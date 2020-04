Eesti edukas tarkvaraettevõte Heisi tuli riigile kriisiolukorras appi

Heisi

2014. aastal asutatud HEISI IT OÜ tegeleb tarkvara arendamise ja konsultatsioonide pakkumisega. “Rumalat teenust me ei paku!” kinnitab tegevjuht Raul Raudsepp. Ettevõte aitas hiljuti arendada eriolukorras vajaliku kiirteenuse riigile haiguslehtede alustamiseks. Sel aastal arvutas Creditinfo Eesti Heisi IT skoori ja tunnustas ettevõttet Eduka Eesti Ettevõtte märgisega.