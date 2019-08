Eesti hooldusäri suurnimi naudib keerulisi ülesandeid

Kinnisvarateenindus OÜ on kodumaine puhastus- ja hooldusfirma, mida on korduvalt tunnustatud „Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistusega. Kinnisvarateenindus OÜ on ligi 650 töötajaga läbi ja lõhki Eesti kapitalil põhinev ettevõte. ISSi, SOLi, DussmannService’i ja teiste välismaiste tegijate kõrval ollakse suurimaks kodumaiseks teenusepakkujaks.

Ettevõtte väärtuslikke oskusi ja teadmisi, mida on saadud peamiselt riigisektori suuri ja olulisi objekte hallates, soovitakse üha enam ära kasutada ka suurtele arendajatele teenuseid osutades. Ettevõtte tegemisi tutvustas lähemalt ettevõtte juht ja enam kui 25 aastat tagasi sellele ka aluse pannud Ivar Bank.

“Eestis võib ühe käe sõrmedel üles lugeda need firmad, mis suudavad kompleksteenust pakkuda üle Eesti,” ütleb Bank. Üks selline ettevõte on just Kinnisvarateenindus OÜ. Tulgu kõne Ruhnust, Luhamaalt, Narvast või Kõpust, nende inimesed on lähedal.

Saatuslik hange

Bank meenutab, et kõik algas firma jaoks porimatte pestes ja neid välja rentides. Peagi sai selgeks, et kliendid soovivad puhastusteenust laiemalt ning nii, koos nendega, toona veel Pesumati nime all tegutsenud ettevõte arenema hakkas. 1998. aastal võitsid nad olulise hanke, objektiks Luhamaa piiripunkt. Hanke üheks osaks oli ka tehnosüsteemide hooldusteenus.

“Sellest hetkest, võib öelda, hakkas firma tänane nägu kujunema,” meenutab Bank. Peagi pakuti hoolduse ja puhastuse kompleksteenust ehk täielikku haldust tervele piirivalvele. Tänaseni on ligi 80% ettevõtte teenindatavatest objektidest riigisektorist.

Tallinn Lennujaam Foto: Kinnisvarateenindus OÜ

Bank ütleb, et riigisektori kliendid on püsivamad, kuid ka palju nõudlikumad. Ettevõtte tehnohoolduse ja välitööde juht Tanel Stomma lisab, et riigi eelis on soovide selgus. Riik teab, mida tahab ning vähem on möödarääkimist. Stomma lisab, et ka riik kui partner on oluliselt teistsugune kui veel aastaid tagasi. Kui alguses oli see rohkem ülemus-alluv tüüpi suhe, siis nüüd on tegemist partnerlusega.

“RKASi näol on riik ikkagi kinnisvara hooldamise keskkonna eestvedaja ja suunanäitaja. Kõik eelnev aga ei tähenda, et meid erakliendid ei huvita. Vastupidi, oleme jõudnud tänaseks oma kogemuste ja oskuste poolest sinna, et soovime saada suurtele arendajatele usaldusväärseks partneriks,” räägib Bank.

Hallata olulised objektid

Bank ja Stomma võivad olla uhked, sest nende hallata on mitmed tuntud ja olulised objektid Eestis. Võtame kas või Tallinna lennujaama, mida peetakse maailma üheks ilusamaks, aga ka puhtamaks. Oma tegemiste eest on Kinnisvarateenindus OÜ saanud lennujaamalt ka mitmeid tunnustusi.

Samamoodi on nende hooldada Kumu ja rahvasuus superministeeriumiks kutsutav hoone. Banki sõnul olid need ka ainsateks väärtuspõhisteks hangeteks, mida riik on nende valdkonnas korraldanud. Hangeteks, kus hind ei olnud esmatähtis.

Lennusadam Foto: Kinnisvarateenindus OÜ

“Samas, olenemata sellest, et suur osa hankeid on hinnapõhised ja nende kestvus on mõni aasta, oleme suutnud kasvada. See näitab meie tugevust,” on Bank uhke.

Mõned tuntumad kliendid: