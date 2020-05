Oma kodu vajadus ei kao kuhugi, täiesti uusi objekte leidub peaaegu igale maitsele!

„On arusaadav, et paljude inimeste jaoks on praegu keerulised ajad, aga hirmu ei tohi tunda ja elu läheb edasi,” ütleb eduka Eesti ettevõtte tunnustusega Laane Kinnisvara OÜ juht ja omanik Katrin Lääne. 2016. aastal asutatud kinnisvaravahendusega tegeleva ettevõtte juhi sõnul tuleb olukorraga kohaneda. „Nii minul endal kui ka klientidel.”

„Oma kodu vajadus ei kao kuhugi,” selgitab ettevõtte juht Katrin Lääne, et ühed vahetavad suurema pinna väiksema vastu või vastupidi, teised aga vajavad sootuks uut, päris oma kodu. Sama kehtib jätkuvalt ka äripindadele.

„Edasi läheb Rae vallas asuv Väike-Rae ridaelamu arendus, mis on kindlasti piirkonna taskukohaseim,” loetleb ta käimas olevaid projekte. „Lisaks tuleb müüki kortermaja arendus Mustamäele männimetsa sisse, TalTechi lähedusse, kuhu rajatakse 27 perekorterit.” Kopp lüüakse maasse ka Kristiine linnaosas Keemia tänaval ridaelamu ehitamiseks. „Seal piirkonnas midagi analoogset hetkel pakkuda polegi,” räägib Lääne. „Samuti valmib käesoleva aasta suvel Viimsis Pringis täiesti eriline maja, mis on, ma ütleks, ainulaadne ja täiesti täitmata nišš majaehituses ning -arenduses.”

Tegemist on ühekorruselise armsa majaga, kus on mõeldud ka liikumisraskusega inimesele. „Nimelt on seal lihtsaks liikumiseks mõeldud nii avarate uste, kaldtee kui ka inva-WC võimaluse peale. Minu ettevõtte tegutsemisaja jooksul on mul korduvalt olnud kliente, kellel on lapsed pesast välja lennanud ja soov endale soetada väike maja pensionipõlveks. Seni pole midagi pakkuda olnud, aga nüüd on selline asi just valmimas ja müügis,” on ta rõõmus võimaluse üle seda klientidele pakkuda.

Tööpõhimõtted tulevad südamest

„Olen siiski vahendaja,” räägib Lääne oma tööst. „Vahet ei ole, kumba poolt esindan, püüan alati leida lahenduse ja kaitsta mõlema poole huve, nii et kaalukausid oleksid ikka tasakaalus. See on vahel suurim väljakutse, aga lõpptulemusega jäävad rahule kõik.”

Naine peab positiivseks tulemuseks seda, kui õnnestunud tehing on innustuseks nii kliendile kui ka talle endale. „Iga uus algus võib olla põnev, aga ka hirmutav, samas julgust peab olema,” selgitab ta – tehingud kinnisvaras on alati seotud kaalukate ja suurte muutustega elus.

„Kuigi alguses sain ka viltuseid pilke, et omapead tegutsema asusin,” meenutab ta. Arvan, et sisu ja julgus peab endal olema, aga teadmisi ja kogemusi pakuvad tihtipeale teised. Siinkohal sooviksingi tänada oma mentoreid Laam Kinnisvarast – Aivar Villemsoni ja Mart Saad –, tänu kellele ma tuule tiibadesse sain ja pesast välja lendasin.”

Katrin Lääne peab kõige olulisemaks oma töö tegemist südamega. „Kuula, mõista, ole aus ja leia lahendusi – need on minu põhimõtted.”

Eduka ettevõtte tunnustus annab enesekindlust

„Olen üksik ettevõtja ja iseenda vastu aus olles saan endaga väga hästi läbi,” jagab ta nõu ka teistele väikeettevõtjatele, olles välja teeninud ka Eesti eduka ettevõtte tunnustuse ja kõrge krediidireitingu. „Küsi uuesti poole aasta pärast, kui olen jõudnud seda tunnustust kasutada,” muigab ta. „Hetkel annab aga see teadmine mulle enesekindlust juurde. Tunnen, et teen õiget asja. Kindlasti lisab see ka minu koostööpartneritele ja klientidele kindlust, et minuga on hea koostööd teha.”

Naise sõnul ei ole oma unistuste ja heade koostöösuhete poole püüdlemisel olemas takistusi, vaid alati ikka lahendused. „Iga asi omal ajal, aga lähiaja plaan on pakkuda ettevõttega lisaks kinnisvara vahendusele ka sisekujundusteenust ja sisustust,” räägib ta lähitulevikust.