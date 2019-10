Eesti suurim ilukaubamaja, mis panustab peale äritegevuse ka inimestesse, kultuuri ja ühiskonda

Tradehouse OÜ on „Eduka Eesti ettevõtte“ tunnistusega pärjatud äriühing, mille asutas 2002. aastal Avo Kivimaa. Olles aastaid teinud koostööd juuksurite ja teiste iluteenindajatega ning õppinud muu maailma kogemusest, ajendas teda tegutsema soov teha beauty supply tüüpi äri, aga teistest paremini. Võib tõdeda, et nüüdseks on see ka õnnestunud.

Tradehouse OÜ-st on saanud Põhjamaade suurim professionaalne ilukaubamaja, mille kontseptsioon on pakkuda ilutegijatele kõike vajalikku – alustades šampoonidest ja lõpetades salongisisustusega – ühest kohast. Ettevõtet luues oli see Eestis täiesti uudne idee. Lisaks iluvaldkonna professionaalidele moodustavad praeguseks suure osa ettevõtte klientuurist tavatarbijad.

Aja jooksul on väiksest pereettevõttest kasvanud üle saja töötajaga firma. Tradehouse OÜ-l on esinduskauplused neljas Eesti linnas ning suur multifunktsionaalne koolitus- ja konverentsikeskus Tallinnas.

17 aasta jooksul on peale ettevõtte enda palju muutunud ka ettevõtluskeskkond. Aina tihenevas konkurentsis proovib ettevõte anda oma panuse Eesti iluteenindajate kvalifikatsiooni tõstmisesse. E-kaubandus näitab iga aastaga üha rohkem tõusutrendi ja moodustab loomuliku osa firma kasvust. Sama kehtib kodumaiste kosmeetikatootjate kohta. Tradehouse OÜ on võtnud eesmärgiks edendada Eesti ilutööstust, panustades looduskosmeetika tootja LUUV arengusse.

Konkurents on väga suur väljakutse, mis paneb veelgi rohkem pingutama ning tulevikku vaatama. Seetõttu on Tradehouse laiendanud oma tegevusvaldkonda koolituste ja konverentside korraldamisse, mille tulemusena on võimalik pakkuda kõige kaasaegsemat õpet ning tuua Eestisse maailmatasemel iluvaldkonna tipptegijaid. Samuti on konkurentsieeliseks kaubavalik, mis on üks mitmekülgsemaid ja suuremaid kohalikul turul. Ettevõte toob maale palju erilisi ja hinnatud brände: CHI, Matrix, Victoria Vynn, Alter Ego Italy, The Balm, LASplash, Inebrya, Diva, Keratherapy, Mesauda Milano, Woody’s, Bdellium Tools jne. Ettevõte peab oluliseks, et brändid, mida müüakse, oleksid emotsionaalse lisaväärtusega ja kõnetaksid tarbijaid.

Üks suurimaid väljakutseid ja samas ka konkurentsieeliseid on private label’ite tooteportfell. Tradehouse OÜ on suutnud Eestis, Baltikumis ja Põhjamaades edukalt tutvustada enda kaubamärke Bebaré, Femell Professional ja Red Professional.

Tradehouse OÜ missioon on olla usaldusväärne ja kindel partner nii tavatarbijatele kui ka professionaalidele. Eesmärk on tagada toodete kvaliteet ning pakkuda professionaalset teenindust, mida ettevõte peab väga oluliseks. Panustatakse igapäevaselt teeninduse kvaliteeti, tagades müügispetsialistidele järjepidevalt tootekoolitusi ja erinevat väljaõpet. Inspiratsiooni käiakse ammutamas nii kodu- kui ka välismaistel konverentsidel ja messidel. Kui järjestada äripõhimõtted, siis kolm peamist on teenindus, teadmised ja kaubavalik.

Ei saa mööda vaadata ka eetikast. Tradehouse OÜ ei müü kaupa, mis on hangitud „suurimatest ladudest Euroopas“ ehk kaupa, mis on leidnud tee siia radu pidi, mida tootja ei aktsepteeri.

Kindlasti tasub välja tuua ka seda, et ettevõte peab oluliseks anda panus ka ühiskonna hüvanguks. Aastaid on toetatud mitmeid heategevus- ja kultuuriprojekte ning sponsoreeritud erinevaid noortega seonduvaid algatusi ja sporti. Tradehouse’i tiim loodab, et tulevikus on rohkem neid ettevõtteid, kes hoolivad enamast kui kasumist. Ka paljud kliendid hindavad seda ning panustavad kampaaniatesse, mis on suunatud kellegi-millegi toetuseks.

Tradehouse OÜ tiim on väga uhke saavutatud kõrge reitingu üle. Tunnistus „Edukas Eesti ettevõte“ on ettevõtte kontoris aukohal ja kõikidele külalistele nähtav.