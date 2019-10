Saage tuttavaks personalirendifirmaga, mis hoolitseb selle eest, et leiaksid töötaja kasvõi homme hommikuks

Personalirent OÜ on „Edukas Eesti Ettevõte“, mis tegeleb tööjõu rentimisega, pakkudes oma klientidele usaldusväärset ja professionaalset teenust parima tööjõu leidmiseks. Personalirent OÜ aitab lahendada väga erinevate vajadustega klientide soove, näiteks lahendada kiiresti olukorrad töömahu suurenemisel või siis leida parimad lahendused ajutise või pikaajalise tööjõu värbamiseks. Ettevõtte tegemistest rääkis lähemalt firma asutaja Eliko Raie.

Millal sai ettevõte alguse?

„Personalirent OÜ sai alguse 2016. aastal. Ühel päeval lihtsalt tuli idee hakata pakkuma tööjõurendi ja värbamise teenust ettevõtetele. Antud hetkel oli turul juba mitmeid sarnaseid ettevõtteid, kuid see meid ei heidutanud,“ meenutab Raie. „Kasutaja jaoks tegelikult on see pigem hea, kui rendiettevõtteid on palju, sest siis on suurem tõenäosus leida endale töötajaid.“

Milline on olnud ettevõte areng viimase kolme aasta jooksul?

„Võrreldes algusajaga on ettevõte kindlasti väga palju muutunud. Algusaastatel pakkusime ainult kohalikku tööjõudu, kuid nüüdseks pakume töötajaid näiteks ka kolmandatest riikidest (Ukraina). Senised kogemused on näidanud, et ka kliendid on rahul ning töötajate valik on veelgi suurem.“

„Tänu toredatele klientidele oleme tänaseks jõudnud rentida inimesi alustades sekretäri positsioonist riigiasutuses kuni teetöölisteni suurtel ehitusobjektidel. Mida rohkem aega edasi, seda enam lisandub juurde kogemusi ning praeguseks oskame kaasa rääkida väga mitmetes valdkondades, kus võib töökäsi puudu jääda,“ sõnab Eliko.

„Markantseim näide, mil on meilt tööjõudu küsitud on näiteks õhtul kell 17:00 tingimusega, et inimesed peavad olema tööl järgmine päev kell 9:00. Saime selle olukorraga edukalt hakkama ning suutsime klienti kiirkorras aidata, mis näitab, et me oleme kenasti oma tegevusega arenenud ja kasvanud.“

Foto: Personalirent OÜ

Mis eristab Personalirent OÜ-d konkurentidest?

„Kõige enam eristume konkurentidest seetõttu, et Personalirent OÜ töötab 24/7 ja me ei otsi töötajaid kõrvuti kliendi enda kuulutustega. Oleme valmis klienti aitama ka reede õhtul ning nädalavahetusel. Kõige tähtsamaks peame kliendi heaolu ja seda, et klient leiaks omale soovitud inimesed määratud tähtajaks, kasvõi homseks,“ lisab ta.

„Heade majandustulemusteni oleme jõudnud suure töö ja vaevaga ning eriti sellega, et me ei tööta tavapäraselt 9.00-17.00, vaid teeme tööd ka õhtuti ja nädalavahetustel. Klientide tagasiside põhjal meeldib neile väga meie teenuse läbipaistvus ehk siis klient näeb, mille eest ta maksab. Samuti on kiidetud inimeste leidmise kiirust. Väga palju rolli heade töötajate leidmisel mängib ka see kui paindlikud meie kliendid töötajate suhtes on. Kas nõudmised kandidaadile on kivisse raiutud või ollakse paindlikud ning valmis andma inimesele võimalust isegi kui ta mõnes punktis kogemust ei ole. Loomulikult mängib töötajate leidmisel suurt rolli ka pakutav töötasu. Oluline on siinkohal ka ära märkida, et teenuse eest maksab klient alles siis, kui töötaja on ka reaalselt tööd teinud,“ selgitab Eliko.

Kuidas personalirent toimib?

“Kõigepealt peab ettevõtja täitma Personalirent OÜ kodulehel asuva ankeedi. Kui brutopalk on teada, lisatakse tunnihinnale koefitsient, mis on iga kliendi jaoks personaalne. Teenuse hind sõltub sellest, kui kauaks töölisi vajatakse ning kui mitut töölist on tarvis. Miinimumtellimus on neli tundi inimese kohta. Ideaalis on hea võimalikult palju soove ette teada aga me oleme suutnud leida töölisi ka juba järgmiseks päevaks. Töölisi saab rentida nii üheks päevaks kui ka mitmeks kuuks (näiteks hooajaks lisatööjõudu). Meie vormistame töötajaga lepingu ja kogu palgakulu kannab Personalirent OÜ.”

Foto: Personalirent OÜ

“Lisaks pakume ettevõtetele ka värbamisteenust. See tähendab, et Personalirent OÜ võtab enda peale kogu värbamisprotsessi alates tööliste otsimisest kuni sobivate kandidaatide valimiseni. Tööandja ülesanne on sobiv kandidaat tööle vormistada. Ära jääb töökuulutuste ülespanekule, telefonikõnedele, vestlustele ja võimalike kandidaatidega kohtumistele aja kulutamine ning klient saab keskenduda enda põhitegevustele.”

Kas pakute ka tööotsijatele abikätt?

“Tööotsijatel on läbi meie ettevõtte võimalik leida nii ajutist kui pikaajalist tööd ning seda ka välisriikides. Ka siinkohal tuleb huvilisel täita meie kodulehel ankeet. Ankeedi täitnud töölised salvestatakse andmebaasi ja sobiva töökoha leidmisel võetakse ühendust. Personalirent OÜ kaudu on võimalik tööd leida ka üliõpilastel või neil, kes soovivadki teha ajutisi tööotsi. Tihti on pakkumisi just suvekuudeks (näiteks puhkuse asendajana) või siis lühiajaliselt mõneks tunniks või üheks päevaks,” sõnab lõpetuseks Personalirent OÜ asutaja Eliko Raie.