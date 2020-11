OÜ Miil: kõige tähtsam pole müük, vaid iga kliendi rahulolu

OÜ Miil peab oma 30-aastase eduloo alustaladeks pidevat arenguvõimaluste seiret, äritegevuse optimeerimist ja kliendikesksete otsuste tegemist. Kahtlemata on oma osa olnud kindlatel väärtuspõhimõtetel maksta töötajatele õiglast palka ja tasuda riigimaksud.

Selles, et merekonteinerid on perspektiivikas valdkond, oli Miili juhataja Heiki Hütt kindel juba 1990. aastate alguses. Nüüdseks on töökogemust ette näidata mitme kümnendi jagu ning Miil on kujunenud üheks kiiremaks ja efektiivsemaks konteinervedudega tegelevaks transpordiettevõtteks Eestis. „Esimesed merekonteinerid said veetud 1991. aastal. Põhisuundadeks olid tol ajal Venemaa, Valgevene ja Ukraina,” meenutab Hütt. „Praegu töötame peamiselt Eestis ja Lätis, kuid vajaduse korral viime konteineri ka Leetu või mujale Euroopasse. Kohe alguses sai võetud eesmärk toimetada konteinerid uksest ukseni. Nii saab klient alati oma konteineri probleemideta kätte ja seal, kus ta seda ootab,” kinnitab Hütt.

Merekonteinerid Foto: OÜ Miil

Merekonteiner – uskumatult mitmekülgne leiutis

1950. aastatel USA-s disainitud merekonteiner tegi tolle aja kaubaveonduses revolutsiooni, vähendades kaupade käitlemis- ja veokulusid mitmekordselt. Praegu toimub maailmas hinnanguliselt 60 protsenti merekaubandusest konteineritega. „See on ikka päris põhjalikult läbimõeldud ja testitud ehitis. Arvestatud on nii materjali vastupidavuse kui ka konstruktsiooni optimaalseima vormiga. On ju selge, et karmimaid tingimusi kui avaookeanis annab otsida: pidev niiskus, soolane vesi, vihm, tuuled, päike, sageli ka jää ja pakane. Ainult väga kvaliteetne korrosioonikindel teras peab sellele aastaid vastu. Ja oma ülesehituselt on konteiner kiirelt teisaldatav, kergelt avatav ja turvaliselt suletav – kõik, mis vaja,” selgitab Hütt.

Merekonteinerile mõeldes tekib tavaliselt kujutluspilt pikast 12-meetrisest standardmahutist, kuid tegelikult on neid väga erinevas mõõdus alates 1,5 meetrist. Ka värvide valik on mitmekesine. Miili eelis konteinerite müüjana on selles, et nad ei vahenda, vaid toovad neid ise maale ja pakuvad otse ostjale suurt valikut kohapeal. „Konteinereid leiab meie kodulehel igale maitsele. On nii odavamaid kasutatud merekonteinereid kui ka uusi laokonteinereid või soojakuid igas suuruses ja värvitoonis. Laos on kohapeal olemas üle 150 eri konteineri, tellima ega ootama ei pea – tuleb lihtsalt välja valida. Lisaks Tallinnale on meil laoplats ka Tartus. Kui ost on vormistatud, toome konteineri kliendile sobivasse kohta ja tõstame spetsiaalse tõstukiga maha,” kinnitab Hütt.

Merekonteinerid Foto: OÜ Miil

Konteinerist saun, bassein või hotell?

Lisaks tavapärasele kaupade ladustamisele ja veole on konteinereid võimalik kasutada lugematul hulgal viisidel. Järjest populaarsemaks on saanud konteineri kasutamine koduhoovis laopinna, kuuri või garaažina. „Üks klient hiljuti otsustas, et omale kuuri ja keldri ehitamise asemel tellib meilt kaks konteinerit. Ühest tegi kuuri aiatarvete hoidmiseks ja teise paigutas pinnasesse maakeldriks. Muidugi oli ta õnnelik, sest mõlemad ehitised said valmis poole tunniga. Ehitustöö teistest materjalidest oleks võtnud palju kauem ja läinud märksa kallimaks. Ühtlasi viisime talle kaks konteinerit ühe transpordi hinnaga ja paigaldasime soovitud asukohta,” räägib Hütt ning lisab, et koduaeda soovitab ta valida laokonteineri. „Kes otsib konteinerit koduhoovi, siis soovitame võtta laokonteineri, sest neil on võrreldes merekonteineritega mitmeid eeliseid. Laokonteineritel on tehases paigaldatud lukukaitse, hinged on määritavad, õhutusavasid on rohkem ja põhiuks avaneb ühest lingist. Nii saavad ka väiksemad pereliikmed kergelt laole ligi.”

Küljelt avatava konteineri saab muuta näiteks suveköögiks, grillialaks, töökojaks, müügikioskiks või laadaplatsi kaupluseks. Konteiner sobib ka sõidukite hooajaliseks hoiustamiseks, mööbli ja teiste isiklike esemete hoidmiseks või rehvilaoks. „Konteineri saab isegi ümber ehitada, nii et kasutusala on tõesti piiramatu. Kes on jälginud „Naabrist parem” telesaateid, siis seal ehitati Miili tarnitud konteineritest viimati erinevaid suvemaju ja saun. Konteineritest on tehtud ka basseine ja hotelle,” kirjeldab Hütt.

Transport eritehnikaga Foto: OÜ Miil

ZIL-ist Volvode pargini

Kui Heiki Hütt tol rahutul 1988. aastal esimese ZIL-i ostis, ei osanud ta arvata, et 30 aastat hiljem koos poegadega ühises ettevõttes endiselt ja edukalt tegutseb, et äritegevus on Keilast laienenud Harjumaale, Tartusse ja Riiga, et autopark on suurenenud mitmekordseks ning et käive on tolle aja vaatenurgast kasvanud astronoomiliselt. „Jaanuaris 1991 sai loodud AS Miil, aga see ei läinud käima, kuna FIE-na oli lihtsam asju ajada. Noh, ajad olid keerulised. 1993 ostsime kolm veoautot Renault 365 ja liisingu sai esimene FIE. Nii see läks,” meenutab Hütt.

Konteinerkallutaja Foto: OÜ Miil

Konteinervedude kõrval on ettevõtte teiseks tegevussuunaks kujunenud transport ja paigaldus eritehnikaga. Miili autopargis on sideloader’id (külglaadurid), backloader’id (konteinerkallutajad), madalhaagis ülegabariitseteks vedudeks ning kraanaauto. „Sideloader’it saab kasutada näiteks kolimisel eri riikide või linnade vahel. Konteiner sobib ka sõidukite transportimiseks, nii on toodud sõidukeid näiteks Ameerikast. Klient saab sõiduki konteinerist välja laadida meie terminalis” räägib Hütt. Backloader’it kasutab Miil konteinerite püsti laadimiseks, kallutamiseks või täis laaditud konteineri sõiduki tagant peale tõmbamiseks. „Ülegabariitsete veoste tarvis on meil sellest aastast madalhaagis, mis veab ära kõik suuremad ja pikemad kaubad. Ning haagisega kraanaauto abil on võimalik konteiner või soojak transportida ja paigaldada kliendile sobivasse kohta,” selgitab Hütt.

Klient: kui Miil ei saa, siis ei saa keegi

Miili meeskonnas lähtutakse igas tegevuses sellest, mis tagab kliendi rahulolu, ning püütakse leida tema jaoks parim lahendus. „Võtame vastu iga väljakutse. Klient soovis näiteks toimetada soojaku laohoonesse uksest, mis on mõeldud haagistelt kauba laadimiseks. See uks aga asub maast umbes meetri kõrgusel. Valisime autopargist konteinerkallutaja ja tõstsime soojaku kenasti laohoonesse. Teine klient soovis konteineri paigaldada ruumi, mille ukseava oli ainult mõni sentimeeter konteinerist suurem. Haagisega seda konteinerit ruumi ei saanud. Lahendasime probleemi nii, et paigaldasime konteineri nurkadesse rattad ja veeretasime paika. Üritame ikka leida kliendi jaoks sobivaima lahenduse. Kui probleem jääb meie tegevusalast välja, siis soovitame kliendile edasisi samme,” kinnitab Hütt.

Ettevõtte arenduses hoitakse tähelepanu jätkuvalt kvaliteedil, nii meeskonna, klienditeeninduse kui ka tehnoloogia mõttes. „Proovime alati pakkuda kvaliteetset teenust ja pidevalt edasi areneda. Aja jooksul oleme palju investeerinud autopargi arendusse, meil on kaasaegne tehnika ja head töötingimused, kauba hinnad kodulehel on selged ja läbipaistvad. Kõik autojuhid räägivad eesti keeles, on läbinud vajalikud koolitused ja saavad ausat palka – see kõik peegeldub klientide rahulolus. Tõsi, praegune aeg on kõigi jaoks raske, meile samuti. Samas halb aeg majanduses loob ka uusi võimalusi – need tuleb lihtsalt üles leida,” tõdeb Hütt.

Uuri ettevõtte kohta lähemalt