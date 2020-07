Läänemaa mööblitootja: hea diivan ja tugitool valmivad hoolika töö ja korraliku materjaliga

Voodil ja voodil on vahe, samuti madratsil ja madratsil, samuti diivanil ja diivanil, leiab 1992. aastal asutatud Rave Mööbel OÜ turundusjuht Raido Tormet.

„Sõltub ka sellest, mis madratsi sees on,” märgib ta ühtlasi ühemõtteliselt, kuid pisut ka kahemõtteliselt. Sest madrats ja diivan on ju inimeste jaoks mõnusad kohad.

Rave Mööbel OÜ valmistab enamasti pehmet mööblit, kuid ka voodeid ja madratseid. Kliendid on rahul ja rõõmsad.

„Meie jaoks on oluline juhtida klientide tähelepanu sellele, et oleme enam kui veerand sajandit tegutsenud edukas ning kvaliteetset pehmet mööblit tootev Eesti ettevõte. Tänu sellele, et kogu meie toodang tuleb Läänemaalt, saame klientidele pakkuda personaalsemat ja kiiremat eel- ja järelteenindust,” rääkis Tormet.

Mingeid olulisemaid sündmuseid või saavutusi ettevõtte arengus ei soovinud Tormet kindlalt välja tuua. „Kuid me töötame igapäevaselt vanemate toodete uuendamise, uute toodete või tehnoloogiate välja arendamisega. See tagab selle, et oleksime innovaatilised ning käiksime oma tootevalikuga alati ajaga kaasas.”

Mõistagi muutis ettevõtte plaane kuri ja tüütu koroonaviirus, sest vähenesid tellimused ja Tallinnas asuv kauplus oli ka suletud. Siiski on Tormet tuleviku suhtes optimistlik. „Loodetavasti see tagasilöök ei tule tagantjärele, vaid läheb mööda, kuigi me ei välista ühtegi stsenaariumit. Kuid tahaks väga loota, et olukord paraneb,” ütles Tormet.

Aga milline on suurim lisaväärtus, mida ettevõttena ühiskonnale pakute?

Meie tootmised asuvad Läänemaal. Seega peame seda suureks lisaväärtuseks, et pakume tööd ligi 100 inimesele just suurlinnadest väljaspool. Samuti on meie jaoks lisaväärtus see, et hoolimata ettevõtte väiksusest ei jää meie toodang ainult Eestisse, vaid tooted jõuavad turgudele, kus on kokku ligi pool miljardit tarbijat.

Palun too mõni hea, julgustav või innustav näide koostööst klientidega

Me näeme oma kauplustes igapäevaselt kliente, kes on olnud pikki aastaid meie toodete kasutajad ning tulevad alati meie juurde tagasi. Samuti tuleb uusi kliente just tänu nendele püsiklientidele, kes meid soovitavad. See, et meid soovitatakse ja meie toodetega rahul ollakse, on meie jaoks julgustav ja innustav.

Vaata videot ettevõtte tegemistest:

Tutvu ettevõttega siin!