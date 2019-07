Ettevõte, mis tunneb põrandaid detailideni

Põrandakeskus + Sisustus OÜ on Edukas Eesti Ettevõte, mis hoolitseb selle eest, et klientide põrandad oleksid sõltumata hoonest või asutusest kvaliteetsed, vastupidavad ja silmale ilusad vaadata.

Põrandakeskus + Sisustus OÜ põrandad katavad lisaks paljudele kodudele ja kontoritele ka näiteks mitmete tuntud asutuste põrandaid: Lennusadam, Kuressaare raekoda, tantsustuudio DanceAct.

Kümme aastat kogemust

Põrandakeskus + Sisustus OÜ alustas oma tegevust kümme aastat tagasi 2009. aastal ning alates sellest ajast on ettevõtte sortiment kordades kasvanud. Vaatamata sellele, et ettevõtte algusaastad sattusid aega, mil majandussituatsioon oli suhteliselt keeruline, on ettevõtte siiski suutnud kümne tegutsemisaastaga arendada nii tootevalikut kui ka kasvatada klientide arvu.

Ettevõte peab oma edu võtmeks ning ka konkurentsieeliseks paindlikkust ehk igale kliendile lähenetakse vastavalt kliendi soovidele ning pakutakse välja just parim lahendus soovide täitmiseks. Kuigi Põrandakeskus + Sisustus OÜ tegeleb peamiselt põrandakatete müügiga, aitab ettevõte oma kliente ka põrandakatete paigaldajate leidmisel.

Rääkides edust, siis on ettevõte veendunud, et kõige parema arengu loovad ettevõttele rahulolevad kliendid. Põrandakeskus + Sisustus OÜ kliendibaasi moodustavad suuresti lojaalsed kliendid, kes poodi ikka ja jälle tagasi pöörduvad, olgu siis käsil ehitus, uus eluase, vanade põrandate renoveerimine või ka lihtsalt põrandahooldus. Ettevõtte usaldusväärsust klientide hulgas näitab ka see, et märgatav hulk uusi kliente leiavad poodi kliendid läbi soovituste ja teis te kogemuste.

Lennusadam. Põrandakeskus

Arengu taga on ausus ja meeskond

Põrandakeskus + Sisustus OÜ meeskond on veendunud, et kui eesmärgiks on pikalt turul olla, siis peab olema aus. Ootamatutes olukordades ei saa pead liiva alla peita, vaid tuleb lahendada probleem kõige paremal viisil. Kui see on seotud kliendi tööga, siis kindlasti tuleks kaasata ka klient probleemi lahendusse.

Ettevõte hindab väga kõrgelt meeskonda. Ühtmoodi mõtlev ja tegutsev meeskond jagab ettevõtte väärtusi ning loob edu ka tulevikus. Kui väärtushinnangud on erinevad ja neid ei jagata siis kaugele pigem ei purjeta.

Ka ettevõte tulemuste ja kasvu eest on Põrandakesus + Sisustus OÜ eelkõige tänulik oma meeskonnale, klientidele ja koostööpartneritele. Kui on üksteise mõistmine ja tulemustele orienteeritus siis on ka tulemusi oodata. Jätkuva edu ja arengu nimel teeb ettevõte pidavalt tööd otsides uusi tooteid, hoides ja arendades olemasolevaid suhteid partneritega ning leida uusi kliente ja koostööpartnereid.

Lennusadam. Põrandakeskus

„Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistus loob usaldusväärsust

„Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistus on eelkõige tunnustus ettevõtte töötajatele tehtud töö eest, samuti annab see kindlustunnet ja tõstab usaldusväärsust meie klientide hulgas, kes otsustavad oma lahendused osta Põrandakeskus + Sisustus OÜ poest.