„Edukas Eesti Ettevõte“, mis omal ajal müüdi ühe Eesti krooni eest

AS Salutaguse Pärmitehas on „Edukas Eesti Ettevõte“, mis on ainus Eestis pärmi tootev toiduainetetööstuse ettevõtte. Ettevõte toodab ja pakendab pärmi pagari- ja veinitööstustele, inimtoiduks, loomasöödaks ning looduslikke taimekaitsevahendeid metsandusele, põllumajandusele, haljastusele ning vinassi põllumuldade parendamiseks. AS Salutaguse Pärmitehas osutab ka logistika- ja klienditeenust grupi toodete turustamiseks.

19. sajandi viinavabrikust kõrgetasemeliseks pärmitehaseks

AS Salutaguse Pärmitehas on loodud kunagise Salutaguse mõisa kõrvalhoonetesse. Esimesed kirjed pärmi tootmisest pärinevad 1860ndatest, kui mõisas hakkas tegutsema viinavabrik ning tootmise kõrvalproduktina saadi pärm. 20. sajandi esimesel poolel rajas Salutaguse mõisa omanik parun Busch endise viinaköögi asemele konkreetselt pärmitootmisele orienteeritud ettevõtte. 1927. aastal, kui ettevõtte omandas Aleks Korjus, hakati tehases tootma linnaste baasil pagaripärmi, millega omanik isiklikult varustas Tallinna pagaritöökodasid. Temale kuulus tehas kuni 1940. aastani, seejärel tehas natsionaliseeriti.

Peale iseseisvumist 1991. aastal moodustati pärmitehasest riiklik aktsiaselts. Riiklike ettevõtete privatiseerimise käigus müüdi ka Salutaguse Pärmitehas 1994. aasta septembris Kanada kontsernile Lallemand sümboolselt ühe krooni eest.

Tänasel päeval töötab tehases 145 töötajat ja müügikäive tõusnud 36 miljoni euroni, millest 98% läheb ekspordiks.

Edu aluseks on järjepidev ettevõtte areng

Salutaguse Pärmitehase tegevjuht Tiina Valk sõnul on ettevõtte eduks pidev tehnoloogiline arendusprotsess, paindlikkus ja koostöö teadus-arenduskeskustega. „Kuna meie kliendibaas on väga lai, alates alates pagaritööstustest, loomasöödast, maitseainesegudest, kuni ravimite, veinitööstuste ja bioremediatsioonini, siis on ettevõtte jaoks väga oluline olla kursis ja liikuda üheskoos teaduse ja tehnoloogia arengutega. Pärm on tõesti imekspandav organism, mida kasutatakse või mille osasid kasutatakse edukalt nii beebidele mõeldud piimasegudes kui ka isegi vähiravimites,“ lisab Valk.

„Püüame olla mitte lihtsalt tarnija, tootja ja tööandja, vaid ennekõike partner äris. Meie äripõhimõtteks on pakkuda konkurentsivõimelist ja kõrgeima kvaliteediga toodet oma klientidele,“ sõnab Valk.

„Kindlasti on ettevõtte edu aluseks professionaalsed ja lojaalsed töötajad. Ühiselt toimiv ja toetav meeskond on tugeva ja jätkusuutliku ettevõtte vundamendiks. Ilma nende alusteta on ettevõttel väga raske areneda ja edu saavutada,“ sõnab Valk.

„Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistus loob usaldust

„Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistus on meil ettevõtte seinal oma kohal ning logomärki kasutame erinevates presentatsioonides. Tunnistusega kaasneb positiivne staatus – koostööpartnerid ja tööotsijad tunnevad meid kui usaldusväärset partnerit. „Edukas Eesti Ettevõte“ märk aitab tööotsijates tõsta positiivset ja usaldusväärset hoiakut ettevõtte suhtes ning loob kindlustunnet,“ lisab Valk.