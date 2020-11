MP-Reklaamtrükk: meid usaldatakse ning meie juurde tullakse ikka ja jälle tagasi

MP-Reklaamtrükk peab oma aastakümneid kestnud eduka äritegevuse aluseks usalduslikke kliendisuhteid, kokkulepetest kinnipidamist, individuaalset lähenemist, kliendi soovide ja vajaduste väljaselgitamist ning uute trendidega kaasaminekut.

Hea kuvandi loomine ja hoidmine on ettevõtluses tänapäeval möödapääsmatu, sest see ring inimestest, kellega igas ettevõttes kokku puututakse ja keda firma kuvand mingil viisil puudutab, on enamasti üllatavalt suur: töötajad, kliendid, koostööpartnerid, tarnijad, hankijad, edasimüüjad jne. Ühega neist on kontakt tihedam, teisega harvem. Olgu suhtlus virtuaalne või reaalne, meelde jääb see, milline tunne sellest suhtlusest tekkis. Ja isegi kui meile näib, et tähelepanu ja tänulikkus kuuluvad rohkem erasfääri, on iga ettevõtte, iga kontakti taga tegelikult inimene. Tunnistavad nad seda või mitte – inimestele läheb korda, kui neid meeles peetakse.

MP-Reklaamtrükk on juba kolm kümnendit seisnud hea selle eest, et Eesti ettevõtted ja organisatsioonid oleksid nähtavamad. „Meie tooted ja teenused ei ole tänapäeval luksuskaup, vaid elementaarne ettevõtte turunduse ning imago osa, mis aitab parandada ettevõtte tuntust, sõlmida kontakte partneritega ja tugevdada meeskonnatunnet,” räägib MP-Reklaamtrüki tegevjuht Külli Paavel.

Klientide usaldust väärt

MP-Reklaamtrüki tiim peab oma igapäevatöö olulisimateks põhimõteteks heade kliendisuhete hoidmist ning kokkulepetest ja tähtaegadest kinnipidamist. „Kliendi soovide täitmiseks pakume alati parimaid lahendusi ja tellimused täidame nii kiiresti kui võimalik. Kui kliendi soov pole mingil põhjusel teostatav või tulemus poleks kõige parem, siis me seda ka ütleme. Kliendid tegelikult väga hindavad sellist ausat ja tulemusele orienteeritud mõtteviisi. Vajaduse korral katsetame, teeme näidise, et klient saaks veenduda toote või trüki sobivuses,” kirjeldab Paavel.

Kuna reklaamkingituste valik on praegusel ajal silmatorkavalt rikkalik, siis on MP-Reklaamtrüki eesmärk aidata oma kliendil selles valikus orienteeruda, leida ühistöös need kõige paremad ja kvaliteetsemad tooted, mis sobivad kliendi ettevõtte, asutuse või organisatsiooni kuvandi, põhimõtete ning soovidega. „Tänu pikaajalisele kogemusele trükinduses oskame juhtida tähelepanu ka detailidele, millele klient pole osanud mõelda. Paljudele ideedele on lahendused, kuid seejuures on meie jaoks oluline, et tulemus oleks esteetiline. Kvaliteedi arvelt kompromisse teha me eriti ei soovi. Kuna meie kliendid usaldavad meid ja tulevad meie juurde aastast aastasse tagasi, siis järelikult oleme seni teinud head tööd. Mõned püsikliendid on meiega juba ettevõtte loomise algusest,” kinnitab Paavel.

Tartu kontor aadressil Kalevi 51. Foto: MP-Reklaamtrükk

Ärikingituste uued trendid

Kui ettevõtte keskmine eluiga Eestis on kuus aastat, siis MP-Reklaamtrükk on pea sama vana kui taasiseseisvunud Eesti riik. „Elu on algusaegadega võrreldes palju muutunud. Aastal 1992, kui telefonijärjekord oli 20 aastat, oli firmale telefoni ja faksi saamiseks vaja eraldi luba. Tellimuste transport tuli endal korraldada. Kasutasime selleks liinibusse – olime ühed esimesed Cargobusi kliendid – ja ronge nii kaua, kuni saime soetada oma transpordivahendi,” meenutab Paavel. Praegu käib kaubavedu enamjaolt kullerfirmade abil. „Alustasime Tartu servas asuvas elumajas, kuhu tegime ühte tuppa büroo ja näidistesaali. Tollal olid ühed populaarsemad ärimeened välgumihklid ja tuhatoosid, mis praeguse aja trendidega üldse kokku ei lähe. Aastal 1994 kolisime praegusesse kontorisse aadressil Kalevi 51, kuhu kõik on oodatud.”

MP-Reklaamtrüki Tartu kontoris saab iga huviline tutvuda äri- ja reklaamkingituste värskeimate trendidega. „Turule on tulnud üha enam erinevaid nutitooteid, mis teevad meie elu lihtsamaks ja põnevamaks. Mõistagi leiab meie valikust eripäraseid isikukaitse- ja desovahendeid, UV-sterilisaatoreid jms,” ütleb Paavel, lisades, et järjest rohkem mõeldakse sellele, kuidas kasutada ära olemasolevaid materjale. „Näiteks mererannalt korjatud plastpudelitest valmistatakse vihmavarje, kangajääkidest toodetakse kotte. Nisuõled, maisitärklis ja kohviubade kestad on leidnud tee plasttoodetesse, mis vähendab plastikasutust. Meie ülesanne on tuua kõik need loodussäästlikumad tooted oma valikusse ja suurendada sellega klientide teadlikkust. On meeldiv tõdeda, et üha enam kliente soovib oma logo trükkida võimalikult väikese ökoloogilise jalajäljega reklaamtoodetele,” selgitab Paavel.

Näidistesaal. Foto: MP-Reklaamtrükk

Viimane aeg valida firma jõulukingitus!

Aasta lõpus tehakse paljudes ettevõtetes töötajatele, äripartneritele ja ka klientidele jõulukinke. „Aasta lõpp on ideaalne aeg, et tänada oma kolleege ja töötajaid panuse eest, mis nad on firma heaks aasta jooksul teinud. Paneme südamele, et heade äri- ja reklaamkingituste tegemiseks tuleb varuda piisavalt aega. Tuleb arvestada nii eelneva valimisprotsessi kui ka tellimuse valmimisajaga. Nii et esmalt on vaja üheskoos hästi läbi mõelda, et kingitus läheks kingisaajale korda, oleks praktiline ega jääks kapinurka seisma,” räägib Paavel. Olenevalt kliendi soovist võib tellimuse täitmine võtta aega nädala, kuid vahel võib minna ka rohkem kui kuu. „Mida erilisem soov, seda kauem tellimuse täitmisega tavaliselt läheb. Samas populaarsemad valmistooted kipuvad aasta lõpus laost otsa lõppema. Seega, mida varem reklaamkingid tellida, seda sujuvamalt kulgeb tellimisprotsess ja seda muretum aastalõpp kinkijal on,” kinnitab Paavel.

Kui kliendil puudub idee, mida kinkida, siis MP-Reklaamtrüki meeskond on alati valmis jagama soovitusi. „Meie viimasest blogipostitusest võib lugeda, mida soovitame kinkida 2020. aasta jõuludeks. Lisaks blogis toodud soovitustele on väga positiivseks trendiks kinkida keskkonnasäästlikke, biolagunevaid, taastöödeldud materjalist tooteid,” selgitab Paavel.

Lauakalender. Foto: MP-Reklaamtrükk

