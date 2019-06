Tallinn Airport GH tagab iga lennureisija mugavuse

AS Tallinn Airport GH on edukas Eesti ettevõte, mille edukaid tulemusi ja käekäiku on järjepidevalt tunnustatud “Edukas Eesti Ettevõte” tunnistusega. 2005. aastal loodud ettevõte on oluline meie kõigi jaoks, sest just nemad hoolitsevad Eestisse lendavate või siia maanduvate õhusõidukite ja reisijate eest.

Sujuva lennureisi taga käib tihe toimetamine

Tallinn Airport GH tegeleb Tallinna ja Tartu lennujaamas nii lennureisijate kui ka õhusõidukite maapealse teenindamisega. Peamiste ülesannete hulka kuuluvad näiteks reisijate registreerimine lennule, pagasi sorteerimine, lennukauba- ja posti laadimine. “Teeme aastas enam kui kolme miljoni lennureisija elu lihtsamaks ning aitame mugavalt lennata,” sõnab ettevõtte juht Tiit Kepp.

“Lennufirma ülesanne on lendamine, ülejäänud kõik on meie õlul – registreerime reisijad, võtame vastu nende pagasi, kontrollime isiku-, reisi- ja lennudokumente. Vajadusel laadime lennukitele ja maha lennukauba ja lennuposti. Positsioneerime lennukid, koristame õhusõidukit, varustame seda joogiveega, koristame tualetid. Kõik muu, mis lennunduse juures vajalik on, seda me ka lennuettevõtetele tagame,” selgitab juht.

Tallinn Airport GH kliendibaasi kuulub ligi 50 rahvusvahelist lennukompaniid, keda oleme alati valmis teenindama. “Meil on lepingud üle Eesti lendavate rahvusvaheliste suurvedajatega ehk kui kellelgi peaks olema vajadus Tallinnas maanduda, siis meie oleme valmis neid teenindama. Juhindume oma tegevuses Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni standarditest, ISO standarditest, Eesti Vabariigi õigusaktidest ja AS Tallinn Airport GH põhikirjast,” sõnab Kepp.

Ettevõtte väärtused on seotud inimeste ja ohutusega

Ettevõtte juhi Tiit Kepp sõnul on ettevõttele väga oluline meeskonnatöö ja usaldusväärsus, ilma milleta pole efektiivne ja kvaliteetne teenindus võimalik. “Klienditeenindust kogeb igaüks, kes Tallinna või Tartu lennujaamast oma reisi alustab või lõpetab. See on justkui meie visiitkaart, mistõttu me panustame oma inimestesse ja teenindusele,” sõnab Kepp. Lisaks meeskonnatööle peab ettevõte oma olulisimaks põhiväärtuseks ohutuse tagamist, mis on tingimusteta lennundusvaldkonna üks baasväärtustest.

Tallinn Airport GH on pikka aega omanud kõrget reitingut, kuidas see päriselus töötab?

“Edukas Eesti Ettevõte tunnustus tuleb meile kasuks mitmel moel. Esmalt on see kindlasti edasiviiv jõud meie töötajatele ja meeskonnale, see annab kindlust, et ettevõte on majanduslikult heal järjel ja jätkusuutlik,” sõnab Tiit.

“Edukas Eesti Ettevõte” tunnistuse kasutegurit oleme kogenud, kui oleme soetanud kallist tehnikat. Näiteks mõni aasta tagasi olime ostmas 850 000 € maksvat eritehnikat ning just Creditinfo Reiting tõestas, et ettevõttel puuduvad maksehäired ning ettevõtte on usaldusväärse maksevõimega klient. Teine kogemus oli ühe Jaapani lennuettevõttega lepingu sõlmimisel, kus “Edukas Eesti Ettevõte” tunnistus oli suureks abiks ettevõtte usaldusväärsuse tõendamiseks. On väga rõõmustav, et on olemas tunnistus, mis võimaldab välispartnerile kergesti tõendada ettevõtte jätkusuutlikkust,” kirjeldab Kepp.

“Ühtlasi kasutame “Edukas Eesti Ettevõte” märgist väga erinevates kanalites: sotsiaalmeedia, koduleht, e-kirja ning raamitud tunnistus on administratiivhoone koridoris alati omal kohal nähtaval. Meie ettevõtte edukus on kindlasti kaasa aidanud sellele, et meie Tallinna Lennujaam on mitmel korral tunnustatud maailma parimaks reisiterminaliks ja lennujaamaks,” lisab lõpetuseks Tallinn Airport GH juht Tiit Kepp.