Eesti ettevõte, kes hoolitseb selle eest, et saaksid alustada oma päeva kvaliteetse kohviga

Joogiekspert OÜ on eduka Eesti ettevõtte tiitliga pärjatud ettevõte, kelle eesmärk on pakkuda ärikliendile kvaliteetset kohvinaudingut. Eesti kapitalil põhineva ettevõtte teekond kohvimaailmas algas 2010. aastal ja nüüdseks on ettevõtte võrgustik laienenud üle Eesti. Kuidas nad on oma tulemuseni jõudnud, sellest rääkis ettevõtte esindaja Oliver Jaakson.

Meie kohviretseptid on koostatud just lähtuvalt Eesti turu maitse-eelistustest. Pakume klientidele alati võimalikult värske röstiga kohviube, sest saame röstimiskoguseid ise vastavalt vajadusele reguleerida. Kohvi röstitakse Eestis Baltikumi suurimas ja moodsaimas röstimiskojas.

Lisaks kohvi röstimisele ja müügile pakume klientidele kvaliteetseid ning töökindlaid seadmeid, mida on töökohas mugav ja lihtne kasutada (Jura, Necta, Melitta jt). Samuti pakume võimalust seadmeid rentida, kui näiteks on vaja üritust teha asukohas, kus kohvimasin puudub. Meie tehniline tugi suudab iga masina asjatundlikult seadistada ja pakkuda tasemel hooldust. See on väga oluline, sest iga seadistuse puhul teeme kliendile ka põhjaliku instruktaaži, mis tagab seadmele pikema eluea ja säilitab kohvi kvaliteedi.

Oleme rajanud Joogiekspert OÜ kontorite ja hoolduskeskuste võrgustiku üle Eesti. Meie esindused on olemas viies Eesti linnas: Tartus, Tallinnas, Pärnus, Rakveres ja Kuressaares. Kõikidel klientidel on vastavates piirkondades personaalne haldur, kes hoolitseb sujuva koostöö eest, mis võimaldab meil teenindada igat piirkonda Eestis, mis on ühtlasi meie tugev konkurentsieelis.

Meie uhkuseks ning ka suureks müügiargumendiks on eeskujulik maksekäitumine riigi- ja erasektori ees. See põhimõtteline seisukoht on olnud ettevõtte loomisest alates, mis aitab kaasa igapäevasele asjaajamisele, sest meid võib usaldada. Ettevõtte eeskujulikku maksekäitumist ja tugevat finantsseisu tõendab ka aastaid pälvitud eduka Eesti ettevõtte tunnistus.

Need tegevused on loonud võimalused ettevõtte kiireks kasvuks, mida iseloomustab ka viimasel viiel aastal Äripäeva Gaselli tabelitesse jõudmine. Seda suudab alla 1 protsendi Eesti ettevõtetest. Jätkame oma teenuste ja toodete parendamist, et kasvada Eesti suurimaks kohviettevõtteks.

