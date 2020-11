FlightClaims: teades oma õigusi, võite lennutõrke eest kuni 600 eurot hüvitist saada

Neljandat aastat tegutsev FlightClaims OÜ on kogunud soliidse kogemuse lennufirmadelt reisijate kasuks hüvitiste väljanõudmisel. Veebilehte lennunouded.ee haldav firma sai riigi majanduse arengusse ja ausasse ärikultuuri antud panuse eest Creditinfo tunnustuse edukas Eesti ettevõte 2020.

Viperustega pulmareis Aasiasse

Karmen ja Henri on värskelt abiellunud noorpaar, kes planeeris pikalt oma pulmapidu ja mesinädalaid. Eelmise aasta suvel toimunud imeilus abielutseremoonia ja sellele järgnenud tähistamine ühes Kesk-Eesti mõisas õnnestus suurepäraselt ning noored olid õnnelikud imeliste mälestuste üle.

Sujuvat kordaminekut oodati ka põhjalikult planeeritud pulmareisilt, mis viis Karmeni ja Henri sama aasta sügisel Taisse ja Vietnamisse. Kagu-Aasia avastamine oli mõlema jaoks ammune unistus ja ootused romantilise reisi suhtes olid kõrged – sooviti elu parimat reisi! Paraku ei sujunud kõik nii, nagu algselt oli paika pandud. Eestist viis esimene lend noorpaari Frankfurti, kust pidi väljuma jätkulend Tai pealinna Bangkokki. Jätkulennu väljumine hilines seoses tehnilise rikkega kuus tundi. Noored suhtusid sellesse mõistvalt, sest soov oli lennata turvalise õhumasinaga ja lennufirma pakkus ooteajal toidutalonge, et reisijad ei peaks planeerimata kulusid kandma.

Kui lennuk lõpuks Frankfurdist õhku tõusis, oli loo peategelastele selge, et nad ei jõua Tai-sisesele lennule turismipiirkonda Krabisse. Polnud midagi parata: eestlased pidid Tais kohe kukrut kergendama ja uued piletid ostma. Õnneks olid nutikad noored pika reisi eel sõlminud reisitõrkekindlustuse, mille kaudu said kasutamata jäänud piletite eest kompensatsiooni.

Ka kümme päeva hiljem Taist Vietnamisse viinud lend ei sujunud ootuspäraselt. Hommikul viis tellitud transfeeribuss noored õigeks ajaks lennujaama, kuid õhureisile registreerimisel ilmnes probleem: lend oli ülemüüdud ja nemad sellele lennule ei mahtunud. Lennufirma pakkus noorpaarile hoopis teise ettevõtte lendu, mis väljus samas suunas kaks tundi hiljem. Karmen ja Henri olid pettunud, kuid ootamatu muutus osutus positiivseks: lend oli pooltühi ja reisil pakuti maitsvat kehakinnitust.

Noorpaar arvas, et sellega on õhutranspordiga seotud viperused lõppenud, kuid elul olid teised plaanid. Tagasiteel koju oli neil Frankfurdi-Tallinna suunal vahemaandumine Helsingis. Paraku hilines Frankfurdist Helsingisse väljunud lend ja noored jäid päeva viimasest kodumaale suundunud lennust maha. Planeerimata ööbimine Soome pealinnas korraldati lennufirma kulul ning järgmisel päeval pääsesid Karmen ja Henri lennufirma tagatud asenduslennuga pärast kolmenädalast reisi taas koju.

Õnnelikena jagati kaugetel maadel kogutud reisimuljeid lähedastega: räägiti sõbralikest inimestest, vürtsikast toidust, soojast kliimast ja mereveest ning ka lennuviperustest, mis pikalt meelde jäävad. Sõbrad soovitasid Karmenil ja Henril konsulteerida lennunõuetega tegeleva Eesti ettevõttega FlightClaims (lennunouded.ee), et uurida hüvitise saamise võimalusi.

250, 400 või 600 eurot lennutõrke eest

„Lennundus on tehniline ala, kus on karmid turvanõuded ja jäigad reeglid, kuna vastutatakse paljude inimelude eest. Kuigi tõrgetega seotud lisakulusid püütakse vältida, ei tehta seda kunagi võimalike inimelude hinnaga. Kõik ei toimi alati ideaalselt – sellepärast on lennutõrked paraku vältimatud,” selgitab FlightClaims OÜ tegevjuht Martin Mironov.

FlightClaims tegutseb neljandat aastat, abistades reisijaid lennufirmadelt hüvitise* saamisel erinevate lennutõrgete eest. Kuni ülemaailmse koroonapandeemia puhkemiseni reisisid eestlased aasta-aastalt järjest rohkem. Sellegipoolest ei olnud tõenäoliselt paljud teadlikud oma võimalikust õigusest saada lennufirmalt lennu hilinemisel, edasilükkamisel, ülebroneerimisel või tühistamisel kuni 600 euro suurust hüvitist.

„Praktika näitab, et kahjuks ei ole lennufirmad ise varmad automaatselt hüvitist pakkuma ega lennutõrke korral reisijat otsesõnu teavitama, et tal on õigus seda nõuda. Kuna hüvitiste maksmine on igale lennufirmale suur lisakulu, siis pole üllatuseks, et paljud lennufirmad üritavad kavalalt vastutusest kõrvale hiilida. Seetõttu peab iga reisija ise hoolitsema selle eest, et ta oleks kõikidest nüanssidest teadlik ega laseks ennast petta,” avab Martin lennuäri tumedamat poolt.

„Euroopa Liidu määruse 261/2004 järgi on hüvitise nõudmise õigus reisijal tõrgete korral, kus lennu käitajaks on Euroopa lennufirma. Niisamuti nende kolmandate riikide lennufirmade lendude puhul, mis väljuvad mõnest EL-is asuvast lennujaamast. Väljaspool EL-i toimunud lennutõrgete korral saab reisija hüvitist nõuda juhul, kui tal on üksainus broneering ja lennureisi lähtekoht asub EL-is. Meil on aastate jooksul kogunenud arvukalt positiivse lõpuga juhtumeid: ligi 85% nõuetest laheneb kliendi jaoks hüvitise saamisega. Algul keskendusime edukalt ainult kohtuvälisele menetlusele, kuid nüüd oleme vajadusel valmis ka kohtuprotsessideks – ilma nendeta tänapäeval paraku ei saa. Meie seni kõige pikem nõudeprotsess kestis 22 kuud: käisime läbi kohtuvaidluse Finnairiga, mis lõppes meie jaoks edukalt,” kinnitab Martin.

Hüvitist saab nõuda kolme aasta jooksul

„Aitame eesti ja vene keelt kõnelevatel klientidel säästa nende väärtuslikke ressursse, muutes hüvitise saamise või vaidlusküsimustes selgusele jõudmise protsessi mugavaks, lihtsaks, turvaliseks ja kindlaks. Teeme oma tööd korrektselt, pühendunult ja nii kiiresti kui võimalik, kaotamata seejuures teenuse kvaliteeti. Oleme klientidele lojaalsed ja avatud: kui sissenõutud hüvitis meile laekub, siis teeme kliendile väljamakse 48 tunni jooksul ning vajadusel kinnitame oma sõnu vastavate tõenditega. Kuna meie teenustasu on Eesti soodsaimate seas, siis jääb meie klientidele suurem osa hüvitisest kätte. Kui vahel harva meil ei õnnestu klienti hüvitise saamisel aidata, on teenus kliendile tasuta,” lisab tegevjuht.

„Oluline teave kõigile lennureisijatele: Eesti tsiviilõigus annab teile õiguse nõuda lennutõrke korral hüvitist kolme aasta jooksul. Seega kui viimase kolme aasta jooksul teie lend hilines, tühistati, lükati edasi või teid ei lubatud lennule, siis võib teil olla saamata hüvitis summas kuni 600 eurot. Sealjuures pole vahet, kes tasus pileti eest ja kas teil oli reisikindlustus või mitte. Samuti on hea teada, et pakettreisina ostetud tšarterlendude puhul on reisijatel samad õigused ja ka lastel võib olla õigus hüvitist saada,” annab Martin head nõu.

Millist abi said Karmen ja Henri?

Kuidas aitas FlightClaims noorpaari, kelle pulmareis sai rohkete lennuviperustega vürtsitatud? „Karmen ja Henri said hüvitiseks 850 eurot inimese kohta: 600 eurot tehnilise rikke tõttu kuus tundi hilinenud Frankfurdi-Bangkoki liinil esinenud lennutõrke eest ning 250 eurot tagasiteel koju eelmise lennu hilinemise tõttu jätkulennust mahajäämise eest. Seega rahalist kahju noorpaar ei kannatanud ning sai ebamugavuste ja lisandunud ajakulu eest priske rahalise hüvitise,” räägib ettevõtte tegevjuht uhkusega.

Lõpetuseks annab Martin lennureisijatele mitu head soovitust: „Broneerige piletid otse lennufirmalt, vahendajate teenuseid kasutamata. Kui soovite reisida sihtkohta mitme lennuga ega soovi teha pikemat peatust vahemaandumiskohas, siis valige sellise sobiva pakkumise kasuks, kus kõik lennud saab broneerida ühele broneeringule. Sõlmige lennutõrkekindlustus, mis kehtib ka väljaspool EL-i toimuvatele lendudele. Lennutõrke toimumise korral uurige lennufirma töötajate käest häiringu põhjust ja lennu toimumise korral kuulake lennukikaptenit. Reisipaketi valimisel otsustage selle kasuks, kus on lennuvedajaks määratud Euroopa lennufirma. Lennutõrke toimumise korral nõudke, et lennufirma hoolitseks teie eest: väljastaks toidutalonge, tagaks vajadusel majutuse ja transporti ning tasuta asenduslennu. Pidage meeles, et meie veebilehelt lennunouded.ee saab kasulikku teavet lennureisija õiguste kohta hüvitiste osas ja meie käest saab alati tasuta nõu küsida,” kinnitab Martin.

_____________

* FlightClaims abistab lennureisijaid lisahüvitiste saamisel, mis on reisijatele ette nähtud Euroopa Liidu määruse 261/2004 artikliga 7 lendude hilinemise, tühistamise ja edasilükkamise eest, samuti lennuki pardale mittelubamise eest vastu reisija tahtmist.

Uuri ettevõtte kohta lähemalt

Lennunouded.ee Facebookis