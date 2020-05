Kliimakaubamaja.ee: kolm võimalust, kuidas muuta kodune küttesüsteem mugavaks ja efektiivseks

Paljusid vanemaid eramuid köetakse endiselt kas puuküttega ahju abil või katlaruumist vesiküttesüsteemi kaudu. See tähendab igapäevast puude toomist, kütmistööd ja tuhaga tegelemist, mida võiks edukalt asendada või soovi korral dubleerida mugava soojuspumbaga. Soojuspumpasid on mitut tüüpi ning nende abil saab eluruume lisaks kütmisele ka jahutada ja toota sooja tarbevett. Nõu jagab Eesti edukas ettevõte KSV Ekspert OÜ ehk Kliimakaubamaja.ee kliimasalongi juhataja Tanel Mekk.

„Õhk-õhk-, õhk-vesi- ja maasoojuspumbad on mugavuskütted, mis töötavad paigaldamise ja seadistamise järel automaatselt ega vaja sisse-väljalülitamist. Toas on pidevalt ühtlane valitud temperatuur, mida on lihtne muuta, kui sõidate näiteks pikemale reisile,“ selgitab OÜ KSV Ekspert / Kliimakaubamaja.ee kliimasalongi juhataja Tanel Mekk.

Õhksoojuspump – soodne, mugav ja kiire paigaldusega

Õhk-õhk tüüpi soojuspump on kõige lihtsam, populaarsem ja soodsam alternatiiv või abimees juhul, kui hoones puudub vesiküttesüsteem. Eriti efektiivne on selline soojuspump majapidamises, kus on elektri- või ahjuküte ja avatud planeering, aidates oma tõhususega väga hästi kaasa ruumide soojenemisele. Soojuspump paigaldatakse kiirelt, see võtab vaid kolm kuni neli tundi ja vajab sisuliselt ainult elektrivalmidust. Seadet juhitakse mugavalt kaugjuhtimispuldiga.

Õhksoojuspumpasid on erinevas hinnaklassis ja toimivusega – kõige kvaliteetsemana võib esile tuua Jaapani Daikini seadmed, hinnatundlikumale kliendile sobivad Midea pumbad. Valikut tehes on oluline jälgida seadme võimsust ja kasutegurit eri temperatuuridel. Õhk-õhksoojuspumbaga ei ole võimalik kütta vett radiaatorites ega toota sooja tarbevett, kuid seda saab kasutada suviti toas õhku jahendava konditsioneerina.



Õhk-vesisoojuspump muudab senise küttesüsteemi mugavuskütteks

Õhk-vesisoojuspumba soetamine eeldab, et hoone põrandas või radiaatorites on olemas vesiküttesüsteem (või selle valmidus). Kõige kiirem ja lihtsam on ühildada pump olemasoleva katlalahendusega, kusjuures süsteemiga võib liita mugavalt ka tarbevee soojendamise. Ühendades kaks kütet ehk senise katlasüsteemi ja uue soojuspumba, annab see võimaluse kasutada soovi järgi ükskõik kumba kütet. Kui aga asendada eramu kütteruumis tahke või vedelkütte katel soojuspumbaga, pääseb majaomanik katlakütja ametist, saavutab tuntava ruumi kokkuhoiu ega vaja enam korstnat ja küttematerjali hoiukohta. Samuti on soojuspumbaga tagatud tuleohutus.

Õhk-vesisoojuspumba paigaldamise aeg oleneb ettevalmistusest, võttes kuni paar päeva. Oma klassi parimatena võiks jällegi nimetada Daikini pumpasid. Õhk-õhk- ja õhk-vesisoojuspumpade puhul tuleb arvestada, et lisaks majasisesele süsteemile tuleb leida parim võimalik asukoht ka majavälisele agregaadile. Nende omavaheline torustiku pikkus võiks olla optimaalselt 3–7 m, kõige rohkem 20–30 m. Õueagregaati saab paigaldada eelkõige seina külge või eraldi alusele, maapinnale.

Vajaduse korral ka katusele, kui maja planeering ja katuse konstruktsioon seda võimaldavad. Tuleks jälgida, et soojuspumba asukoht ei jääks magamistubade lähedusse, sest ka kõige vaiksema seadme töömüra võib hakata häirima. Kui tegu on puitmajaga, võiks valada agregaadi jaoks eraldi betoonaluse ja seda isegi õhemate seintega kivimaja puhul, mille seinale kinnitatud pump võib tekitada häirivat müra või õrna vibratsiooni. „Ja veel üks oluline nüanss – keskküttesüsteem, mille ringlusesse soojuspumba tööle lülitame, peab olema madalama temperatuuriga dimensioneeritud radiaator- või põrandaküte. Mida madalamal temperatuuril vesi sinna voolab, seda säästlikum see omanikule on,“ ütleb Mekk.

Maasoojuspump tähendab suuremat investeeringut, aga kõige tõhusamat tootlust

Neist kolmest suurima investeeringuga, kuid kõige väiksema püsikulu ja parima efektiivsusega kütteliik on maaküte, mille korral kasutatakse maapinna ülemistesse kihtidesse salvestatud päiksesoojust. Selleks peab majaomanikul olema piisavalt vaba maad, sest maakütte puhul paigaldatakse kinnistule kaevatud kraavidesse küttekontuurid, mis ühendatakse maasoojuspumba kaudu hoones olemasoleva keskküttelahendusega. Maakütte paigaldamine võtab kokku aega ligi nädala. KSV Ekspert esindab Rootsi tunnustatud firma Thermia maasoojuspumpasid.

„Kui majaomanikul on plaanis minna üle uuele kütteliigile, tasub tulla tasuta konsultatsioonile kohe rekonstrueerimise planeerimise alguses. Siis saame anda nõu, milliseid kommunikatsioonide valmidusi tuleks uute küttesüsteemide jaoks jätta ning kuidas on kõige soodsam ja lihtsam etappe planeerida. Isegi kui soojuspumpa pole plaanis kohe soetada, võiks valmisolek selleks olla ikkagi loodud,“ annab Mekk nõu. Ta lisab, et soojuspump ei sobi väga amortiseerunud majja, sest kui hoone pole piisavalt soojapidav, maksate lihtsalt õue kütmise eest. „Seetõttu tuleks enne küttesüsteemi uuendamist maja soojustada. Meie spetsialistid oskavad anda iga objekti puhul detailsemalt nõu.“

Hooldus pikendab tublisti pumba tööiga

Nii nagu iga seadme puhul, nii on ka soojuspumpade hooldus väga tähtis. Näiteks õhk-õhksoojuspumbal peab aeg-ajalt puhastama siseosa tolmufiltreid, sest õhksoojuspump laseb endast õhku läbi ja sinna koguneb tolmu. Iga paari-kolme aasta tagant tasub võtta ette suurem korraline hooldus ja vaadata üle kõik tööparameetrid. Õhk-vesi- ja maasoojuspumba hoolduse tellimise vajadus sõltub kliendi pädevusest, lihtsama hooldusega saab tehnikahuviline ka ise hakkama. Kindlasti peab süsteemid üle vaatama enne küttehooaja algust. Kui endal aega või teadmisi napib, tasub tellida hooldusteenust KSV Eksperdi spetsialistidelt, kes pakuvad nii objektipõhist kui ka lepingulist hooldust. Kindlasti peab spetsialistiga konsulteerima, kui märkate, et seadme soojatootmine on vähenenud ning õhk-vesi- või maasoojuspumba vedeliku taseme või rõhu näidud on alla normi. 2006. aastal asutatud OÜ-l KSV Ekspert on soojuspumpade, konditsioneeride ja ventilatsioonisüsteemide müügis, paigalduses ning hoolduses pikaajaline kogemus. Lisaks pakub ettevõte ventilatsioonisüsteemide ja -šahtide inspekteerimist ning mehaanilist puhastamist. OÜ KSV Ekspert kaubamärk Kliimakaubamaja.ee on eratarbijatele mõeldud laia valikuga kliimaseadmete salong Tartu Lõunakeskuses.