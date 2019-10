Soome brändi maaletoojast suurt e-ilupoe omanikuks

Sim Sensitive Eesti ehk RNR SIM OÜ on “Edukas Eesti Ettevõte” ning üks maailma juhtivaid juukse- ja iluhooldustoodete tootjaid. Ettevõtte tegemistest rääkis lähemalt firma projektijuht Krister Kurn.

Millal loodi Sim Sensitive Eesti?

“Sim Sensitive Eesti asutati 2000 aastal. Firma asutajaks oli Riho Kurn, kes ka tänaseni on aktiivne töötegija firmas. Tegemist on küll perefirmaga aga nüüdseks on meiega liitunud ka teisigi töötajad, keda võib ka juba pereliikmeteks pidada,” sõnab Kurn.

“Kaubamärk, mida ettevõte hakkas maale tooma oli Sim Sensitive ja tegu on Soome brändiga. Kuna tegu on professionaalsete juuksehooldustoodetega, siis oli turu seis tolle aja kohta üsna soodne. Turul oli ka teisi firmasid aga võrreldes tänasega oli neid märkimisväärselt vähem. Tollel ajal oli ka vähem neid firmasid, kes tõid maale juuksuritarvikuid (pintslid, linad, mööbel, föönid jne) ja kuna meie firma selle segmendi ka suurelt ette võttis, siis mingil perioodil ületas tarvikute müük isegi keemia müügi. Tänaseks on tarvikute müügiosa jällegi väiksem ja seda suure konkurentsi tõttu.”

Foto: Sim Sensitive Eesti

Kuidas on ettevõte nende aastatega arenenud?

“Muutunud on müügistrateegia. Kui ennem käidi suuresti ikka salongide ukse taga kaupa müümas, mida me ka siiani teeme, sest paljudele salongidele siiani meeldib selline lähenemine, siis nüüdseks oleme ka internetti kolinud, sest ajaga tuleb kaasas käia. Tänaseks päevaks on meie portfelli lisandunud hulgaliselt ka muid brände ja seetõttu liigume vaikselt ka üle uuele nimele, milleks on Forme ilukaubamaja,” selgitab Kurn.

“Kuna meiega samas valdkonnas on nüüdseks juba sadu firmasid, siis püüame oma klientide jaoks koguaeg olemas olla, aidata neid igas küsimuses, mis on jooksvalt tekkinud. Võtmesõnaks on kindlasti olnud sõbralikud suhted.”

“Äriarenduste poolelt on väga tähtis ajaga kaasas käia. Siinkohal vast ongi e-pood see, mis sinna alla käib. Muidugi tuleb ka tugevamalt tegeleda turundusega, mis suuresti sotsiaalmeedias jookseb. Reklaam on muutunud juba kõvasti isiklikumaks, mis tähendab et A4 reklaam kuskil ajakirjas ei anna niipalju tulemust kui ilublogijate isiklikud proovimised ja toote testimised,” selgitab ta.

Foto: Sim Sensitive Eesti

Kuidas kasutate oma ettevõttes “Edukas Eesti Ettevõte” tunnistust?

“Tunnistust kasutame oma e-poes, kus on üleval vastavad embleemid. Arvan, et see kindlasti aitab firma usaldusväärsusele kaasa. Muidugi on hea kui E-Krediidinfos on üleval antud saavutus, sest firmad ikkagi kontrollivad teise firma käekäiku, eriti kui on uue kliendiga tegu.”