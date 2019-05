Edukas Eesti ettevõte, kelle tööd ja tegemised on kogunud miljoneid vaatamisi

AV Media Partners OÜ ehk videoproduktsiooni ettevõte Mollusk on edukas Eesti ettevõte, mis tähistas sel kevadel oma kümnendat tegevusaastat. Sellest, kuidas ettevõte sügava majanduskriisi ajal alguse sai ning milliste projektidega tegeletakse, jutustas Mollusk Produktsiooni tegevjuht Eiko Kink.

Ülikooliõpingud andsid tõuke ettevõtte loomiseks

„Videoproduktsiooniga alustasime 2008. aastal ja tegelikult pigem juhuse kui plaani läbi. Esimene klient jõudis meieni, kui õppisime teist aastat Balti fimi ja meedia instituudis* ning otsustasime paari sõbraga, et oleks tarvis kooli kõrvalt erialaselt raha teenima hakata. Sel ajal ei olnud ettevõttel veel nimegi, kuid osaühing sai registreeritud ning klient ka teenindatud. Mäletan, et esimese projekti eelarve oli kümme tuhat krooni, mida tol ajal oli pisut piinlik ka küsida, sest tundus üsna suur raha,“ meenutab tegevjuht Eiko Kink.

Õnnestunud projekt tõi edu ja kliendi soovitused tõid projekte veelgi juurde ning juba peagi oli töös kordades suurema eelarvega korporatiivfilm, mida esitati seitsmes riigis DVD-plaatidel ning mis leidis koha ühe suure saksa tööstuskontserni materjalides. Eiko sõnul oli see hetk, mil tekkis mõte alustada läbimõeldud tegevusega. „Vale oleks öelda, et meie toode oleks turul täiesti uus olnud, pigem suutsime ühendada filmi- ja reklaamimaailma sellisel kujul, mida meil koduturul sel ajal palju ei praktiseeritud. Selles osas olime innovaatilised ja julged. Samas jäi ka palju lennukaid ideid teostamata, kuna klientidel jäi julgusest puudu. Seda tuleb kahjuks päris palju ette veel tänagi,“ räägib Kink.

Tööd tehakse vastavalt kliendi vajadustele, mitte vastavalt olemasolevatele vahenditele

„Me oleme täpselt nii suured, kui kliendil tarvis on,“ iseloomustab Kink ettevõtte eripära. „Meie ettevõtmise põhisisu on projektijuhtimine ja loovtöö, mistõttu ei ole meil praktiline omada suurt tehnikaparki ega palju püsikohaga töötajaid. Sedasi on meil alati võimalik komplekteerida meeskond ning tehniline lahendus vastavalt kliendi vajadusele, mitte olemasolevatele vahenditele. Tulemuseks on kuluefektiivsus ja sõltumatus tehnilistest piirangutest. Lisaks on toote kvaliteet ja kommunikatsioon need kaks aspekti, millele pöörame erilist tähelepanu. Peame olema kättesaadavad, produtsendina pead olema valmis suhtlema 24/7. Lõppkokkuvõttes oleme loo jutustajad ja peame kohanema vastavalt auditooriumile ning loo iseloomule,“ jutustab Kink.

Järjepidevus on edu võti

Eiko sõnul on koduturg väike ning need, kes tahavad pikalt tegutseda, peavad olema järjepidevad. „Mollusk Produktsioon on olnud järjepidev nii tootearenduses kui ka koostööpartnerite valikul. Viimane on eriliselt tähtis. Usalduspõhised ja lugupidavad suhted alltöövõtjatega on meie jaoks ainus viis, kuidas äri teha. Praeguseks oleme suutnud saavutada suhteliselt laia teenuste ringi ja seetõttu on ka klientide hulk suurem ning varieeruvam. Järjepidevust motiveerib ka suhteliselt suur vastutus, sest

Äris loevad õigesti tehtud otsused

Mollusk Produktsioon keskendub peamiselt äriklientide teenindamisele, mistõttu peetakse ka oluliseks oma äripartneri tundmist. „Teeme peaaegu alati oma uutele klientidele eelkontrolli. Võime uhkusega öelda, et meil ei ole pärast kümmet tegevusaastat ühtegi pikaajalist võlglast. Üritame peatöövõtjana tasuda enda alltöövõtjate arved esimesel võimalusel ilma põhjendamatu venitamiseta, sest see on oluline osa suhetest koostööpartneritega. Finantstehnoloogiad on arenenud nii kaugele, et enam ei ole aktuaalne kasutada vabandusi, et raamatupidaja on puhkusel, ülekanne on pangakanalites kinni või osakonna juht pole jõudnud kinnitada,“ kirjeldab Kink äripõhimõtteid.

Edukas Eesti ettevõte tõstab usaldusväärsust

Tegevjuhi Eiko Kink sõnul kasutatakse edukas Eesti ettevõte tunnistust innukalt nii palju kui võimalik. „Tunneme, et see annab ettevõttele ühe lisakihi usaldusväärtust, mida väikeettevõtete puhul pole lihtne omal käel saavutada,“ sõnab Kink.

*Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Mollusk on tootnud mitmeid populaarseid klippe, mis on tuttavad paljudele telesõpradele, aga ka korpratiivklippe erinevate mainekate projektide ja konrkusside raames.

„Scoutspataljon – Sinu elu 2.0” koostöös reklaamiagentuuriga Tank. Värbamiskampaania, mis koosnes ühest pikast klipist ja kolmest lühiklipist. Peamiseks väljundiks kinosaalid enne filme ning veeb. Hetkel kokku üle 300 000 vaatamise. Valmis kahe võttepäevaga. Osalisteks Scoutspataljoni sõdurid.



„Saku Rock: Legendaarne mees”. Väga palju tähelepanu saanud kampaania, mis ühtlasi ka kõigile osalistele väga korda läks. Oli Kuldmuna nominentide lühinimekirjas. Ühtlasi sai üksjagu meediakajastust.

Magnetic MRO, 2017. aastal EAS-i poolt Eesti aasta ettevõtteks valitud lennukite hooldusega tegeleva ettevõtte mainefilm. Kandideerib sel aastal Cannes'i korporatiivfilmide auhinnale. Filmimise periood kestis terve suve, kuna lennundusmaailmas aja planeerimine on üllatavalt kaootiline. Muu hulgas kasutasime Soomest tellitud aegluubikaamerat, mis võimaldab üles võtta kinotasemel kvaliteeti ligikaudu 40-kordse aeglustusega.