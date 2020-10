Tentest Trade: epideemiaajastul sõltub ettevõtte toimetulek kohanemisvõimest

Sel aastal soliidset 18. tegevusaastat tähistav Tentest Trade OÜ sai Creditinfo eduka Eesti ettevõtte tunnustuse juba viiendat korda. Asjatundlik tegutsemine ja head juhtimisotsused on kaasa toonud väärt kogemused ning stabiilse kasvu. Pea kahe aastakümne jooksul on ettevõtet kandnud põhimõtted pakkuda klientidele kvaliteetseid tooteid ja teenuseid ning käia ajas muutuvate trendide ja turunõudlusega kaasas.

2019. aastal 2 miljonit eurot müügitulu teeninud ettevõte pakub telke, päikesevarje, markiise ja nendega seotud erilahendusi. Nii koduturul kui ka Soome, Rootsi ja Läti eksportturgudel tegutsetakse ScandiPro kaubamärgi all. Tootevalikust leiab stiilse ja vastupidava päikesevarju koduaeda või suve pikendamiseks põhjamaisesse kliimasse sobiva soojuskiirguri terrassile. Äriklient saab turunduseesmärkide täitmiseks sobivaid lahendusi ja reklaamikandjaid: korporatiivgraafikaga tähistatud päikesevarjud, paviljon- ja peotelgid, välimööbel ja reklaamlipud. Lao- või tootmispinna laiendamiseks pakub Tentest Trade teraskarkassil ja PVC-kattega tööstuslikke halle.

Aastate jooksul on ettevõte täiendanud oma teenuste pagasit lähtuvalt turunõudlusest. Toodete järelteenindus ja garantiiremont pikendab nende kasulikku eluiga. Hea partnerina HoReCa sektorile tehakse hooldus- ja remonttöid külmikutele ning müügiseadmetele. Sel aastal käivitati hooajalise inventari täisteenuserent, mis on kulusäästlik ja mugav lahendus suvel väliterrasse pidavatele kohvikutele ning restoranidele.

Tubli töö ja kogemused on ettevõttest vorminud asjatundliku ning usaldusväärse tarnija paljude era- ja äriklientide jaoks. Klientidelt kogunenud tagasisides korduvad tunnustavad ja kõrvupaitavad märksõnad: kiire ja korralik töö, väga asjatundlik nõustamine, eriti meeldiv ja kiire teenindus, suurepärane kvaliteet. „Klient võib alati oma erisoovidega meie poole pöörduda. Oleme valmis projekteerima, valmistama ja paigaldama kuitahes keerukaid kattelahendusi: erilahendused on saanud rallitiimide rekad ning ettevõtete sündmusi oleme ilmestanud erikujuliste täispuhutavate iglutelkidega. Samal ajal hoiame tihedat kontakti oma põhiklientidega – ürituste korraldajate ja laadakauplejatega –, kellele pakume nii trendikaid kui ka klassikalisi pop-up-telke. Eratarbija koduterrassile on meil alati pakkuda väärikat valikut päikesevarje ja markiise. Selle aasta uudistootena pakume turul värsket lahendust: grillimiseks mõeldud tulekindla kattega päikesevarju. Usun, et meie asjatundlikkus, kliendikesksus, kvaliteet ja kiirus lahenduste pakkumisel on muutnud meid usaldusväärseks partneriks paljude püsiklientide jaoks,” kinnitab ettevõtte tegevjuht Ivar Grossev.

Ettevõtte edu põhjuseks peab tegevjuht stabiilsust ning toodete ja teenuste kvaliteeti. „Samuti peame oluliseks klientide vajadustele ja ootustele vastavate teenuste ning toodete pakkumist mõistliku hinna ja ajakuluga. Müüme kliendile ennekõike usaldust – teadmist, et soetatud telk teenib sind aastaid ning kui ka midagi peaks juhtuma, saad oma mure kiirelt ja suhteliselt madalate kuludega lahendatud. Soovituseks äri alustavale ettevõtjale ütlen, et kuula klienti ja paku tema jaoks vajalikke lahendusi. Dialoog klientidega peab järjepidevalt jätkuma, kuna ainult nii saab muutustega kohaneda.” selgitab Grossev.

Kasvumootor on tihe müügivõrk ja eksport



Ettevõtte hinnakujundust ja arendustegevust iseloomustab tegevjuht nii: „Oleme nii kaua Eesti turul tegutsenud, et suuri hinnarallisid me konkurentidega kaasa ei tee. Odavus tuleb alati kvaliteedi arvelt ja selles osas me kompromissile ei lähe. Hindame stabiilset ja jätkusuutlikku tegutsemist ning teame oma toodete ja kogemuste väärtust. Meil on alati piisav laovaru, mis võimaldab tooteid kiiresti tarnida. Mõõduka sagedusega toome turule uusi tooteid ja teenuseid, et innovatsioonist kasu lõigata ning klientide ajas muutuvaid vajadusi rahuldada. Oleme alati valmis pingutama selle nimel, et klient oleks rahul: tihendame järjepidevalt oma müügivõrgustikku, pakume paindlikku järelmaksu võimalust ja periooditi tasuta transporti, samuti anname kliendile meelerahu pika garantiiaja, professionaalse paigalduse ja järelhoolduse näol ning vajadusel remonttööde võimaluse.”

Eksport Soome, Rootsi ja Läti turgudele kasvab stabiilselt igal aastal. 2019. aastal teenis ettevõte ekspordist ligi veerandi müügitulust. Suurima mahuga eksportturg on Soome. Väikseid mahte on müüdud ka Saksamaale ja Leetu. „Algusaastatel tõime üritustelgid ühekaupa Soomest. Tarnekiirust ja kaubavalikut ei anna praegusega võrrelda, kuid kohalik turg ootas häid tooteid ning meil oli paigas kindel visioon saada suurima kaubavaliku ja parima hinna-kvaliteedi suhtega tarnijaks. Ajad on muutunud ja nüüdseks on tollasest tarnijast saanud meie suurim edasimüüja Soomes,” ilmestab Grossev ettevõtte arengut. „Oleme avatud uutele edasimüüjatele nii Eestis kui ka välisturgudel. Kuna koduturg on väike, siis ekspordi osakaalu on plaanis järjepidevalt kasvatada. Meil on väärtuslikud kogemused välisturgudele sisenemisest. Piiri taga on eduka tegutsemise eelduseks toimiv logistika. Samuti on iga eksportija jaoks lahendamist vajav võtmeküsimus kiire ja sujuva järelteeninduse pakkumine. Eestist korraldades on see kallis ja välismaal asuva kliendi jaoks seotud täiendava ajakuluga. Praeguseks on meie logistiline ahel kaetud heade partnerite abiga kohapeal, kuid parendamise kohti on jätkuvalt.”

Toimetulek sõltub kohanemisvõimest



2020. aasta on kõigi ettevõtjate jaoks eriline. Aasta esimeses pooles globaalselt võimust haaranud epideemia suveks küll leevenes, kuid riigis kohaldatud ühiskondlikud muudatused mõjutasid majandust ja inimeste toimetulekut. Suvehooaja sündmustest sõltuv Tentest Trade pidi oma äritegevuse ümber korraldama. „Seoses eriolukorraga, kus enamik üritusi oli keelatud, ei olnud telkide müük sel suvel võrreldav eelmise aastaga. Seetõttu muutsime oma müügistrateegiat ja tegelesime terrassidele ning eratarbijatele mõeldud lahendustega: markiiside ja päikesevarjudega, mille müük õnnestus ootamatult hästi. Sügiseks oli ürituste korraldamine pisut elavdunud ja oleme seetõttu oma müüginumbreid telkide osas parandanud,” rõõmustab tegevjuht.

„Elu läheb edasi ka epideemiaajastul. Eeloleval talvehooajal tegeleme suurklientide varjude ja telkide hoolduse ning remondiga, purunenud katete asendamisega ja kogu inventari ettevalmistusega järgmiseks hooajaks. Põhifookuse hoiame toimivatel turgudel oma positsioonide tugevdamisel, kuid ebakindlale ajale vaatamata otsime ka uusi eksporditurge, kuna sealt tuleb müügikasv,” selgitab Grossev ettevõtte plaane.

„Peab tõdema, et viimasel aastakümnel on majanduskasvu tuules läinud ladusalt. Seni on meil olnud vaja kohaneda vaid ettearvamatute ilmastikuoludega – näiteks liiga külm ja vihmane suvi – ning üldplaanis on äri läinud kasvavas tempos. Sel aastal oleme kõik ootamatult täiesti uues olukorras, mille lahendusi õpikutest ei leia ning mis nõuavad kiiret kohanemist ja radikaalseid muudatusi nii tarne kui ka müügi ümberkorraldamisel,” võtab Grossev teema kokku.

