevõtete asutamisel abistamisele, raamatupidamise korraldamisele ja juriidilise nõu andmisele aitab Company in Estonia oma klientidel ka kinnisvara rentida või osta ning luua sobiv veebileht Eesti turu tarbeks. „Samuti oleme kliendi jaoks olemas, kui on vaja leida potentsiaalseid kliente,” selgitab Miller. „Selleks aitame luua võimalike klientide nimekirju, korraldada meilisuhtlust ja teha kõnesid. Ka värbamine on meie töö.”

Company in Estonia tiim suhtleb kokku viies keeles: inglise, läti, leedu, vene ja eesti keeles. „Niisiis leiame vastused kõikidele Eestis äri alustavate ettevõtjate küsimustele ja jagame neid teadmisi oma klientidele nende emakeeles.”

2019. aastal deklareeris ettevõte pea 150 000 eurot müügitulu ja teenis pea 50 000 eurot kasumit. Stabiilsuse suurendamiseks ja ettevõtte kasvuks on leitud ka täiendavaid teenuseid, mida turul pakkuda. „Assisteerime näiteks ka krüptovaluuta litsentsi hankimise protsessi Eestis ja teeme ettevõtete juhtidele koolitusi, kuidas tunda oma klienti ja tema maksevõimet ning kuidas täita rahapesuvastaseid nõudeid Eestis.”

„Abi pakkumine krüptoraha litsentside saamisel Eestis on praegu ettevõtte üks peamisi teenuseid,” ütles ettevõtte esindaja Mihhail Šulkin.

Mihhail Šulkin Foto: Company in Estonia

„Alates 10. märtsist 2020 saavad kõik meie kliendid taotleda ühtset krüptovaluuta litsentsi ja pakkuda nii krüptovaluuta hoiustamise kui ka vahetamise teenust. Krüptovaluuta rahakotid on digitaalsed online- ja offline-meetodid, mis põhinevad avatud võtmega krüpteerimisel, et kasutajatel oleks võimalik krüptovaluutat turvaliselt võrgu kaudu saata ja vastu võtta. Lisaks võimaldab krüptovaluuta litsents Eestis vahetada krüptovaluutat fiat’iks ja krüptovaluutat krüptovaluuta vastu. Praeguseks on krüptoraha litsentsi saanud enam kui 100 Eesti ettevõtet,” ütles Mihhail Šulkin.

„Meie kliendid asuvad 50 eri riigis,” selgitab Miller. „Välismaalasi, kes soovivad Eestis ettevõtet asutada, on palju, aga seejuures pakume individuaalset lähenemist igale kliendile ja vastame ka päringutele kiiresti,” selgitab ta senist äriedu ja -kasvu.

„Kõik meie ettevõtte töötajad on töökad, vastutustundlikud ja püüdlevad ka enesearengu poole. See tõestab, et oleme valinud ettevõttele õige töömudeli,” ütleb Miller, et eduka Eesti ettevõtte tiitli väljateenimiseks on tehtud palju ja pühendunult tööd.

