Teistmoodi hotell: Hedoni 93-aastast ajalugu kroonib eduka ettevõtte tiitel

Hedon on teistmoodi hotell. See on justkui ajamasin, mis uuesti aastakümnete taha, neist luitundrohelistest pildialbumitest pärit sakiliste servadega fotoülesvõtete juurde tagasi viib.

See on maja, mille seintest õhkub 93 aasta jagu ajalugu. Hedon Spa & Hoteli juhi Pille Kauberi sõnul täpipealt nii ongi: „Väga tihti on meil eakamaid külalisi, kellele lapsed või lapselapsed on kinkinud nädalavahetuseks nende enda keeles „tuusiku“ majja, kus nad aastakümneid tagasi mudavanne võtsid või mille ees igasuviseid puhkusepilte tegid.

Foto: Hedon Spa & Hotel

Mõneks päevaks tagasi nende fotode aega, kujutage ette, see on ju suurepärane kingitus! Meie hotelli 75 toast on seitse just selles vanas ajaloolises Pärnu mudaravila hoone ühes tiivas ja võib juhtuda küll, et vanemad-vanavanemad täpselt samasse tuppa satuvad, kus nad kunagi oma töökoha ametiühingu kaudu saadud sanatooriumi tuusikuga mudavanne võtsid.“

Mudaravila teises tiivas asub Vaikne spaa, milles mitmeid eritoimelisi saunu ja basseine ning Pärnule iseloomulikult ka üks suvehõnguline päikeseala, kus saab päikesevanne võtta aastaajast hoolimata. „Ent eriliselt uhked oleme me oma butiikspaas pakutava ligikaudu 50 erineva hoolitsuse üle, mille hulgast leiab igaüks endale paraja pikkuse, õige tunde ja sihtkohaga lõõgastava rännaku.“

Foto: Hedon Spa & Hotel

Vana ja väärikas uusklassitsistlik mudaravila sai endale kuus aastat tagasi merepoolsesse külge, kõigest mõnekümne meetri kaugusele rannaliivast, modernse juurdeehituse, milles 68 hotellituba, jõusaal, à la carte-restoran Raimond, grillresto Akord ning kaks seminariruumi. Käesolevast aastast pakutakse majutust lisaks oma majale veel pisut eemal, jalutuskäigu kaugusel, jõe ja mere kohtumispaigas asuvas Rannakivi kõrgetasemelistes külaliskorterites.

Hedoni külaliste lemmikuteks ongi kujunenud erinevad paketid. „Pakume oma külalistele alati miskit uut ja huvitavat. Spetsiaalselt sügishoojaks töötasime välja uue paketi „Lõõgastuste rännak“, mis sisaldab majutust kolmeks ööks, hoolitsusi ja õhtusööke restoranides. Viimasega haakub ka meie värskeim uudis – nimelt on restoranis Raimond alates 16. oktoobrist gurmaanidele uus ja värviline sügismenüü,“ on Pille silmanähtavalt rahul. „Ja otse loomulikult on meil äriklientidele mitmekülgseid seminaripakette. Meie paindlikkus lubab igat masti üritusteks ja seminarideks pakkuda ka erilahendusi.“

Foto: Hedon Spa & Hotel

Hedon Spa & Hotel on alates 2018. aastast Green Key organisatsiooni liige, millega antakse omapoolne panus ökoloogilise jalajälje vähendamisse. „Loodussäästlik eluviis on meile väga oluline“, räägib Pille Kauber. „Täpselt nõndasamuti on oluline meeskond ja selle vaim. Ilma ei tule midagi. Ka Green Keyd mitte, rääkimata muust, mis Hedonist Hedoni teeb. Selle mainitud „muu“ pärast siin käiaksegi. Kes käinud, jääbki käima.“

2020. aasta tuli kogu maailmale teistmoodi, esitades ellujäämiseks hulga väljakutseid, mille lahendusteks sai olla ainult tahe, oskus ja võime kohanduda. Siin on seda suudetud ja seetõttu on Hedoni operaatorfirma Supeluse Hotell OÜ pärjatud Eesti eduka ettevõtte 2020 tunnistusega. Ja see on sel keerulisel aastal turismisektoris väikest viisi imetegu.

