Eesti ettevõte, mis aitab noortel leida usaldusväärseid võimalusi välismaal elamiseks ja töötamiseks

Work and Travel OÜ on „Edukas Eesti Ettevõte“, kes pingutab selle nimel, et Eesti noortel oleks võimalus turvaliselt elada ja töötada välismaal läbi erinevate kultuurivahetusprogrammide.

Ettevõtte loomisest ja edust jutustas ettevõtte juht Ketlin Jundas.

Kuidas jõudsid Work & Travel loomiseni?

„Kunagi käisin Ameerikas kultuurivahetusprogrammi vahendusel ning see kogemus jättis kustumatu mulje. See seiklus mõjutas kõiki minu edasisi otsuseid. Mul oli tunne, et kõik peaksid korra niimoodi saama ära käi, sest see oli lihtsalt nii silmi avardav. Ameerikast tagasi tulles hakkasin programmi esindajaks Eestis ja sellest see kõik alguse saigi. Aastaid olin lepinguline esindaja ühele kultruurivahetusprogrammile USA'sse, kuid mingil hetkel oli näha, et turule on vaja teisigi programme nagu näiteks võimalused Austraalis, mis rahuldaksid suuremate huviliste soove ning 2012. aastal sündiski Work & Travel OÜ,“ meenutab Ketlin.

Foto: Work & Travel

Millist eesmärki täidab Work & Travel?

„Meie eesmärk on pakkuda noortele elamise ja töötamise võimalusi välismaal. Paljud ei lähe välismaale õppima või puudub üldse võimalus reisimiseks, mistõttu oleme eesmärgiks võtnud, et pakkuda noortele võimalusi avastada maailma ja arendada end erinevates programmides. Oluline on siinkohal mainida, et meil on alati vastavalt projektidele konkreetne kokkulepe töötasu või nö tasuraha teenimiseks,“ rõhutab Jundas.

„Meie firmas on palgal üks töötaja, kuid lepingulisi konsultante on juurde tulnud. Täna on lisaks minule kaks intervjueerijat Eestis ja neli Lätis. Intervjueeritavate eesmärk on kontrollida huvilise sobilikkust programmi ning aitab vormistada nõuetele vastavad dokumendid. Ühtlasi teostab intervjueerija ka huvilisele keelekontrolli ning tutvustab kogu programmi. Turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamiseks toimub meil topeltkontroll pärast avalduse edastamist,“ selgitab Jundas.

Foto: Work & Travel

„Meie kõige paremad konsultandid on endised programmides osalejad ning heameelega ootame oma ridadesse veel teisigi innukaid inimesi, kes on mingil määral kultuurivahetusprojektidega kokku puutunud,“ innustab Ketlin teisigi liituma.

Millised on Work & Travel edutegurid?

„Me oleme alati olemas oma klientidele, vastame küsimustele, hoiame kätt ning leiame ühised lahendused tekkinud küsimustele. Parim märksõna on siin personaalne lähenemine. Suureks eeliseks on ka see, et soovi korral pakume alati oma programmides läbinutele tööd, kui tullakse tagasi koju. Näiteks kui noor võtab osa Work & Travel kultuurivahetusprogrammist ning koju naastes läheb ta ülikooli, siis on meiega koostööd tehes võimalik kooli kõrvalt teenida lisaraha,“ sõnab ta.

„Meeskonna poole pealt on oluline, et tuleb pidevalt suhelda, et hoida üksteist toimuvaga kursis. Põhirõhk on ikka individuaalsel tööl ehk tegutsed aktiivselt oma klientidega ehk programmides osalejatega ning teed ettevalmistusi. Kui kõik sujub ladusalt, siis ei pea ka pidevalt aru andma, kui kaugel oma toimetustega oled jne.,“ lisab Ketlin.

Foto: Work & Travel

Kuidas tuleb Work & Travel ettevõttele kasuks „Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistus?

„Tihe koostöö välispartneritega nõuab iga-aastast kvaliteedikontrolli. „Edukas Eesti Ettevõte“ märk aitab mul näidata välismaailmale, et me oleme järjepidev ja tugev ettevõte, keda saab usaldada. Meie oleme täpselt nii tugevad, kui on meie partnerid ning meie partnerid soovivad näha ka meis seda tugevust, et me suudame oma sõna pidada ja turul stabiilselt neid esindada. Üha enam on „Edukas Eesti Ettevõte“ märki turul märgata ja see annab ka kindla tunde, et märki omades kuulume eriliste hulka,“ sõnab lõpetuseks Ketlin.