Kogenud printimisfirma pakub parimaid lahendusi igale soovijale

„Tegutseme trükiturul edukalt juba 13 aastat ja oleme selle aja jooksul saanud ohtralt oskusi ning kogemusi, mis on aidanud meil jõuda parimate printerite müügi ja hooldusega tegelevate ettevõtete edetabelisse. Kuid suurimaks saavutuseks peame nende aastate jooksul täiuslikkuseni lihvitud teenindust ja teenuste taskukohaseid hindu,” tutvustab ettevõte Odav Print OÜ end oma veebilehel.

2011. aastal asutatud ettevõtte juht Jevgeni Meštšerjakov tunnistab, et kliendibaas võib tulevikus laias laastus kahaneda, kuid vaatamata digilahendustele on ikkagi inimesi ja firmasid, kes nende teenuseid vajavad. Ja jäävad vajama ka tulevikus.

„Meil on kliendid olemas, sest ajame õiget asja. Suured firmad kasutavad digilahendusi ja neil käib teenuste tellimine hangete kaudu. Ja need tingimused meile ei sobi,” selgitas Meštšerjakov.

Ta lisas, et paljud väikefirmad ning näiteks ka tudengid on pidanud mõistlikuks ja soodsaks kasutada Odav Print OÜ teenuseid. „Pakume oma klientidele lihtsalt parimat ja odavaimat lahendust,” ütleb Meštšerjakov.

Millele tahaksite lähiajal oma ettevõtte klientide tähelepanu juhtida?

Sellele, et võib julgelt kasutata analoogtoonereid ja -tinte. Need peavad lihtsalt kvaliteetsed olema. Meie valikus on hea tootja omad, mille peale anname ka kindla garantii.

Millised olulisemad saavutused ootavad aastal 2020 veel ees?

E-poe toodete sortimendi laiendamine, ekspordi alustamine, täiendavate teenuste lisamine meie niigi laialdasse valikusse.

Milline on suurim lisaväärtus, mida ettevõttena ühiskonnale pakute?

Kõigepealt aitame klientidel kulutada vähem raha printimisele. Leiame lahendused, et printeri hooldus oleks odavam kui ametlikus esinduses. Teeme kõik võimaliku, et printer töötaks ülihästi ja muretult.

On mõni hea, julgustav või innustav näide koostööst klientidega?

Näiteks praeguseks lõppenud koroonaviiruse eriolukorras olid kõik meie kliendid rahul, sest nende töö kodus oli organiseeritud. Toonerid olid tellitud meie mugavast e-poest ja tarnitud meie oma kulleritega.

Millised põnevad faktid on meeles ettevõtte algusaegadest?

Oli väga meeldiv teha koostööd töötukassaga, mille käigus meie ettevõte aitas inimestele tööd leida.

Milliseid põhimõtteid oma äris olukorrast olenemata austate ja kindlasti järgite?

Aus töö kõigepealt. Soovitame klientidele ainult parimat lahendust. Meie valdkonnas on tähtis ka kiirus, sest kui printer jääb seisma, siis võib seista kogu töö. Ehk oleme ausad ja kiired mehed.

Mis hoiab koos ja arendab teie meeskonda ning milliseid väärtusi kannate?

Oleme lihtsalt huumorimeelsed ja ausad inimesed. Tuleb teha oma tööd kvaliteetselt ja nii tuleb ka edu.

Millist lisaväärtust on andnud eduka Eesti ettevõtte tunnustus ja märgis? Kuidas seda kasutate?

Klientide enesekindlus. See peaks vist aitama ka siis, kui on vaja finantseerimist.

Kui ei oleks takistusi, siis kuhu tahaksite areneda?

Riigihanked. Need on meie jaoks probleem. Tingimused ei sobi meile, kuigi suudaksime need täita. Kui nõutakse esindusi ja suuri poode, siis meil neid pole, kuigi suudaksime kõik nõutava ära teha.

