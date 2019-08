Kõige kollasemad talumunad tulevad just Valgamaal asuvast Linnu talust

Linnu talu OÜ ehk „kuulus kollane“ on „Edukas Eesti Ettevõte“, mis on pere-ettevõttena tegutsenud juba 26-aastat. Linnu talu levinud tunnuseks on rahva hulgas armastatud kollased munad, mis on tuntud tumekollase rebu, värskuse ning hea maitse poolest. Talu tegemisi tutvustas lähemalt ettevõtte ärijuht Jarno Hermet.

Millal algas talus munade tootmine?

„Linnu talu pere-ettevõte sai alguse 1993. aastal, mil ettevõtte omanik Astre Jaagant erastas nõukogudeaegse kanala, et seal jätkata kanakasvatusega. Seni oli ta töötanud juhatajana samas Tagula külas asuvas Laatre sovhoosile kuuluvas kanalas. Vaatama sellele, et Astre oli linnukasvatuse vallas terve elu töötanud, tundus oma taluga alustamine esialgu hirmutav, kuid vaatamata kahtlustele sai see otsus tehtud,“ jutustab Hermet.

Millised oli tolle aja väljakutsed oma talu rajamisega?

„Linnukasvatuse kogemusest vajaka ei jäänud, pigem oli ebakindel kogu ettevõtte raskus enda õlule võtta. Tolle aja põhilised väljakutsed olid kvaliteediprobleemid kanade ja jõusöödaga. Kanatõug Leghorn ei olnud kuigi hästi munev ning kanasööda omadused kõikusid seinast seina. Kanala oli tootlikkuselt kogu sovhoosi murelaps ning sellise ettevõtte erastamine oli tol ajal julge samm,“ lisab ta meenutades.

Linnu talu tänase edu aluseks peab tänane ärijuht Jarno Hermet Linnu talu asutaja Astre Jaaganti otsuseid:

Põllumajandusettevõte peab nime poolest olema talu, sest see oli tollal väga popp.

Et eristuda, tuleb teha senisest paremini. Selleks sai tumedam rebu, et muna oleks ilus ja toidul oleks ka värvi.

Jõusööta tuleb hakata ise tegema, sest see on põhiline kulu. Ainult nii saab head kvaliteeti.

Töötajate arvu peab efektiivsuse tõstmiseks oluliselt kärpima, sest nõukogude ajal oli iga töökese peale alakoormatud inimene olemas.



„Nende otsuste elluviimisega ja oma talu pinnal hoidmisega oli parasjagu tegemist, kuid tagantjärgi võib öelda, et õnnestus. Nüüdseks oleme tegutsenud üle 25 aasta. Eks mõndagi on muutunud, kuid tugitalad on jäänud samaks - talu kuvand, munade kvaliteet ning eluskanade suurepärased tõuomadused,“ sõnab Hermet.



Kuidas on ettevõte ajaga arenenud?

„Ajaga oleme viis korda kasvanud, lisandunud on töötajaid, ettevõtte arendamisse on investeeritud miljoneid kroone ja eurosid, on loodud uusi tooteid ning järjepidevalt käidud kaasas muutustega, mis valdkonnas toimuvad. Ilma suurepäraste töötajateta oleks seda võimatu teha ja seepärast on algusest peale Linnu talus tööl kohalikud inimesed, kes on väga harva vahetunud,“ ütleb Hermet.

Linnu talu on võtnud enda missiooniks pakkuda kodumaiseid ja kvaliteetseid kanamune, et kliendid oleksid jätkuvalt rahul ning tunneksid rõõmu puhtast toidust. „Oleme tänulikud oma klientidele ja kõigile inimestele, kes meie talu mune toiduks kasutavad ja poest ostavad, sest nende tõttu me elus püsimegi,“ lisab ta.

„“Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistus on meie jaoks suur tunnustus ning toob kindlasti kasu talu usaldusväärsuse tõstmisel ja hoidmisel. Presenteerime seda igal võimalikul juhul ja oleme teadlikud selle märgi tugevast mõjust. Veerandsada aastat tegutsemist on päädinud selle tunnustusega ning usalduse võitmisega. Alati oleme kõrgelt hinnanud lubaduste pidamist ning korrektset maksekäitumist, mis on kindlasti olnud osalt meie edu aluseks. “Eesti Eduka Ettevõtte” märk on ilmselgelt uhkuse asi ning selle saamist ja kasutamist soovitan soojalt,“ võtab loo kokku Linnu talu ärijuht Janno Hermet.