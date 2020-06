Jõhvi pedagoog Jelena Ušakova paneb vanemad ja lapsed paremini kasvama

Eduka Eesti ettevõtte tiitel on Creditinfo tunnustus tublidele Eesti ettevõtetele, kelle majanduslik seis on Creditinfo reitingu järgi suurepärane (AAA), väga hea (AA) või hea (A). Kõrge krediidireiting räägib ettevõtte heast majandusolukorrast, tublidest finantstulemustest ja korrektsest maksekäitumisest ning on aktsepteeritud nii Eestis kui ka rahvusvahelisel turul.