Keelekohver viib noored välismaale keeli õppima, pakkudes neile meeldejäävat kogemust

Keelekohver OÜ on „Edukas Eesti ettevõte”, mis loodi 2015. aastal ja tegeleb noortele keelelaagrite korraldamisega välismaal. Ettevõtte sünnist ja eesmärkidest rääkis lähemalt selle üks asutajatest Kadri Ruut, kes on valdkonnas töötanud ligi 15 aastat.

Kuidas ettevõte Keelekohver alguse sai?

Töötasin ühes reisibüroos, mis tegeles peale puhkusereiside pakkumise ka keelekursuste ja -laagritega välismaal. Mingil hetkel olin oma osakonnas ainuke töötaja ja pidin kõike ise tegema, alustades partnerkoolide leidmisest ning lõpetades müügiga. Kuna ligi 12 aastat tööd ühes ettevõttes on päris pikk aeg, siis tahtsin tööelus muutusi. Sain partneritelt ja kolleegidelt julgustust avada oma ettevõte, sest kogemuste pagas oli suur, turg tuttav ja ka partnerid olid edaspidisest koostööst huvitatud. Alustuseks valisime ainult noortele mõeldud keelelaagrid, aga plaanis on tootevalikut laiendada ja hakata pakkuma ka täiskasvanutele mõeldud keelekursusi. Huvi keelelaagrite vastu on viimase nelja aasta jooksul suurenenud.

Keelekohver

Millised on ettevõtte peamised tegevused?

Meie koostööpartnerid on eri riikides asuvad akrediteeritud keeltekoolid, kelle ühine eesmärk on pakkuda kvaliteetset teenust, mis hõlmab kliendi nõustamist, sobiva keelelaagri valikut, keelelaagri dokumentide vormistamist ja soovi korral lennukipileti broneerimist. Keelelaagritel on väga kindel ülesehitus. Need koosnevad keeletundidest, vabaajategevustest, majutusest, toitlustusest ja järelevalvest. Tegutseme kliendi huve ja soove arvestades ning meilt võib vastuse saada ka näiteks kell üheksa õhtul või nädalavahetusel. Oleme alati oma klientide jaoks olemas ja püüame lahendada kõik tekkinud probleemid. Meie eelised on suured kogemused, individuaalne lähenemine ja suurepärased partnerlussuhted koolidega. Külastame koole, kuhu keelelaagreid korraldame, ja osaleme erinevatel hariduskonverentsidel.

Kes on peamised keelelaagri külalised?

Meie keelelaagrid on mõeldud 12–21-aastastele noortele. 18-aastased ja vanemad saavad osaleda ka täiskasvanute kursustel. Keelekohver OÜ meeskonna soov on, et keelelaagrist kujuneks noorele meeldejääv ja kasulik kogemus kogu eluks. Küsime alati keelelaagris osalejatelt tagasisidet ja võtame seda arvesse. Pakume sõbrahinda kõikidele, kes meie kaudu ka järgmistel kordadel reisivad.

Keelekohver

Mida peate ettevõtte peamisteks eduteguriteks?

Investeerimist ettevõtte arendusse, pidades sealjuures silmas klientide heaolu. Olles kahe poja ema, mõtlen alati, kuidas ma tahaksin, et minu lapsi vastu võetaks või koheldaks. Ettevõte ongi meile nagu „kolmas laps”, mis tähendab seda, et me ei pea silmas ainult finantsilist kasu, vaid eelkõige klienditeeninduse kvaliteeti. Kui klient saab meeldiva teeninduse osaliseks, on tõenäolisem, et ta valib selle teenuse ka järgmine kord.

Kuidas kasutab Keelekohver „Eduka Eesti ettevõtte” tunnistust?

Kasutame „Eduka Eesti ettevõtte” logosid ja tunnistust kodulehel ning e-kirja allkirjas ja jagasime uudist ka sotsiaalmeedias. Saime tunnustuse esimest korda ja oleme kindlad, et „Eduka Eesti ettevõtte” tunnistus näitab ettevõtte usaldusväärsust.