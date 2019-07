Smireal Group leiab parimad lahendused Teie küttesüsteemide ning veevarustuse- ja kanalisatsioonitöödele

Oma lühikese tegutsemisaja jooksul on ettevõtte aidanud mitmetel nimekatel klientidel leida oma teenuste hulgast parimaid lahendusi. Näiteks on ettevõte aidanud kaasa T1 MALL OF TALLIN, Lasnamäe Tervisemaja, HILTON PARK TALLIN jt hoonete ehitustöödel.

Smireal Group OÜ on Edukas Eesti Ettevõte, mis pakub oma klientidele ja koostööpartneritele kiireid, mugavaid ja paindlikke lahendusi nii kütte-, veevarustuse-, kui kanalisatsioonitööde/teenuste osas.

Oma lühikese tegutsemisaja jooksul on ettevõtte aidanud mitmetel nimekatel klientidel leida oma teenuste hulgast parimaid lahendusi. Näiteks on ettevõte aidanud kaasa T1 MALL OF TALLIN, Lasnamäe Tervisemaja, HILTON PARK TALLIN jt hoonete ehitustöödel. Ettevõte tegemistest ja siseelust rääkis lähemalt Smireal Group OÜ juht Alar Smirnov.

Millest sai alguse Smireal Group OÜ ettevõtte loomine?

“Juba aastaid keerles peas palju ideid, kuidas, miks ja mida võiks teha paremini kui teised. Oli loodud mitmeid häid rahvusvahelisi kontakte headele toodetele, mida turustama hakata, mis kuni ettevõtte asutamise hetkeni peas kummitasid, kuid erinevatel põhjustel ikka teostamata jäänud. Kuid siis 2017. aastal kui tegemisi oli kuhjaga, mõtlesin, et millal siis veel, kui mitte nüüd. Sealt edasi tuli läbi elada tohutul hulgal magamata öid, rohkelt tööd ning ettevõtte Smireal Group OÜ saigi loodud,” meenutab ettevõtte juht Alar Smirnov.

“Põhilise tõuke ettevõtte loomiseks andis pikaajaline (15 aastat) kogemus antud valdkonnas ning kindlasti oli ka ehitusturu hüppeline kasv tugevaks mõjutajaks. Sel perioodil asutati üldse palju ettevõtteid ning konkurents selles valdkonnas oli ning on ka täna ülitihe. Meie puhul oli kindlasti eeliseks just professionaalsus ning toodete ja teenuste kvaliteet. Kindlasti tulid kasuks ka kontaktid varasematest koostöödest tootjatehastega ja koostööpartneritega. Kui ettevõtte algusaastal olin ettevõttes tegutsev vaid üksi, siis tänaseks töötab meie ettevõttes põhikohaga juba 4 töötajat. Lisaks kasutame mahukamate tööde teostamiseks ka alltöövõtjaid,” räägib Alar ettevõtte tegemistest.

“Vaatamata ülitihedale konkurentsile antud valdkonnas, on ettevõte tänaseks jõudsalt kasvanud. Kindlasti on kasvule kaasa aidanud koostööpartnerid. Tänu nende usaldusele ja neile, kes koostööga on rahule jäänud, on meid kaasanud ka suurtesse projektidesse,” sõnab juht.

Vaatamata tihedale konkurentsile peab ettevõtte juht Alar Smirnov ettevõtte Smireal Group OÜ tugevusteks professionaalsust, usaldusväärsust ja kvaliteeti. “Meie spetsialistid on selles valdkonnas tegutsenud juba rohkem kui 15 aastat, mille käigus omandatud teadmised ja oskused on eeliseks eristumiseks tänases tihedas konkurentsis. Ka meie tooteportfelli kuuluvad ainult tooted, millest meie spetsialistid teavad detailselt kõike. Pakume klientidele tooted, mida tunneme ning mille kvaliteedis oleme kindlad. Meie põhiväärtusteks on klientide, koostööpartnerite rahulolu ja positiivne tagasiside. Oleme suutelised pakkuma tooteid ja teenuseid, mis tagavad ka kõige nõudlikuma kliendi rahulolu,” on juht veendunud.

Kes on teie peamised kliendid?

“Meie uuteks klientideks on eelkõige, mille üle meil on ülimalt hea meel, isikud ja ettevõtted, keda on meie poole suunatud. Ehk siis teisisõnu - rahuloleva kliendi rahulolu on parimaks reklaamiks. Samuti saab öelda ka praeguste klientide koostööpartnerite kohta, et rahulolu on ka edaspidise koostöö garantiiks,” sõnab Smirnov.

“Lisaks eraklientidele teenindamisele, oleme osalenud ka suuremate ja prestiižsemate ehitiste valmimisel. Näiteks kaubandus- ja meelelahutuskeskuse T1 Mall OF Tallinn veevarustuse- ja kanalisatsiooni- ning kütte- ja jahutusekalorifeersõlmede ehitustöödel on ka meie töised käed abiks olnud. Praegu osaleme Kadrioru Plaza kütte- ja jahutustrasside ehituses. Paljudele kodudele annab toasooja just meie tarnitud, paigaldatud küttesüsteem. Silmailu ja romantilist tulekuma ja -soojust pakub meie tarnitud kamin. Praegusel grillihooajal valmistab maitsekat liha nii mõnigi grillisõber just meie tarnitud grilliga,” tutvustab juht lühidalt tooteid.

Kuidas võtsite vastu “Edukas Eesti Ettevõte” tunnustuse?

“Oleme väga uhked, et Smireal Group OÜ on nimetatud tiitliga “Edukas Eesti Ettevõte”. Avaldasime tunnistuse ka oma kodulehel ning kuvame seda kindlasti tööde aktidel, arvetel, pakkumistel ja e-maili jalustes. Lähiajal on plaanis see välja panna ka sotsiaalmeediasse. Samuti informeerime peamiseid kliente, koostööpartnereid tunnustusest. Ka rahvusvahelisel suhtlusel tootjatehastega, viitame tunnustusele. Kindlasti nimetame seda tunnustust ka uute töötajate värbamisel. Arvan, et see tunnustus töötab ettevõtte kasuks eelkõige just nende potentsiaalsete klientide leidmiseks, kes varem meist ei teadnud või pole veel meie poole koostöö sooviga pöördunud. Meie jaoks loob ja tagab tunnistus usaldusväärsust,” võtab loo kokku ettevõtte juht Alar Smirnov.