Eesti oma firma, mis hoolitseb selle eest, et sinu varal hoiaks silma peal kvaliteetne turvakaamera

Kaameravalve OÜ on 100% Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mida on tunnustatud ka “Edukas Eesti Ettevõte” tunnustusega. Ettevõte tegevusalaks on professionaalsete turvakaamerate müük ja paigaldus. Ettevõtte tegemistest rääkis lähemalt ettevõtte juhatuse liige Ragnar Raid.

Kuidas ettevõtte alguse sai?

“Ettevõte sai alguse 2013. aasta jaanuaris kui kaks ettevõtjast endist klassikaaslast said kokku ja mõtlesid midagi koos teha. Majanduses olid sel ajal pigem head ajad ja suutsime turule sisenedes kohe ka kasumlikult tegutsema hakata. Kaameravalve OÜ asutades tegelesime peamiselt valveseadmete hulgimüügiga, kuid seoses kiire arenguga valvekaamerate maailmas otsustasime keskenduda ainult kaamerate valdkonnale. Oleme iga aastaga kasvanud ning suurendanud käibe ja töötajate mahtu. Hetkel töötab ettevõttes 8 inimest,” sõnab Raid.

Kust pärinevad Kaameravalve OÜ seadmed?

“Turvakaamerad toome sisse otse Euroopa ja Aasia partneritelt. Aasia partnerettevõteteks on kauba otsesed valmistajad, Euroopas aga edasimüüjad. Siit tulenevalt saame pakkuda ka tõenäoliselt Eesti parimaid hindu ning tipptasemel kvaliteeti.”

“Suurepärane on ka mündi teine külg – hind ei kannata kvaliteedi tõttu, vaid ka hinnad on väga mõistlikud ja taskukohased. Enda klientidele oleme harjunud pakkuma ainult parimat, sellest tulenevalt on meie valvekaamerate valik väga lai, et leida igale kliendile individuaalne lahendus,” lisab Raid.

Kuidas on ettevõte oma edu saavutanud?

“Turule sisenedes uue tulijana pidime midagi teistest paremini tegema. Seega hakkasime suurt rõhku pöörama kliendikesksusele ning hakkasime tegema rohkem rätseplahendusi ja olime kliendile alati kättesaadavad.”

“Lähtume põhimõttest „klient on kuningas“. Oleme enda töös puutunud kokku ka pahatahtlike tellijatega, kuid sõbraliku ja edasipüüdliku suhtlemisega lahendanud positiivselt ka sellised juhtumid. Meie eesmärkideks on ikka jätkata senist tegevust kliendikesksuse võtmes ja kasvatada kliendibaasi. Kui olla kliendi vastu hea tuleb ta alati meie juurde tagasi ning müük ei jää ühekordseks. Ettevõtte usaldusväärsust on võimalik kasvatada ainult pidevate ja arenevate kliendisuhetega,” sõnab Raid.

Milline on teie ettevõtte meeskond?

“Meeskond on ettevõtte juures kõik. Kuna meie puhul on tegemist võrdlemisi väikese ettevõttega, tuleme enda inimestele alati igal võimalusel vastu. Võimaldame puhkuseid soovitud aegadel ja korraldame meeskonnaüritusi vähemalt kaks korda aastas. Valime meeskonda ainult parimad inimesed. Rõhutame ja pooldame väga tugevalt iseseisvat mõtlemist ja otsustusvõimelisust. Enda tööd tuleb teha täpselt ja korrektselt, et anda endast parim.”

Kuidas tuleb ettevõttele kasuks “Edukas Eesti Ettevõte” tunnistus?

“Tunnistus “Edukas Eesti Ettevõte” on konkreetsetel juhtudel tõesti aidanud kliendil valiku meie kasuks langetada. Kasutame “Edukas Eesti Ettevõte” materjale nii kodulehel kui ka e-kirja jaluses ehk hoiame tunnustust meie kliendisuhtluses nähtaval kohal,” sõnab lõpetuseks Raid.