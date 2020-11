Ilusüstid tõid Marju Karinile pea poole miljoni eurose müügitulu

Marju Karini omanimeline osaühing alustas tegevust pea kümme aastat tagasi. Ettevõtte head finantsnäitajad annavad märku nii ettenägelikust majandamisoskusest, kvaliteetsest teenusest kui ka kasvavast ühiskondlikust nõudlusest esteetiliselt kohendatud välimuse suhtes. Eelmisel aastal oli ettevõtte müügikäive üle 400 000 euro, kasvades aasta varasemaga võrreldes 40 protsenti.

Naine nagu orkester

Marju Karin tutvustab end: ilusüstide spetsialist, koolitaja, meedik, ema ja vanaema. Ta sai meditsiiniõe väljaõppe Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ning töötas aastaid haigla operatsiooniblokis. Marjul on magistrikraad psühholoogias ja rahvusvahelistes suhetes ning doktorantuuris studeeris ta riigiteadust. Enda mitmekülgse harimise ja ettevõtluse kõrval on tegus naine avaldanud ka raamatu. „Naine. Otse ja ausalt” on aasta jooksul püsinud raamatumüügi edetabelis viie esimese seas. Marju Karin on end iluvaldkonna spetsialistina kehtestanud ja avatud suhtlemisstiiliga loonud oma persooniga seotud ettevõttele hea kuvandi.

Marju Karini raamat „Naine. Otse ja ausalt” Foto: Marju Karin

„Ettevõte sündis lähtuvalt oma vajadustest,” tunnistab ilukliiniku omanik. „Pärast 30. eluaastat hakkab aja kulg oma jälge jätma: nahk kaotab elastsust ja toonust, silmalaud vajuvad, tekivad kurrud, mis muudavad näo kurvaks ja väsinuks. Nooruslikku välimust on võimalik erinevate vahenditega hoida. Vaatamata sellele, et ilusüstid on minu töö ja leib, soovitan alati ennekõike ise oma tervise eest hoolitseda.”

Äriveski on hoogsalt käima lükanud suust suhu leviv positiivsete kogemuste jagamine. „Parim turundus on nii-öelda džunglitelefon ehk see, kui meie juures käinud inimesed jäävad tulemustega rahule ja soovitavad meid oma tuttavatele,” kinnitab Marju. „Iluvaldkonnas müüme ennekõike usaldust, diskreetsust ja silmaga nähtavaid tulemusi. Inimesed usaldavad meie kätte elutähtsa organi – naha – ja seda kõige nähtavamas piirkonnas. Tunnen tööd tehes alati vastutust, et võimaldada klientidele oodatud ja parim võimalik tulemus,” lisab naine.

Clear + Brilliant laser Foto: Marju Karin

„Ilusüstid on hea lahendus mitmel põhjusel: need annavad kiiresti soovitud tulemuse ning on võrreldes invasiivsete meetoditega leebemad, väiksema riskiga ja kiirema taastumisajaga. Loen oma tööd hästi õnnestunuks, kui klient vaatab end peeglist ja tunnistab, et näeb värskem välja. Sageli kuulevad kliendid teistelt reaktsiooni: „Sa näed puhanud ja hea välja!” Arvan, et välimuse kohendamisel ei peaks eesmärk ilmtingimata olema enda õigest vanusest noorem välja näha, vaid just värske ja puhanud. Vanus on ju elutarkus, seda ei pea häbenema ega varjama,” arvab Marju.

Teadmiseks: Botoxit ei süstita huultesse

Marju Karini ilukliinikutes tehakse esteetilisi mittekirurgilisi meditsiinilisi protseduure: ilusüstid, mesoniidid, mesoteraapia, keemiline koorimine, biorevitalisatsioon, dermatoloogiline laserravi. Nõutuim teenus on täitesüstid, mis on tõhus abivahend võitluses kortsudega ja hea alternatiiv näojoonte korrigeerimiseks ilma kirurgilise sekkumiseta. Täitesüstidega on võimalik korrigeerida ka huulte kuju ja näo asümmeetriat.

Võhikute hulgas on käibel nöökiv nali Botoxit täissüstitud pruntis huultest. „Botoxit ei süstita huultesse eesmärgiga need lopsakamaks muuta,” naerab Marju. „Botoxit ehk botuliintoksiini süste kasutatakse näo miimikakortsude vähendamiseks otsmikul, kulmude vahel ja silmanurkades. Huulte korrigeerimiseks kasutame hoopis täitesüste, mis muudavad need täidlasemaks. Täitesüste ehk filler’eid kasutatakse ka naha pinnal olevate kortsude täitmiseks ja vajunud näoosade tõstmiseks,” selgitab Marju.

Marju Karin. Fotodel ajavahe 10 aastat Foto: Marju Karin

Kliinikus pakuvad lisaks Marju Karinile teenuseid mitu arsti ja kosmeetiku väljaõppega spetsialisti. „Väga oluline on olla kliendiga aus. Iga inimesega viime läbi konsultatsiooni, et klient saaks aru, millist tulemust on meie juures võimalik saavutada. Töö on tellija materjalist, nagu öeldakse. Seejuures on meie kliinikutes raudne põhimõte hoida esteetilist head tooni ehk mitte liialdada ega kalduda äärmustesse. Parima tulemuse saame, kui inimese naturaalset välimust õige pisut siluda ja kohendada,” selgitab Marju. Kui kliiniku teenustest ei piisa kliendile hea ja püsiva tulemuse andmiseks, aitab kirurgia. Marju Karini koostööpartneriteks on mitmed tuntud ja hinnatud Eesti kirurgid, kes nõustavad ja pakuvad teenuseid neurokirurgia, nahakirurgia, bariaatrilise (kaalulangetamise operatsioon), plastilise ja üldkirurgia valdkonnas.

Iluprotseduurid on turvalised ka epideemiaperioodil

Marju Karini kliinikud asuvad Tallinnas kahes kohas. „Oleme aastate jooksul mitmel korral ilukabineti asukohta vahetanud, kuna nõudlus teenuste järele kasvab ning tahame pakkuda oma klientidele privaatset, paindlikku ja mugavat juurdepääsu,” selgitab Marju. „Lisaks aitab kahe asukoha pidamine praegusel koroonaperioodil inimesi hajutada, tagades nii madalama nakatumisriski nii klientidele kui ka meie töötajatele. Meditsiinivaldkonna spetsialistidena on meil alati olnud kõrgendatud riskiteadlikkus ja turvaline protseduuride reeglistik, seega meil on kõik kontrolli all.”

Juvedermi täitesüstid sobivad nii naistele kui ka meestele. Foto: Marju Karin

Marju on veenev iluteenuste müügiagent. „Kõike, mida pakun oma klientidele, kasutan või olen valmis ise kasutama. Kui ma ei usuks oma teenustesse, ei julgeks ma neid ka meie Eesti naistele pakkuda,” tunnistab elutervelt särava jumega naine. Avatud ja vahetu olekuga lõhub ta suurepäraselt valehäbi, mida välimuse esteetilise kohendamisega seostatakse. „Võin julgelt öelda, et ilusüstid ei ole Eestis enam tabuteema. Aina rohkem inimesi, nii naisi kui ka mehi, leiavad tee meie juurde. Meeste osakaal klientide hulgas on umbes 7 protsenti ja kasvab,” märgib Marju lõpetuseks.

Uuri ettevõtte kohta lähemalt kliiniku veebilehelt.

Marju Karini Facebook

Marju Karini Instagram