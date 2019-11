Kahest katkisest tolmuimejast edukaks puhastusfirmaks

Go Clean OÜ on „Edukas Eesti Ettevõte“, mis on suurima teenusevalikuga puhastus- ja heakorrateenuseid pakkuv ettevõte Eestis.

Ettevõtte eesmärk on pakkuda klientidele puhast keskkonda, pakkudes selleks suurte objektide ja keskuste igapäevast hoolduskoristust, erinevad eritöid akende pesust kuni põrandapindade hooldusteni. Ettevõte tegemistest andis lähema ülevaate ettevõtte asutaja Andrus Nikiforov.

Kuidas sündis ettevõte Go Clean OÜ?

„Puhastusfirma asutamise mõte tekkis kui olin aktiivselt töötanud ühes USA otsemüügifirmas. Müüsime toidulisandeid ja otsisime üle maailma uusi distribuutoreid. Kahjuks 8 aasta jooksul suurt edu ei tulnud ning tuli hakata mõtlema millelegi uuele. Aastal 2016 kui majandus tundus õitsevat, tekkis puhastusfirma loomise mõte üsna kiirelt, ilmselt selletõttu, et mul oli varasem töökogemus ühes puhastusfirmas.“

„See ei olnud minu lemmiktöö, sest vahel pidi tegema ebameeldivaid töid, kuid kogemustepagas oli suur ja samuti ka uudishimu seadmete ning tehnoloogia vastu. Seejärel pikalt enam ei mõelnud ning sai loodud ettevõte Go Clean OÜ. Firma nimi tuli väga spontaanselt, ka brändi loomine ei võtnud kaua aega. Laua serval oli mapp, kus oli üks slogan, millest sündis praegune ettevõtte nimi Go Clean.“

„Ettevõtte asustamise ajal olin puhastusvaldkonnast mõnd aega eemal olnud. Selleks, et end valdkonnaga kurssi viia hakkasin internetist infot otsima ja leidsin puhastusfirma müügi kuulutuse. Tegu oli riiuliettevõttega, kellel oli oma väike laojääk ja masinapark kahe katkise tolmuimeja näol. Nendest kahest tolmuimejast sai tehtud üks toimiv tolmuimeja ning juurde ostsime mõned esmavajalikud mopid, lapid ja ämbrid.“

Foto: Go Clean

„Esimene tellimus tuli juba mõne päeva möödudes. Selleks oli 400 ruutmeetrine maja, mis vajas ehitusjärgset puhastust. Tundus alguses hirmuäratav, kuid leidsin kohe kaks tublit töötajat ja paari päevaga sai esimene töö tehtud. Sel ajal, kui koristasime esimest objekti, ostsin tööauto ja otsisin uusi objekte. Uute tööde leidmiseks ei läinud kaua. Olin enesekindel ja tahtmist täis. Esmalt läksin suurde kinnisvarahoolduse ettevõttesse. Piltlikult öeldes lõin jalaga ukse lahti ja ütlesin, et meie tiim teeb super head ja kiiret tööd ning pakkusin end koostööpartneriks. Puhastusfirmasid oli sellel hetkel jalaga segada ja ainult aktiivse müügitöö ning uute lahendustega sai võita uusi kliente.“

Kuidas on äritegevus arenenud?

„Ainult koristamise ja puhastusega oli üpris raske edasi areneda ning see olukord sundis mind vaatama, mis võimalused selles valdkonnas veel on. Tundsin huvi erinevate pinnahoolduste vastu, sest see oli väga huvitav ja ilus töö. Juba varsti hakkasime marmorit lihvima ja poleerima, suuri betoonpõrandaid töötlema jne. Teenusevalik laienes pidevalt ja müügitööd oli kergem teha.“

„Ettevõtte asutamisest aasta hiljem tekkis vestluses oma hea tuttavaga uus äriidee. Jutu käigus soovitas ta teha vaibapesu teenuse kliendi kodust viimise ja toomisega. Alguses tundus see jabur ja tüütu, kuid umbes ühe kuu pärast oli Kristiine linnaosas vaibapesula. Kuue kuuga jäid ruumid väikseks, sest kliente oli palju. Uued ruumid sai võetud Rakvere kesklinna, sest parasjagu otsisid sel ajal kaks minu head tuttavat Rakveres tööd. Pool aastat hiljem kui Rakvere vaibapesula toimis laienesime pesumajaks. Soetasime tööstuslikud pesumasinad, kuivatid, triikimiskalandri ja muu tehnika.

Foto: Go Clean

„Samal ajal kui vaibapesula ja pesumaja Rakveres arenes ei jäänud Tallinnas töö seisma. Uued teenused, puhastusseadmed ja kiire ning kvaliteetne töö tõi kliente aina juurde.“

„Selle kiire arengu juures jõudsime teha ka oma puhastustoodete brändi ning puhastusained kannavad samuti nime Go Clean. Ostame Belgiast kvaliteetset puhastusvahendite toorainet ja siin Eestis teeme oma retseptiga lõpptarbijale valmistooted. Mõistagi kasutame neid tooteid põhiliselt ka ise teenuseid pakkudes. Go Clean puhastusvahendid on saanud paljude lemmikuteks just seetõttu, et nad sisaldavad endas kasulikke baktereid, mis loovad head tervist soodustava elukeskkonna“.

Milline on teie ettevõtte meeskond?

„Loomulikult ei ole ma seda kõike üksi teinud. Meie suurepärane meeskond on ettevõtte arengus põhiline faktor. Tänaseks töötab ettevõttes 19 rõõmsat inimest. Eripuhastustööliste grupp ei ole juba mitu aastat vahetunud ning aina kasvab. Pakume oma töötajatele suuremat palka kui tavaliselt selles valdkonnas. Kõrgem palk motiveerib inimest head tööd tegema ja see on meie ettevõtte põhiväärtus.

Foto: Go Clean

„Lähtume oma ettevõttes alati heast ja professionaalsest teenindusest ja tööst. Tänaseks päevaks on meil palju erinevaid kliente, kelle kinnisvara hooldame igapäevaselt. Restoranidest kuni suurte logistikafirmadeni välja. Kolme ja poole aasta jooksul ei ole kaotanud ühtegi lepingulist klienti. Vastupidiselt, meid soovitatakse nii ettevõtete kui ka eraisikute hulgas. Sel viisil aitavad partnerid meil kasvada. Meie koostööpartnerid ja püsikliendid on alati meie prioriteediks. Teeme ära kõik nende tellimused, ka kõige kiirematel aegadel.

„Usun, et pakkudes kvaliteetset teenust ja kliendi soovidele vastu tulles suudame areneda velgi suuremaks tugevamaks.“