GoGoNano uuenduslikud tooted kannavad hoolt ka keskkonna eest

Eesti nanokaitsevahendite kaubamärk GoGoNano on valmis saanud loodusliku puhastus- ja desinfitseerimisvahendi, mis hävitab viirusosakesed ja muud haigustekitajad mistahes pindadel ning materjalidel. Eesti eduka ettevõtte tiitliga tootja Digital Trade Solutions OÜ tegevjuht Kaur Reinjärv kinnitab, et sel aastal paneb ettevõte eriti suurt rõhku just jätkusuutlikkusele. „Vaatame üle kõik oma tooted, et pakkuda klientidele järjest rohkem huvipakkuvaid jätkusuutlikke lahendusi, mis ei kahjusta inimeste tervist ega keskkonda meie ümber,“ sõnab ta.

2013. aastal asutatud edukas ettevõte toodab nanotehnoloogilisi puhastusvahendeid ja pinnakaitseid. GoGoNano Anti-Viral on piimhappe baasil toimiva koostisega sügavpuhastus- ja desinfitseerimisvahend, mis aitab võidelda haigustekitajatega ohutul ja jätkusuutlikul viisil. „Selle biolagunev, pindaktiivsete osakestega koostis hävitab tõhusalt bakterid, viirusosakesed ja seened ega kahjusta seejuures ka õrnemaid materjale,“ selgitab tegevjuht Reinjärv. Toode sobib mehe sõnul hästi kõikide esemete puhastamiseks, mis on meie kodudesse tulnud väljastpoolt, näiteks toidukaupade pakendid, poeskäigul kantud rõivad või muud pehmed esemed, mida ei ole võimalik etanooliga korralikult desinfitseerida.

Ettevõtte kiire areng ja tootearendus

Ettevõte on GoGoNano kaubamärgi all välja töötamas ka täiesti loodussõbralikku ja biolagunevat autodele mõeldud sarja, mis sisaldab endas nii välist kerekaitset, üldpuhastusvahendit nii salongile kui ka kerele ning vähevahutavat šhampooni, mis samal ajal puhastab ja kaitseb pindu. „Lisaks oleme arendamas ja parandamas meie kõige esimest n-ö etalontoodet – vedelat ekraanikaitsevahendit Liquid Shield,“ räägib Reinjärv tootearendustest. „See sobib kasutamiseks kõikidel elektroonikaseadmetel, et kaitsta neid igapäevase kulumise ja kahjustuste eest.“

Tegevjuht kinnitab, et ettevõte on viimas kõiki tooteid üle jätkusuutlikkusele, eemaldades kõik rasked kemikaalid ning otsides kõige loodussõblikumaid pakendeid ja koostisosi. „GoGoNano meeskonna üheks suuremaks eesmärgiks ongi ulatada abikäsi meid ümbritsevale,“ ütleb Reinjärv. „Lõppude lõpuks peaksime me kõik keskkonna eest paremini hoolt kandma. Meie uuenduslikud tooted teevad seda mitmel moel.“

Keskkonna hoidmine on prioriteet

Tegevjuhi sõnul aitavad nende tööpõhimõtted tootedisainis võidelda äraviskamiskultuuri põhjustatud probleemidega. „Liiga tihti valime esemed, mis on odavad ja ebakvaliteetsed ning mille me pärast lühikest kasutusaega ära viskame,“ selgitab ta. „Kui niimoodi talitavad kõik inimesed, viib see ületootmise, hoolimatu saastamise ja peagi ka suurte keskkonnamõjudeni.“

Nii ongi GoGoNano toodete eesmärk aidata sul hoida oma esemed heas korras ja kasutada neid kauem, selle asemel, et need pärast lühiajalist kasutamist ära visata.

GoGoNano vetthülgavad kaitsevahendid on otseses mõttes keskkonnasõbralikud. „See on miski, mille üle me väga uhked oleme,“ rõõmustab Reinjärv. „Mitte iial ei kasuta me oma toodetes kahjulikke kemikaale. Veel enam, kasutades meie tooteid, saad 80 protsendi võrra vähendada aega, mis sul kuluks oma esemete puhastamise ja hooldamise peale. See tähendab säästu nii ajas kui ka kahjulikes kemikaalides, mida muidu oma esemetel kasutaksid.“

Eksport 80 eri riiki

Eduka Eesti ettevõtte tootesari GoGoNano tegeleb rahvusvahelisel areenil. „Pakume eel- ja järeltuge kõikidele meie partneritele ja klientidele. Oleme alati olemas kõikidele oma praegustele ja tulevastele klientidele,“ selgitab Digital Trade Solutions OÜ tegevjuht Kaur Reinjärv, et edukus tuleb läbi sihikindla töö. „Võtame aega, et konsulteerida ja pakume sobivaimaid lahendusi inimeste vajadustest lähtuvalt.“

Nii on 99 protsenti klientidest saanud abi ja jäänud väga rahule ettevõtte pakutavate toodete ning teenustega. „Oleme tarninud oma tooteid rohkem kui 80 eri riiki maailmas. Kõiki tooteid on võimalik mugavalt tellida nii meie e-poest kui ka erinevate edasimüüjate juurest.“

Ettevõtte algusajad olid küllaltki konarlikud – nanotehnoloogia on veel väga uus teadus kogu maailmas. „Esimese toote arendus ning selle edukas lansseerimine, millega suutsime huvi äratada nii Lähis-Idas kui ka Ameerika mandril, oli küllaltki põnev ja väljakutseid pakkuv,“ meenutab Reinjärv. „Sealt saime kõvasti motivatsiooni ja enesekindlust, et brändiga edasi minna. Pärast seda lansseerisime juba uue toote sõidukitele ning ka praegu väga populaarse Stay Dry kaitsevahendi kõikidele rõivastele ja jalanõudele.“

Digital Trade Solutionsi juhid on äris püüdnud olla võimalikult paindlikud ja ausad, et täita ka kõige nõudlikumate klientide soovid kiirelt ning operatiivselt. „Püüame tooteinfo tuua kliendini võimalikult täpselt, et mitte tekitada valearusaamu, nii et klient toodetes pettuma peaks.“

Pühendumine ja pidev areng

Edukuse põhjuseid võib leida ka ettevõtte pühendumisest keskkonnale ja loodussõbralikkusele. „Ka koroonapandeemia ajal ei otsinud me lihtsaid lahendusi, mis juba turul saadaval olid, vaid töötasime välja täiesti uue jätkusuutliku toote, et aidata ühiskonnal pandeemiaga võidelda, kuid seda nii, et meie jalajälg keskkonnale oleks minimaalne või olematu.“ Nii kirjeldabki ettevõtte töökultuuri armastus ja sügav huvi selle vastu, mida koos tehakse, ning ühised sihid ja eesmärgid.

„Eduka Eesti ettevõtte tunnustus on meile võrdlemisi uus ja seetõttu on vara hinnata, millist kasu või väärtust see meile juba andnud on,“ ütleb tegevjuht. „Usume, et kindlasti suurendab see meie ettevõtte ja brändi usaldusväärsust mitte ainult kohalike kaupmeeste, vaid ka välispartnerite silmis. Tänu sellele on uued partnerid suurema tõenäosusega valmis meie ettevõttega koostööd tegema.“

Reinjärv soovib koos tiimiga tutvustada nanotehnoloogilisi tooteid kõikidele inimestele ja arendada edasi ka teadust, leides uusi jätkusuutlikke lahendusi. „Laienemine teistele turgudele on ilmselge ja soovime saavutada tuntust kogu maailmas,“ lubab ta.

GoGoNano on 2013. aastal Eestis loodud puhastus- ja kaitsevahendite kaubamärk, mille eesmärk on kaitsta jätkusuutliku kõrgtehnoloogia abil nii esemeid kui ka inimesi kahjulike välismõjude eest. GoGoNano toodete hulka kuuluvad nanotehnoloogilised kaitsevahendid ekraanidele, sõidukitele ning tekstiil- ja nahkesemetele; jalatsivärskendaja, mille mõju kestab kuni kuu aega; sügavpuhastaja rõivastele ja jalanõudele, mis eemaldab ka väga jonnakaid plekke; piimhappe baasil toimiv ohutu ning tõhus desinfitseerimisvahend, mis tapab nii viirusosakesi kui ka baktereid ja seenhaiguste tekitajaid.

