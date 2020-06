Reakt Füsioteraapia: praegu on õige aeg tegeleda väikeste valude ja vaevavate ebamugavustega

Reakt Füsioteraapia füsioterapeudi ja asutajaliikme Rainar Vahtriku sõnul on äsjane pikk kodus olemine ja vähene füüsiline aktiivsus jätmas oma jälge, seega tuleb eriti tähelepanu pöörata enese eest hoolitsemisele.

„Väga tähtis on, et inimesed ei üritaks endale kohe liiga suuri eesmärke püstitada ja mitme kuu trenni mõne nädalaga tasa teha. Sel võivad olla negatiivsed tagajärjed. Ja kui tekibki mingeid muresid, siis tasub pigem need kohe käsile võtta, mitte oodata ning lasta vaevustel kulmineeruda,“ selgitab Vahtrik tõsiasja, et alustada tuleb tasa ja targu ning vigastustesse suhtuda tõsiselt.

Südameasjaks inimeste terviseteadlikkuse suurendamine



Praegu on ideaalne aeg, kus tegeleda nende väikeste valude ja ebamugavustega, mis inimesi pikalt vaevanud on. Rainar Vahtriku sõnul on Reakti südameasjaks inimeste terviseteadlikkuse suurendamine, sest tervem inimene on õnnelikum. Reakt teeb parima, et sellesse oma panus anda. „Suurim väärtus, mida ettevõttena pakkuda saame, on omandatud teadmised, mida rõõmuga edasi anname.“

Nimetatud eesmärgi saavutamiseks on ettevõttel mitu väljundit:

Aktiivne blogi, kust leiab infot selle kohta, miks teatud vaevused tekivad, millised on ravivõimalused, lihtsamad harjutused, mis on kõigile jõukohased, ning soovitused vaevuste ennetamiseks ja vältimiseks. Nii füsioteraapiateenus kui ka reaktiveerimine on mõlemad nn rätseplahendused.

Füsioterapeudid Rainar Vahtrik ja Hillar Reissaar

Reakti füsioterapeudid tegelevad iga kliendiga individuaalselt, lähtudes nende vajadustest. „Peame oluliseks, et kõik saaksid põhjaliku ülevaate oma hetkeseisust, probleemidest ja ravivõimalustest. Suurendades inimeste teadlikkust, saavad nad oma tervise heaks üha rohkem positiivset ära teha,“ selgitab Vahtrik.

Reakt Füsioteraapia pakub lisaks tavapärasele füsioteraapiale ka reaktiveerimist. See on manuaalteraapiateenus, mille puhul füsioterapeut arvestab inimese harjumustega (spordialad, istuv töö jms), hindab tema rühti ja biomehaanikat ning suunab sellest lähtudes oma manuaalteraapia nii, et mõjutada kliendi keha viisil, mis optimeeriks tema võimet liikuda, teha sporti ja oma igapäevategevusi. „Reaktiveerimise ajal on olulisel kohal ka kliendile selgituste jagamine, miks terapeut teatavatele piirkondadele rohkem keskendub. See aitab igal inimesel end veidi paremini tundma õppida,“ tutvustab Vahtrik protsessi.

Sellise lähenemise korral on klient pärast teenust alati oluliselt informeeritum ja teab, miks keha teatud viisil reageerib, mis annab omakorda mõistmise kogu protsessist, muudab ravi tõhusamaks ning aitab tulevikus vaevusi vältida.

Reakti meeskonda hoiab koos teadmistejanu



Rainar Vahtriku sõnul hoiab Reakti meeskonda koos pidev soov end täiendada ja juurde õppida.

„Mugavustsoon ei ole meile – alati saab teha midagi paremini, kiiremini või tõhusamalt. Tunne, et me pole ühte punkti seisma jäänud ja liigume alati edasi, on äärmiselt motiveeriv tervele meeskonnale. Iga päev on uued väljakutsed, see hoiab vaimu ja meele värskena. Kui lisame eeltoodule törtsu head huumorit, siis ongi õnneliku meeskonna retsept valmis.“

Vahtriku sõnul võib meeskonna suurimaks tugevuseks pidada seda, et nad ei anna alla. „Meie meeskonnaliikmetelt ei kuule kunagi soovitust, et kui tegevus x tekitab valu, siis ära seda tee. Anname endast parima, et kõik mured leiaksid sobiva lahenduse. Keerukamate juhtumite puhul proovime erinevaid lähenemisnurkasid, sest iga inimene on erinev ja ekslik on arvata, et üks lahendus sobib kõigile. Proovime niikaua, kuni leiame sobiva lahenduse, ega tee kvaliteedis allahindlusi.“

Parim tänu on kliendi valuvaba keha ja õnnelikud silmad



Kõige meeldejäävamaks kokkupuuteks peab Rainar Vahtrik ühte juhtumit, kus kliendil olid alaseljaprobleemid – need olid teda vaevanud juba aastaid ja põhjustasid olulisi piiranguid igapäevaelus. „Enne meie juurde saabumist oli ta läbi käinud muljet avaldava nimekirja spetsialiste, millest oli kahjuks aga minimaalselt abi olnud. Pärast esimest füsioteraapia sessiooni olid tema edusammud aga juba märgatavad: ta liikus julgemalt ja valu oli vähenenud umbes poole võrra. See sära ja lootus tema silmades ei lähe ilmselt kunagi meelest. Pärast kolme nädalat järjepidevat tööd oli ta juba valuvaba ja sai taas nautida oma perega aja veetmist,“ kirjeldab Vahtrik.

Positiivseid tänusõnu ja tagasisidet leiab nii ettevõtte Google’i arvustustest kui ka Facebookist. Siinkohal mõned näited.

Võitlusspordiga tegeledes on vigastused paratamatud ja taastuda tuleb võimalikult kiiresti. Praeguseks olen abi saanud nii nuki-, randme- kui ka puusaprobleemidega. Reakt on pakkunud mulle kiiret ja efektiivset abi, tänu millele olen saanud kiiresti treeningsaali naasta. Meeldiv kollektiiv!

Rainar Vahtrik on parim füsioterapeut, kelle juures käinud olen. Olin aastaid vaevelnud kroonilise silma- ja kuklataguse peavaluga, mida peeti migreeniks ja mille vastu aina ravimeid välja kirjutati. Käisin mitmetes erakliinkutes nii neuroloogide kui ka füsioterapeutide juures, kes ei osanud aidata ega jõuda valude tekkepõhjuseni. Parimal juhul sain kaasa harjutusi, mida tehes valu ei paranenud, ja pärast seda ei osatud enam aidata. Rainar Vahtrik oli ainus, kes oskas kohe aidata, põhjalikult uurida ja anatoomiast ning neuroloogiast lähtuvalt kõike lahti seletada, samuti leevendas kohe esimesel visiidil valu väga täpse manuaalteraapiaga ning moodustas harjutuste kava, mida pidevalt korrigeeris ja mis lõpuks muutis mu elu valuvabaks. Pärast aastaid vaevlemist kogesin esimest korda tõeliselt professionaalset, hoolivat ja väga informeeritud suhtumist, mille abiga sain hakata ka igapäevaselt trenni tegema, vastukaaluks varem nädalaid kestnud valuperioodidele, kus ei saanud ennast peaagu üldse liigutada.

Tõsiselt professionaalne seltskond, kelle abiga naasin pärast pikaajalist pausi treeningute juurde. Nende lähenemine asjadele on üks parimaid, mida näinud olen. Alati valmis abistama – olenemata murest –, et välja selgitada, mis mida põhjustab ja kuidas seda parandada, et jõuda eesmärgini. Soovitan soojalt Reakti, usun, et nad saavad ka teile suureks abiks olla.





Millised on ettevõtte tulevikuplaanid?

Ettevõtte üheks suuremaks lähiaja eesmärgiks on arendada blogi nii põhjalikuks, et see oleks esimene koht, kuhu inimesed probleemi korral lahendust ja vajalikku infot hankima lähevad. „Usun, et see aitaks kindlasti vältida paljude krooniliste vigastuste teket olukordades, kus inimestel lihtsalt puudub informatsioon, mida teha, ja nad jäävad teadmatusest ootama, kuni valu üle läheb. Seda aga ei pruugi juhtuda ja valu vähenemise asemel võib see hoopis süveneda,“ sõnab Rainar Vahtrik.

„Teine suurem eesmärk on areneda nii Eesti turul kui ka Eestist väljapoole. Erinevatest riikidest pärit füsioterapeutide ühe katuse alla toomine aitaks mitmekesistada ja rikastada nii kasutatavaid tehnikaid kui ka ravi ennast. See oleks suurepärane viis teenus uuele tasemele viia ja kliendile parimaid võimalikke tulemusi pakkuda,“ täiendab Vahtrik eesmärkide nimistut.

Eduka Eesti ettevõtte tunnustus ja märgis annab Rainar Vahtriku sõnul nende motivatsioonimootorile vaid auru juurde. „Teame, et liigume õiges suunas ja püüdleme iga päev parima poole.“