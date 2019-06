Tallinn Dolls – Eesti disaini vedur

Naiselikud ja mängulised Tallinn Dolls rõivad on tuttavad igale moehuvilisele, kes väärtustab Eestis toodetud loomingut ja disaini.

Sel aastal kümnendat juubelit tähistav Tallinn Dolls pälvis tänavu esmakordselt tunnustuse „Edukas Eesti Ettevõte 2015–2019“, mis on märk sellest, et ettevõte on läbi aastate teinud tugevat tööd. Tallinn Dolls juht Mari Martin jutustas lähemalt ettevõtte tegemistest ning edu saladustest.

Tallinn Dolls Eesti disainimaastikul juba 10 aastat

Mari Martini sõnul on kümme aastat turul tegutsemisest paras aeg, et vaadata korraks tagasi. „Juubeli korras möödunud aastatele tagasi vaadates on mul eriti hea meel just sellepärast, et selle ajaga on täielikult muutunud Eesti disaini roll ja imago. Mäletan, et kui alustasime, siis oli Eesti disain täiesti ebausaldusväärne ja eelistati pigem välismaist,“ meenutab Martin.

„Kümme aastat tagasi ei olnud Eestis ühtegi kvaliteetset ja arvestatavat iseseisvat disainerbrändi, kuni hetkeni, mil asutasime ettevõtte Tallinn Dolls. Mõtlesime kõiksugu ühistegevusi, kuidas Eesti disainile tuult tiibadesse saada. Mitte isegi ainult enda brändile vaid Eesti disainile tervikuna. Mistõttu kui täna ümberringi vaatan ja näen pidevalt uusi disainibrände sündimas, on mul on super hea tunne, et Eesti disain on heades aastates,“ rõõmustab Martin.

Tallinn Dolls

Juubeli puhul tunneb Tallinn Dolls kõige rohkem rõõmu selle üle, et välja on kujunenud tugev ja lojaalne püsiklientuur. „Kõik kliendid on meie kullavaramu. Näeme oma müükidest, et suurema osa sellest moodustavad selgelt püsikliendid. Võib-olla on see ka loomulik, sest Eesti on väike, teisalt on aga väga rõõmustav teada, et samad inimesed ikka jälle tulevad meie juurde tagasi ning soovivad järjest rohkem meie disaini kanda,“ lisab juht.

Brändi inspireerivad muutused

Mari sõnul on brändi peamiseks aluseks pidev muutus, julgus muutusi teha ning nendega kaasa minna. „Me lausa januneme muutuste järgi. Meie bränd muutub pidevalt koos terve Eestiga, Eesti naistega ja kogu ühiskonnaga. Meie mänguline stiil ja osaliselt äratuntavad jooned on siiski säilinud ja hoiavad tervikut koos, kuid elus hoiavad meid just muutused,“ sõnab Mari.

„Meie väga tugevaks alustalaks on kindlasti ka see, et toodame kõik oma tooted Eestis. Meil on oma tootmine, mille kvaliteeti täielikult kontrollime. Peagi täitub ka meie suur unistus ning valmib uhiuus moodne tootmishoone täpselt meie vajadustele,“ lisab Martin.

Tallinn Dolls

Tallinn Dolls säästab keskkonda koos läbimõeldud IT lahendustega

„Oleme algusest peale hoolinud keskkonnast ja pannud väga palju rõhku sellele, kuidas saame ühe enam toota ja luua loomingut nii, et me ei tekitaks keskkonnale koormust. Me rakendame tugevalt jätkusuutlikku tootmismudelit, mille oleme ise loonud ning mis aitab meil vältida ületootmist. Oleme välja töötanud konkreetse protsessi kooskõlas IT ja müügilahendustega ning oleme selle üle väga uhked. Usume, et see on uus viis, kuidas rõivatööstus peaks toimima,“ tõdeb Martin.

Lisaks IT- ja müügilahenduste omavahelisele integreerimisele tehakse pidevalt tööd ka kogu valdkonna arendamisega. „Nuputame pidevalt selle üle, kuidas kogu rõivatootmise sektor oleks efektiivsem, vähem reostav ning sõbralikum tarbijatele. Vähem muretseme konkurentsi pärast kui sellepärast, et võiksime tervikuna kasvada suuremaks ja miks mitte teisi ka kaasa tõmmata sellega,“ jutustab Mari.

Tallinn Dolls

Mis tegurid seisavad heade tulemuste taga?

Mari sõnul on ettevõtlus ikka pigem kümnevõistlus, kus mängivad rolli paljud asjad. „Me oleme väga julgete lahendustega välja tulnud ja oleme üldse suured katsetajad. Mõned asjad on ka ebaõnnestunud aga õnneks on enamus uuendusi pigem edukalt välja tulnud ning just uuendusest ongi kasvanud edu,“ selgitab Mari.

„Kui poleks sellist meeskonda, kes oleks sellega valmis sellega kaasa tulema, siis oleks pahasti. See nõuab paindlikkust kõikidelt ja see ongi meie peamine märksõna. Oleme kiired ja ambitsioonikad terve meeskonnaga (tegelikult on meil puhas naiskond),“ sõnab Mari.

Mari julgustab kõigil ettevõtetel oma krediidireitingud korras hoida, et olla usaldusväärne nii töötajatele kui ka koostööpartneritele. „Tunnistus „Edukas Eesti Ettevõte 2015–2019“ näitab kogu tiimile, et meie ettevõte on usaldusväärne ning kindlasti teeb see headmeelt, et meie pingutusi on märgatud,“ sõnab lõpetuseks Tallinn Dolls juht Mari Martin.