Ettevõte, mis aitab oma klientidel luua edu läbi raamatupidamise ja turunduse koosmõju

Finants ja Marketing OÜ (lühendina FMD) on „Edukas Eesti Ettevõte“, mis on ühendanud oma klientide jaoks kaks strateegilist valdkonda: raamatupidamine ja turundus.

FMD on veendunud, et korras finantsid ning läbimõeldud turundus- ja müügitegevus on just need, mis ettevõtete edus olulist rolli mängivad. Ettevõtet tutvustas lähemalt firma asutaja Kaire Tammer.

Millal sai FMD ettevõte alguse?

„Ettevõte loomise ajendiks oli minu enda otsing ideaalse töökoha järele. Samuti olid soosivaks pereettevõtete vajadused teenuse järgi ja enda isiklik huvi nende valdkondade vastu, mis andsid hea stardiplatvormi. Oma firma asutamise ajal oli õnneks kliente, kes olid valmis mind esimesest päevast usaldama. Algus oli nagu alustaval väikeettevõttel ikka, kõigepealt teenindad lähimaid sõpru, siis tuttavaid ning kui end tõestad, hakatakse edasi soovitama,“ meenutab Tammer.

„Ettevõtte loomise idee idanes ca 3 aastat ja sama kaua sai end ka selleks ette valmistatud, nii teadmiste kui ka oskuste poolest. Olen üsna isepäine ja suurettevõtetesse kohandumine ei tulnud hästi välja. Kui tahad teha asju oma reeglite järgi, tuleb hakata ettevõtjaks. Suurim õnn on leida kolleegid, kes vaatavad samas suunas, on sõbralikud ja innukad. Siis on lootust, et ettevõte jääb püsima ja kasvab.“

Kuidas jõudsite ideeni ühendada raamatupidamine ja turundus?

„Esialgu võib tunduda, et raamatupidamine ja turundus on nagu öö ja päev, kuid samas on need kaks kriitilist komponenti, mida ettevõtted oma äris vajavad. Just vähesed oskused ja teadmised nendes valdkondades saavad ettevõtetele saatuslikuks.“

„Kui ettevõtet alustatakse, siis sageli on see hea idee mingis valdkonnas, mida juba tuntakse või saab hobist töö. Raamatupidamise ja turunduse valdkonnas kirest ainult ei piisa. Vastu pidamiseks on tarvis ka vajalike teadmistega spetsialisti abi. Oleme seda kohanud ka äriplaane koostades, et nimetatud valdkondades vajatakse enim abi. Ettevõtja roll on äge, kogu aeg õpid midagi juurde ja samas saad aru, kui paljut veel ei tea.“

Foto: Finants ja Marketing OÜ

Mida peate oma ettevõtte konkurentsieelisteks?

„Aeg on näidanud, et kahe äriteenuse pakkumine on ennast õigustanud. Üha rohkem tekib kliente, kes vajavad mõlemat teenust ning kindlasti on lihtsam teha koostööd juba harjumuspärase partneriga. Ettevõtet luues oli minu jaoks prioriteetne luua töökoht, kus mul oleks endal hea.“

„Sama olen üritan jälgida ka oma töötajate osas. Olen eelnevates töörollides tundnud, et halb sisekliima võtab rohkem energiat kui töö. See on asi, mida soovin enda ettevõttes vältida. Kliendile ei suuda pakkuda head teenust inimesed, kes pole ise õnnelikud. Samuti peab meeskond hästi kokku sobima.“

„Igal juhul ma püüdlen sinna suunas, aga palju saab veel ära teha ja palju on olnud õppida. Kohe ei ole kõik õnnestunud nagu noorel ettevõtjal ikka, kogemustest jääb väheks. Raske on leida tasakaalupunkti, kus tööd on sama palju kui inimesi ehk siis töölauad oleksid mõõdukalt kaetud ega mitte üle- või alakaetud.“

Kes on teie peamised kliendid?

„Meie klientideks on nii alustavad ettevõtjad kui juba aastaid tegutsenud tootmis- ja teenindusettevõtted. Oleme kõrvalt näinud ka klientide kiiret kasvu. See on olnud meile väljakutse ja kindlasti ka arenguhüpe, et olla nende ootuste kõrgusel. Turg on muidugi küllastunud ka meie valdkondades aga tuleb eristuda ja olla tasemel ning mitte latti alla lasta. Ainult soodsa hinnaga pikalt ei konkureeri. Pidevalt uurime personaalselt tagasisidet ja proovime olla klientide ootuste kõrgusel. Eriti siis kui klient on kuskilt üle tulnud, on vastutus eriti suur, et olla ootuspärasem partner.“

Millised on teie äripõhimõtted?

„Sobivad inimesed sobivates rollides. Pidevalt tuleb jälgida ettevõtte finantsseisu. Esimesel aastal tegeled sellega, et ettevõtet käima saada, kolmandaks aastaks näed, kas tekib areng ja viiendal aastal (täitub FMD ettevõttel novembris 2019) peab hoolega jälgima, et kulud ei kasvaks kiiremini kui tulnud, sest kasvamine tähendab meeskonna suurendamist ning uue töökoha loomine on kallis. Firma edu olulisteks teguriteks on kindlasti ka iseenda teadmised finants ja turunduse valdkonnast,“ selgitab Tammer.

„Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistuse üle on mul väga hea meel, sest tean, et mu kliendid peavad sellest tunnustusest väga lugu ning on väga hea tunne, et ka meile see tunnustus osaks sai,“ võtab Kaire loo kokku.