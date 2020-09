Net Group on leidnud õige kasvustrateegia ja võtab sihikule Põhja-Ameerika turu

Tarkvaraarenduse ja -konsultatsiooniettevõttel Net Group OÜ on ette näidata äriprotsesside ja tarkvaralahenduste kiire ümberkujundamise edulugusid nii 2008. aasta kriisist kui ka hiljutisest eriolukorrast. Meeskonnatööle orienteeritud ettevõttel on ambitsiooni liikuda lähitulevikus Põhja-Ameerika turule.

Net Groupi eesmärk on olla usaldusväärne partner edumeelsetele ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes soovivad muuta oma tegevuse tarkvaralahenduste abil efektiivsemaks. „Nii, nagu on toimunud suured muutused meie igapäevaelu korralduses, on teisenenud ka turutingimused. Igal ettevõttel on strateegiliselt oluline välja sõeluda need valikud, mis annavad pikas perspektiivis kindlustunde ja loovad kõige suuremat väärtust. Meie pikk töökogemus on näidanud, et keskenduda tasub infotehnoloogia, täpsemalt efektiivsemate e-lahenduste ja infosüsteemide arendamisele,” selgitab Net Groupi tegevjuht Priit Kongo.

Net Groupi tegevjuht Priit Kongo

2019. aastal 9 miljoni eurose müügitulu ja 40% käibekasvuni jõudnud ettevõte on keskendunud kliendi jaoks parima lahenduse loomisele ja uute arenguvõimaluste väljapakkumisele. „Klientide tagasiside põhjal oleme üks kõige ärilisemalt mõtlevaid konsultatsiooniettevõtteid,” ütleb Kongo. Oma töös peab Net Group olulisimaks mõista kliendi äri üksikasju ja tegelikke vajadusi, analüüsida kitsaskohti ja väljakutseid ning alles siis pakkuda välja sobivaim ja kasumlikem lahendus. „Oleme kliendiga võrdsed partnerid ja eeldame, et mõlemad osapooled on koostööle pühendunud. Eesmärk on ju jõuda mõõdetavate tulemusteni, mitte täita lepingupunkte.”

Uus reaalsus tähendab uusi võimalusi

„Muutunud reaalsuses on edukad need, kes otsivad uusi ja paindlikke lahendusi. Oleme juba jõudnud arendada mitmeid terviklikke kaugtöölahendusi, mis aitavad juhtida nii organisatsioonide sisemisi kui ka avalikke protsesse oluliselt efektiivsemalt ning luua väärtust kogu ühiskonnale,” ütleb Kongo.

Näiteks oli Net Groupi klient Tallinna linn eriolukorra kehtestamise järel probleemi ees: linnavolikogu töö eeldas liikmete füüsilist kohalolu istungisaalis, kuid sellisel viisil ei olnud neid enam võimalik läbi viia. „Kolme nädalaga arendasime valdkonnas uudse lahenduse, kus volikoguistungi läbiviimine koos päevakorra, küsimuste esitamise, versioonide kinnitamise ja hääletamisega toimus mugavalt ja ohutult kaugtöövormis,” kirjeldab Kongo.

Eriolukorra alguses käivitus Helsingi regioonis Net Groupi loodud uus arvelduslahendus, mille kaudu jõuavad veearved 2,3 miljoni Soome elanikuni. „Kui varem võttis arve vormistamise ja kohale jõudmise protsess aega kolm nädalat, siis nüüd toimub see minutitega,“ lisab Kongo. Lähiajal plaanitakse süsteemiga liita ka jäätmesaadetiste arveldus. Kokkuvõttes asendatakse mitu vana keskkonnateenuste süsteemi kaasaegsema ja efektiivsema kliendihaldus-, lepingu- ja arvelduslahendusega.

Fookus on tippspetsialistide kaasamisel



Maailmatasemel äri- ja tarkvaraarendusoskused ning tugev ärianalüüsikompetents tähendab, et töötajatele esitatavad nõuded on kõrged. Net Groupi sisemine fookus on meeskonnal – selle hoidmisel, motiveerimisel ja arendamisel. „Meeskond toimib ainult siis, kui selle liikmed ei ole soleerivad üksiktegijad, vaid ühiste väärtuste ja sarnase suhtumisega meeskonnamängijad. Meie tiimi inspireerib areng ning äri muutvad ja edasiviivad lahendused. Oleme loovad kangelased, kes lähtuvad oma tegevuses kindlatest väärtustest: meisterlikkus, ambitsioonikus ja hoolivus,” selgitab Kongo.



Meeskonna töömeeleolu aktiveerimiseks ja tiimitunde hoidmiseks pööratakse Net Groupis erilist tähelepanu motiveeriva töökeskkonna loomisele. „Kolisime just uuele, kaks korda suuremale kontoripinnale, kus kõigil on piisavalt ruumi ja vabadust luua häid tarkvaralahendusi ning puhkehetkel lõõgastuda,” kirjeldab Kongo. Sageli kohtutakse ühiselt pingpongilaua taga, harjutatakse koos bändiproovis, pannakse enda oskused proovile köögialal pannkooke tehes või spordiruumis pingutades ja energiapunkte kogudes. „Lisaks tiimide siseüritustele kasvatame sünergiat ka ettevõtteüleste võistluste ja mängudega. Tähtis on, et kõik tunneksid end siin kui parimate sõprade ringis. Võib julgelt öelda, et Net Groupis on äge kambavaim ka väljaspool töötunde,” on Kongo kindel.

Sihikul on Põhja-Ameerika



Net Group on seni tegutsenud Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika turgudel. Samas tehakse nüüd samme, et hakata digitaalse transformatsiooni lahendusi pakkuma Põhja-Ameerika turul. Sihikul on nii eraettevõtted kui ka avaliku sektori organisatsioonid. „Kindlasti tegutseme Eesti turul edasi ning oleme oma siinsetele klientidele jätkuvalt stabiilne koostööpartner. Meil on lihtsalt veel rohkem ambitsiooni liikuda ka maailmaturule. Sellest sünnib omamoodi sünergia – saame tuua maailmast kogutud äri- ja arenduskogemused tagasi Eesti klientideni, et luua koos veelgi enam väärtust,” lubab Kongo.

