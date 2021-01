Juuste Akadeemiale on edu toonud juuksejuureuuringud ja maailmas vähetuntud oskusteave

Juuste Akadeemia on 13 aastat aidanud nii mehi, naisi kui ka lapsi juukse- ja peanahaküsimustes, pakkudes ainulaadset juuksejuure- ja peanahauuringut ning teistest erinevaid juukseraviprotseduure.

Kõik algas meditsiiniliselt lahendamata juukseprobleemist

Juuste Akadeemia ühele asutajale, juukseuurija Kerli Mägarile ütlesid dermatoloogid 15 aastat tagasi: „Ainult ime võib teid päästa täielikust kiilanemisest.“ Seda imet tol ajal 27-aastane eestlanna mujalt maailmast otsima läkski, et saadud teadmiste ja kogemuste baasil luua midagi uut, mis teda ennast ning ka teisi reaalselt juukse- ja peanahaprobleemide korral aitaks.

„Sain abi ja lahendused enda juukse- ja peanahaprobleemile väljaspool Eestit, mind aitasid nii juukseuurijad kui ka funktsionaalse meditsiini arstid. Need kogemused andsid tookord selge teadmise, et soovin olla see, kes tulevikus juuksejuureuuringute valdkonda edasi arendab ning saadud teadmised ja kogemused ühendab, et seeläbi inimesi juukse- ja peanahaküsimustes aidata,“ räägib Mägar.

Uuringus proovi võtmine Foto: Juuste Akadeemia

Mida saab tuvastada juuksejuure- ja peanahauuringuga?

Juuste väljalangemine on alati seotud mitme teguri koosmõjuga. „Kui tervis on korras, aga juuksed hõrenevad ja peanahk on korrast ära, siis ei ole küsimus ainult vanuses, geenides või stressis, tuleb jõuda juuksejuure raku tasandini, et näha, mis juuksejuure kasvu tegelikult häirib ning väljalangemist põhjustab. Juuksejuuri analüüsides on võimalik välja selgitada juuksekasvu häirivaid tegureid, mida näiteks vereanalüüside või mikrokaameraga peanahka ja juukseid analüüsides kindlaks teha ei saa,“ selgitab Mägar.

Juuksejuure- ja peanaha uuringuga saab tuvastada:

vajalike toitainete puudust juuksejuure rakutasandil;

halvenenud peanaha kapillaarivereringet;

bakteriaalset tasakaalutust peanahal ja juuksekanalites, sh parasiite;

stressiga kaasnevad mõjutusi;

keha hormonaalset tasakaalutust;

põletikku juuksekanalites;

hapnikupuudust juuksejuure rakutasandil;

ummistunud, sulguvaid juuksekanaleid;

juuksenäsa passiivsust uute, tugevate juuste kasvatamisel;

hooldustoodete sobivust;

kui aktiivne on alopecia areata’ga kaasnev juuksekadu;

surnud juuste osakaalu võrreldes elusate, kasvavate juuksejuurtega;

seeninfektsiooni tänu koostööpartner Ida-Tallinna Keskhaigla laborile.





Parasiidid juuksejuurte küljes Foto: Juuste Akadeemia

Mis on Juuste Akadeemia uuringus uudne?

„Kui trihholoogid uurivad mikrokaameraga eelkõige peanahka, siis Juuste Akadeemia uuringus võetakse peanahalt juuksekarvaproov koos juuksejuurega, mida uuritakse spetsiaalselt seadistatud science-tüüpi mikroskoobi abil. Uuring on informatiivsem ja põhjalikum,“ selgitab Mägar ja lisab, et protseduuri käigus uuritakse ligikaudu 20 juuksejuure ja -karva seisukorda, hinnatakse peanaha olukorda visuaalselt, vajadusel võetakse seeninfektsiooni analüüs Ida-Tallinna Keskhaigla labori jaoks. Pärast uuringut antakse nõuandeid edaspidiseks ja tehakse esmane plaan lahenduste saamiseks.

Millised on ravivõimalused?

„Ravivõimalused sõltuvad probleemi olemusest ning see toimub alati sees- ja välispidiselt korraga. Kui näiteks juuksekanalites on põletik, siis ei piisa ainult põletikku alandavatest protseduuridest, vaid räägime läbi ka selle, milliseid toiduaineid rohkem menüüsse lisada, milliseid teatud ajaks välistada. Mõnikord on juhtumeid, kus suuname inimese tagasi arsti või hoopis toitumisterapeudi juurde,“ ütleb Mägar. „Pakume mitmeid erinevaid raviprotseduure nii peanahale kui ka juustele, lisaks ökoloogilisi juuksuriteenuseid, sest kõik, mis nahale läheb, imendub sügavuti läbi naha keha rakkudesse. Ei ole mõtet keha koormata näiteks naftapõhise ja toksilise juuksevärviga, kui peanahk on põletikuline, juuksed murduvad või kui olla näiteks lapseootel,“ rõhutab Mägar. Seetõttu pakutakse Juuste Akadeemias lisaks 100% taimsete segudega juuste värvimist ja ökoloogilisi juuksehooldustooteid.

Juuksejuur ja juuksekanali ummistus Foto: Juuste Akadeemia

Miks broneerida aeg juuksejuure- ja peanahauuringule koos nõustamisega?

„Milleks kulutada üüratuid summasid erinevate juukse- ja peanahatoodete ostmisele, teadmata, kas need muudavad hetkel juuste ja peanaha olukorda paremaks,“ mõtiskleb aastaid juukseid uurinud Mägar. „Juuksejuurte analüüs annab vajalikud vastused, mida tuleks muuta, et tulemust saada,“ lisab Mägar, kes julgustab kõiki uuringule tulema, et rohkem teada saada enda juuste ja peanaha olukorra kohta, et seeläbi kas ennetada juuste ja peanaha probleeme või tegeleda nende lahendamisega.

Juuste Akadeemia uuringul on 100% raha tagasi garantii.

Lisainformatsioon ja broneerimine