Edukas ettevõte: TS Laevad panustab riigi parimasse reisikogemusse

TS Laevad pälvis mais esmakordselt rahvusvahelise krediidihindamise ettevõtte Creditinfo tunnustuse Edukas Eesti Ettevõte 2019 tänu ettevõtte heale majandusolukorrale, mille alus on parim ja täpseim klienditeenindus sektoris.

TS Laevade juhatuse liikme ning teenindusvaldkonna juhi Pille Kauberi sõnul selgus Eesti Uuringukeskuse ja Norstat AS koostöös läbiviidud hiljutisest uuringust, et äri- kui erakliendid hindavad teeninduskogemust nii sadamas, laeval kui suheldes klienditoega kõrgelt. Näiteks 2018. aastal pidas üle 90 protsendi äriklientidest koostööd TS Laevadega väga heaks. Rahulolu igapäevaseks monitoorimiseks kasutatava soovitusindeksi skaalal oleme jõudnud tulemuseni +61%, mida peetakse antud meetodi puhul suurepäraseks tulemuseks.

TS Laevad

“Oleme tegelenud palju klientide tundmaõppimisega. Analüüsime iga päev reisijate tagasisidet, kommentaare ja ettepanekuid. Näeme tõsiselt vaeva, et sõit oleks mugav, turvaline ja täpne iga ilmaga. Näiteks läks eelmisel aastal välja 99 protsenti laevadest viie minuti täpsusega.“

Kauberi sõnul kinnitab värske „Edukas Eesti Ettevõtte“ tunnustus, et ettevõttes ollakse õigel teel ning tehtud pingutused on olnud seda väärt.

TS Laevad

TS Laevad on pea sama suur kui Tallinna lennujaam

TS Laevad teenindab aastas üle 2,3 miljoni kliendi, mida on praktiliselt sama palju kui Tallinna Lennujaamas reisijaid aastas. Keskmiselt reisib TS Laevadega iga päev 6 300 inimest.

„Kuigi OÜ TS Laevad teenindab aastas pea kahe Eesti jagu inimesi, arvame, et see number võiks isegi suurem olla - palju sõltub saarte turismiettevõtjatest, usume, et suursaartel on pakkuda palju nii riigisisesele reisijale kui ka turistile ning ettevõttel on veel laienemiseks ja arenemiseks ruumi,“ arvab Kauber.

TS Laevad

Lisaks reisijatele viib TS Laevad aastas üle ka ligi üks miljon sõidukit, neist enamuse moodustavad sõiduautod. Kuid ka kaubaveod saarte ja mandri vahel on jõudsalt kasvanud. „Püüame nii palju kui võimalik aidata kaasa suursaarte ettevõtluse ja turismi arengule ning sedakaudu ka konkurentsivõime kasvule,“ lisas ta.

Kogukonna ettevõte

TS Laevade töötajatest ligi pooled on saarte elanikud. Samuti on kogukondade võtmeisikud kaasatud parvlaevade sõidugraafikute koostamisse, mis võimaldab ettevõttel vastu tulla kohalike soovidele ning rahuldada suurenev reisinõudlus suurürituste ajal.

„Väärtustame koostööd kohalike kogukondadega ning seetõttu oleme võtnud endale eesmärgiks olla saartel arvestatav tööandja,“ lisas Kauber.

TS Laevad



Lisaks on ettevõte ASi Tallinna Sadama tütarettevõte, mis on noteeritud Tallinna börsil ning millel on ca 12 400 aktsionäri. ASi Tallinna Sadama enamusosalus kuulub Eesti riigile.

„TS Laevad on ja jääb alati olema erilise tähelepanu all – ühest küljest ollakse oluliseks tuiksooneks mandri ja suursaarte vahel, teiseks sellepärast, et kuulutakse Eesti rahvale. Just seetõttu peame olema usaldusväärne ja kindel partner,“ ütles Kauber.