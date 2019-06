Ettevõte, kelle kohv ja kohvimasinaid rõõmustavad igat kohvigurmaani

Espresso Grupp on edukas Eesti ettevõte, kes hoolitseb selle eest, et kvaliteetne kohvi oleks kättesaadav igale kohvifännile.

Tänaseks on perefirma Espresso Grupp OÜ üks suurima tootevalikuga kohvi, JURA kohvimasinate ning JURA lisa- ja hooldustarvikute pakkujaid Eestis. Ühtlasi on ettevõte JURA ametlik edasimüüja ja autoriõigusega kaitstud tootemärgi „Jura volitatud internetimüüja” kasutaja. Ettevõte kuulub ka Eesti e-kaubanduse liidu liikmete hulka ning omab õigust kasutada kvaliteedimärki “Turvaline ostukoht”.

Millest sai alguse kohviäri?

„Minu itaallasest sõber ostis 2000. alguses pisikese hotelli maalilises Montecatini linnas, mis asub Toscana maakonnas ja Firenzest ca 45 km kaugusel. Kohvi nagu ka kõigi teiste armastatud toiduainete valikusse ja valmistamisse suhtuvad itaallased äärmise tõsiduse, isegi fanatismiga,“ meenutab Espresso Grupp juhatuse liige René Paats.

„Selline pühendumus tekitas minus huvi itaalia köögi ning loomulikult kohvi vastu. Hakkasin oma sõbra käe all õppima kohvivalmistamist ning põlvest põlve edasi kanduvaid röstimiskunsti saladusi. Igas Itaalia provintsis ja suuremas linnas võib leida kümneid röstikodasid, kus hoitakse vanavanematelt pärit röstimise traditsioone ja saladusi.

Sellise pühendumuse ja kirega valminud kohvi saab ainult armastada ning nii hakkasin ka mina külastama erinevaid Firenze ümbruse röstikodasid. Samuti hakkasin külastama kohvimesse ning otsima tervest Itaaliast röstikodasid, mis suudavad pakkuda maailma parimat kohvi ja nii saigi hobist töö,“ jutustab Paats.

„Mitmeaastase valiku tulemusena oleme sadade röstikodade toodangu hulgast välja valinud parimad kohvid, mille kohta võib julgelt väita, et tegemist on tõeliselt unikaalsete maitsete ja aroomide sümfooniaga. Enamus neist on ka kahesaja International Coffee Tasting võistluse degustaatori poolt kuldmedali vääriliseks tunnistatud,“ tutvustab René valitud tooteid.

René sõnul on ettevõtte peamisteks klientideks kohvikud, restoranid, kodukasutajad ja ka bürood. „Keskendume laitmatule klienditeenindusele, et klient tunneks siirast rõõmu kohvi ja kohvimasina valiku tegemisel. Me usume, et kohv on midagi palju enamat kui hommikune ärataja või tuline turgutaja pingelise tööpäeva keskel – kohv, see on terve maailm. Just seepärast on meie eesmärgiks vahendada parima kvaliteediga kohvi ja parimaid JURA espressomasinaid. Espresso Grupi e-poe klientidele on alati kõik tooted kuni 20% soodsamad,“ lisab René.

Erinevaid kohvisorte on turul palju, kuidas eristub teie kohv?

„Meie peamiseks konkurentsieeliseks on kindlasti unikaalne kohv. Kohvitootjad, keda Espresso Grupp esindab ja kelle toodangut me pakume, on mitmeaastase töö tulemusena välja valitud sadade hulgast. Enamik neist kohvisortidest on ka kahesaja International Coffee Tasting võistluse degustaatori poolt kuldmedali vääriliseks tunnistatud. Me lähtume põhimõttest, et meilt ostetud kohvioad peavad ostjani jõudes olema nii värsked kui vähegi võimalik. Seetõttu proovime hoida laos just nii palju kohvi kui vajalik ja nii minimaalselt, kui võimalik – ainult sel viisil saame teile pakkuda kohvi, mis on alati värske, ehk tulnud otse meie tootjate röstimisahjudest,“ selgitab Paats.

„Kõik meie pakutavad JURA kohvimasinad on läbinud range kvaliteedikontrolli tootja juures ning kindluse mõttes ka Espresso Grupi oma spetsialistide käe all. Ainult nii saame olla kindlad, et meie müüdud kohvitehnika on kliendini jõudes kasutusvalmis ja tippkorras.

Meie esindussalongis on lai valik Jura espressomasinaid ja hooldus ning lisatarvikuid. Sõbralikud ja asjatundlikud klienditeenindajad on rõõmuga valmis aitama ostmisel ja parima lahenduse väljavalimisel. Meie e-poes ja salongis kehtib parima hinna garantii, seega soovime tagada klientidele alati soodsaima hinna ja kaupade kiire kohaletoimetamise ning parima teeninduse,“ lisab ta.

Kuidas olete jõudnud heade tulemusteni?

René sõnul saab hea eesmärgini jõuda ainult pühendumisega. „Järjepidevus on meie äris üks edu võtmeks. Oleme seda tööd teinud kirega juba kümme aastat. Hea tulemuse nimel panustavad meie perefirmas kõik. Selle tunnistuseks on meie kliendid ka lahkelt valmis jagama oma positiivset kogemust meie kodulehel, lisades tagasiside juurde nii oma nime kui pildi endast. Mis saab olla parem tunnistus kvaliteetsest teenindusest ja kaupadest kui klientide soovitused ja head majandustulemused,“ sõnab Paats.

Kuidas olete kasutanud „Eesti Eduka Ettevõtte“ tunnistust ja sellega kaasnevat staatust – ettevõttel on tugev majanduslik seis, head finantstulemused ja korrektne maksekäitumine?

„Creditinfo on meid nii aastate 2016, 2017 kui ka 2018 heade majandusandmete põhjal nimetanud edukaks Eesti ettevõtteks. „Eduka Eesti Ettevõtte“ tiitel on tugeva ettevõtte tunnus, mille puhul võivad meie kliendid ja koostööpartnerid kindlad olla, et oleme usaldusväärne koostööpartner, kes suudab edukalt majandada ja täita oma finantskohustusi. Oleme “Eduka Eesti Ettevõtte” tunnistused riputanud salongi seinale ja meie e-poodi ning usume, et see tunnustus tekitab kindlasti klientides usaldust meie ettevõtte, pakutavate teenuste ja kaupade vastu. Saame sellele kinnitust ka oma klientidelt,“ sõnab lõpetuseks Espresso Grupp juhatuse liige René Paats.