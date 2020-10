Extrahaus: me ei ole ainult rendifirma, vaid kaasamõtlev koostööpartner

Peo-, müügi- ja laotelkide ning mööbli ja muu inventari rendi, müügi ning paigaldusega tegelev Extrahaus OÜ on ligi 20 aastat panustanud Eesti üritusturundus- ja spordiürituste edukasse läbiviimisesse, luues koos klientidega erilahendusi ning hoolitsedes detailideni lõpptulemuse eest.

Teenusettevõtte väärtuse ja usaldusväärsuse üks parimaid näitajaid on püsikliendid, kes uusi tellimusi esitavad ja hea meelega taas koostööd teevad. Extrahausil on püsiklientide hulk märkimisväärne, nende hulgas on nii eraisikuid, ettevõtteid kui ka riigiasutusi. „Mitmed kliendid on väljendanud, et nende jaoks on Extrahaus kindel partner ja teisi valikuid nad ei otsigi, sest Extrahausi toodete kvaliteet on teada ning meie vastastikune usaldus paigas,” selgitab Extrahausi müügijuht Mario Lerner. Leidub püsikliente, kes juba 15 aastat järjest hea meelega uuesti renditeenust kasutavad. Nõndasama võib esmasest väiketellimusest kujuneda sisukas ja kestev koostöö. Näiteks Viimsi vabaõhumuuseumi aastatagusest esmatellimusest on nüüdseks arenenud koostöö, milles Extrahaus lööb partnerina kaasa uute ürituste kavandamisel ja korraldamisel.

Ligi kümme aastat on tehtud koostööd üritusturundusagentuuri Amazing Productions OÜ-ga. Mitu aastat on kantud ühiselt hoolt näiteks infotehnoloogiakonverentsi Latitude59 sujuva korralduse eest. „Teine hea koostööpartner on BT Style OÜ. Eelmisel aastal püstitasime koos Telliskivi loomelinnakus Fotografiska ja Vaba Lava vahele n-ö vaheruumitelgi. See ühendas kahte hoonet, et Digital Summit 2019 külastajad saaksid hõlpsasti liikuda ühest majast teise, vahepeal õue astumata. See erines tavalisest telgist, kuna selle sisemus ehitati väga kenaks ruumiks,” kirjeldab Lerner.

Tööpõhimõtted, mida kliendid kiidavad

Konkurentsitihedal turul, nagu on peotelgirent, jäävad püsima need ettevõtted, kellel on kõrged tööstandardid ja järjepidev pühendumus. Kliendid on öelnud, et Extrahausi meeskonnal on eriline võime keskenduda, märgata pisiasju ja neid veelgi paremaks lihvida. Samuti kiidetakse nende professionaalset töösse suhtumist, tähelepanu pööramist inventari puhtusele ning kokkulepitud ajakavast ja tähtaegadest kinnipidamist. „Meie tiimil on mitu kindlat tööpõhimõtet, millest alati kinni peame, et tellitud tööd saaksid tehtud korralikult ja õigeks ajaks. Esmalt – kokkulepped ja lubadused tuleb täide viia ootamatustest sõltumata. Kuna planeeritud ajagraafikud on sageli väga tihedad, oleme juba harjunud ette mõtlema ja kiirelt reageerima. Ka suhtlus kliendiga peab loomulikult olema asjalik, kiire ja selge,” kinnitab Lerner.

Eelistatakse Saksa profitooteid

Telkide ja muu inventari kvaliteet on aja jooksul paranenud koos turu ja valikuvõimaluste laienemisega. „Kui algusaegadel pidime raamide ja katete tootmise sageli ise ette võtma, siis nüüd kasutame saksa firma Röder Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH spetsiaalselt ürituste tarbeks disainitud profitooteid, mis vastavad tehniliselt euronõuetele. Nende telkidel on sertifitseeritud tuuletugevus, tulekindlus ja riputuspunktide kandevõime. Lisaks tegeleb Röder pidevalt tootearendusega, nii et saame oma klientidele pakkuda ikka uusi ja erikujulisi telke,” selgitab Lerner.

Meeskond hoiab ühte

Pikalt tegutsenud ettevõtetel on sageli kindel põhituumik, kes loob motiveeriva sisekultuuri ja hoiab meeskonnatunnet. Extrahausi tuumiku moodustab juhtkond, kes on olnud ettevõttes algusest peale. Mitmed tiimiliikmed on tulnud Extrahausi tööle ja jäänud aastateks, sest isegi kui suvine tipphooaeg on pingeline, saab talvehooajal veidi vabamalt hinge tõmmata. „Meil on tore traditsioon igal aastal koos suusareisil käia. Nii tähistame õnnestunud hooaja lõppu. Jah, eriolukord on mõjutanud ka Extrahausi, kuid oleme näinud eelmistki masu ja sellest edukalt välja tulnud, nii et keerulisi aegu meie ei karda,” kinnitab Lerner.

