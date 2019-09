Eesti iluettevõtte, keda armastatakse rohkem kui kolmekümnes riigis

Glamlac OÜ ehk tarbijale pigem tundud nime järgi Beautyshop.ee on „Edukas Eesti Ettevõte“, mis on loodud 2011. aastal eesmärgiga pakkuda kvaliteetseid ja usaldusväärseid ilutooteid. Kuidas ettevõte on saavutanud rahvusvahelise edu, loonud kokkuhoidva meeskonna ja rakendanud kõrgeid kvaliteedinõudeid tootearendusse jutustas Glamlac OÜ juhatuse liige Veronika Kookmaa.

Kuidas sai alguse Glamlac OÜ?

„Kõik sai alguse 2003. aasta lõpus esimese ilusalongi loomisest. Juba tol hetkel oli selge, et see ettevõtmine ei jää viimaseks kuna iluvaldkond on väga põnev ja ettevõte hakkas väga hästi toimima,“ meenutab Veronika. „Sellele järgnes 2005. aastal ripsmebrändi „Glamlashes“ turule toomine, millest sai alguse ilutoodete müük, koostöö Aasia tootjatega ja mitmetel messidel osalemine. 2008. aastal liitus meeskonnaga ka minu õde Angelika, kellel on suured teadmised logistika, ekspordi ja müügi valdkonnast. Nii saidki kaks õde koos äri ajama hakata. Glamlac OÜ sai loodud tänu uue küünebrändi loomisele „Glamlac“. Tänaseks müüakse Glamlac toodangut rohkem kui 30-s erinevas riigis. Hetkel töötab ettevõttes 10 inimest ja ettevõte käive on üle 1 miljoni euro,“ jutustab Veronika.

Milles seisneb iluettevõtte edu?

Veronika sõnul on ettevõtte eduteguriteks väga hea tooraine, luksuslik pakend, innovatiivsed tooted, hind ja terviklik lahendus. „Glamlac toodangule vajalik tooraine ja pakend pärineb kaheksast erinevast riigist, peamiselt EU-st. Glamlac tegeleb ka private label toodete müügiga, mis on viimasel ajal kõvasti kasvatanud tootmismahtu. Ilu turul on väga tugev konkurents ja seal edu saavutamine ei ole olnud lihtne tee. Oleme kokku puutunud erinevate konkurentidega, kes pole heasoovlikud, kuid sellest hoolimata oleme igast olukorrast pea püsti läbi tulnud ja õppinud nii enda kui ka teiste vigadest. Eesti turul oleme väga tugevalt sees ja see annab ka tõendust sellele, et meie tooted on väga head,“ sõnab Veronika.

„Head tulemused ei teki niisama, see on pikkade aastate suur töö ja ohverdamine oma pere ja tervise arvelt. Hasart on see, mis paneb igal päeval uudishimu ja uue maksimumenergiaga tegutsema. Äri on põnev! Paljud muidugi arvavad, et iluvaldkond on pehme ja naiste ala, siis igapäevaselt tootmisseadmetega kokku puutudes, laos suurte riiulite ja euroaluste vahel tunnen ennast tihtipeale mitte naisena. Kuna kollektiiv on väga väike siis iga üks peab andma endast maksimumi. Noortega koostöö on väga oluline kuna nemad on tuleviku suunanäitajad,“ lisab ta.

Kuidas konkurentsis vastu pidada?

„Konkurentsieeliseks on kindlasti kiire reageerimine uute toodete osas, nende turuletoomine, innovatiivsus, kvaliteetne pakend, luksuslik disain ja hea hind. Täna võib öelda, et üheks suureks eeliseks on dokumentatsiooni olemasolu iga toote lõikes (ohutuskaardid, ohutushinnangus, mikrobioloogilised analüüsid jne). Paljudel konkurentidel selliseid sertifikaate pole. 2018 saime ka ISO 9001 tunnistuse, mis on loonud väga suure konkurentsieelise. Muidugi ei saa mainimata jätta ka teisi tunnustusi, näiteks oleme saanud mitmeid aastaid järjest „Eesti Edukas Ettevõte“ tiitli, mida oleme oma turunduses väga hästi ära kasutanud,“ lisab ta.

Tihedas konkurentsimaailmas on Glamlac peamisteks klientideks EU riigid, kõige enam müüb ettevõte kaupa Itaaliasse ning kokku müüakse tooteid rohkem kui 30-sse erinevasse riiki. „Lojaalsus kliendiga on väga oluline ja oleme selle ka saavutanud tänu 100 %-lise tootegarantii andmise osas. Klient on rahul ja saab meid usaldada, sest kui midagi on viltu, siis teeme kohe asenduse. Tänu tootmisprotsesside topeltkontrollile (kvaliteedikontroll) ei ole asendusi eriti ette tulnud, sest peamiselt avastame vead juba enne seda kui kaup laost välja liigub,“ sõnab Veronika.

Kuidas iseloomustad ettevõtte äripõhimõtteid?

„Minu äripõhimõte on see, et tuleb usaldada oma intuitsiooni ja näha ette, milliseid tooteid kiirelt muutuv turg ja ühiskond vajavad ning tarbima hakatakse. Kõhutunne on tugevam, kui Exeli tabelid. Hasart, kiirelt reageerimine, hea tehniline taip, katsetamise julgus on põhilised eelised. Oluline on teistest erineda ja muuta klientide jaoks kogu protsess nii lihtsaks kui võimalik. Tootearendus, pidevad uuendused, elukestev õpe on samuti väga olulised tegurid kiirelt muutuvas äris. Loome tooteid, mida vajab tänapäeva naine kiire elutempo juures, mis on kauapüsivad, kvaliteetsed ja vähe aeganõudvad. Siiani oleme saanud hakkama ilma laenudeta, mistõttu väärtustame igat edasiminekut enda raha arvelt. See tagab väga kaalutletud otsused, mida turule tuua ja millise marginaaliga ning tagada väiksem eksimisvõimalus,“ on Veronika oma äripõhimõtetes väga sihikindel.

„Toota võib ju kõike aga püüa see maha müüa. Väga olulised on meie ettevõttes ekspordi müügijuhid ja turundajad. Koostöö juhi-müügi-lao-tootja-pakendaja vahel peab olema väga hea, et parimate tulemusteni jõuda. Meie kollektiiv on täna super. Meil on maailma parimad töötajad! Heade tulemusteni jõudmiseks ongi vaja väga head meeskonda, keda usaldad ise ja kes usaldab sind,“ lisab Veronika.

Kuidas kasutate „Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistust?

„Oleme „Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistust kasutanud ettevõtte esindusruumi seinal, kodulehtedel, trükistes, uute töötajate värbamisel. See loob kindlasti usaldusväärsust. Turunduse seisukohalt on need väga olulised detailid. Kindlasti iga tunnistuse, sertifikaadi koopia saadame laiali kõikidele oma klientidele ja postitame sotsiaalmeedias. Klientide tagasiside on väga positiivne ja nad on meiega koos õnnelikud, kuna nende koostööpartner on tunnustatud ettevõte. Kindlasti loob see võimaluse turundada paremini ja olla kliendile usaldusväärsem,“ sõnab lõpetuseks Veronika.