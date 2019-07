Kliendisõbralik autoliising või vähekasutatud auto otse Euroopast? CarBank aitab

CarCapital OÜ on Edukas Eesti Ettevõte, mis tegutseb patenteeritud CarBank kaubamärgi nime all pakkudes autoliisingut klientidele, kellel on olemas omafinantseeringu summa alates 10% ostetava sõiduki reaalsest turuväärtusest.

Ettevõtte loomisest ja toimetustest andis ülevaate ettevõtte juht Alan Lääne.

Millal sai ettevõte alguse?

“Autode müügiga tegelen isiklikult juba alates 2000. aastast. Firma rajamisega alustasin 2009. aasta kevadel. Rajamise idee sai alguse 2008. aastal alanud majanduskriisist, mil kasvas nõudlus sõiduki tagatisel laenu saada või taotleda autole refinantseeringut. Võrreldes algusajaga on firma käekäik ja töö iseloom oluliselt muutunud – pikkade tööaastate jooksul oleme palju õppinud ja saanud erinevaid kogemusi, välja on kujunenud kindel klientuur, firmas töötab kolm püsivat inimest. Lähiajal hakkame ka laienema,” kirjeldab ettevõtte juht Alan Lääne.

Kuidas eristute oma konkurentidest?

“Esimeseks konkurentsieeliseks on kindlasti see, et läheneme igale kliendile personaalselt. Analüüsime igat klienti personaalselt. Teiseks eeliseks on kliendi võimalus auto tellida ka mujalt Euroopast ning osta see otse meie liisinguga, tasudes ainult sissemaksu summa ja millegi muu pärast ei pea klient muretsema. Kuna meie põhitegevusala ei ole mitte ainult liisingu pakkumine, vaid ka vähekasutatud sõidukite müük, siis lähituleviku missiooniks on rajada vähekasutatud sõidukite sisemüügihall, et kliendil oleks mugav autoga tutvuma tulla ka kehvema ilmaga ning talvel. Sisehallis on autod puhtad ja kuivad, ei mingeid varjatud defekte. Me tahame pakkuda ausat ja läbipaistvat teenust igale kliendile,” räägib Lääne.

“Meie ärimudel ja eduvõti on kindlasti see, et klient saaks sõiduki ostuga seotud teenused ja küsimused lahendada ühes kohas, nii sõiduki osas kui ka sõiduki müügieelse kontrolli puhul ehk one-stop-shop. Me tahame pakkuda kliendile teenust ja kvaliteeti, et klient pöörduks ikka ja jälle oma murega meie poole tagasi. Sellise tulemuse saamiseks peab pakutav kaup olema kontrollitud ja kvaliteetne. Panustame palju klienditeeninduse kvaliteedile – viisakus, sõbralikkus ja abivalmidus. Kliendil peab tekkima tahtmine samast kohast kaupa või teenust uuesti osta,” sõnab Lääne.

Kuidas kirjeldate koostööd klientidega?

“Tegutsemisaastate jooksul on ettevõttele tekkinud püsiv klientuur. Lojaalsed suhted on tekkinud eeskätt personaalsest lähenemisest,“ ütleb Lääne ning toob paar näidet:

“Kui kliendil on liisingumaksetega tekkinud raskused, siis me kohe ei lõpeta kliendiga lepingut ühepoolselt, vaid anname talle maksepikendust ning võimaluse tasuda võlgnevus osade kaupa ka pikema perioodi jooksul.” “Kui oleme müünud kliendile sõiduki, millel ilmnevad peale sõiduki üleandmist mingid puudused, mida ei olnud võimalik meil enne müüki tuvastada, siis oleme alati valmis need puudused oma kuludega eemaldama.”



Kuidas on teile kasuks tulnud “Edukas Eesti Ettevõte” tunnistus?

“Tunnistuse inglisekeelset verisooni oleme kasutanud sõidukite ostul Euroopast, mida näiteks Saksamaa ja Rootsi automüüjad kõrgelt hindavad. “Edukas Eesti Ettevõte” tunnistus kiirendab eriti käibemaksuga sõidukite lepingute sõlmimist. Kõik aastate jooksul saadud tunnistused ja diplomid ripuvad ka meil kenasti kontori seinal. “Edukas Eesti Ettevõte” logomärk on kuvatud firma kodulehel ja e-kirja jaluses. Kaks viimast annavad korrektse välimuse e-kirjale ja kodulehele. Kuna lähiajal toimub ettevõtte laienemine, siis kasutame seda kindlasti uute tööliste tööle värbamisel. Meil on plaanis ka logo kasutada firma välisukse kõrval metalliplaadil” võtab Lääne loo kokku.