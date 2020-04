Timbeco Construction OÜ juhib mängu ehitusplatsil

2017. aastal asutatud ja praegu 12 töötajaga Timbeco Construction OÜ tegeleb tehases toodetud puithoonete püstitamisega Skandinaavias ja Kesk-Euroopas, pälvides Creditinfo Eesti arvutatud krediidireitingu alusel 2020. aasta eduka Eesti ettevõtte tunnustuse. Eesti on olnud suurim tehases toodetud puitmajade eksportöör terves Euroopas.

„Eesti puitmajasektor on olnud läbi aastate väga edukas ja suure ekspordivõimekusega,” selgitab Timbeco Construction OÜ tegevjuht Siim Leisalu. „Eesti puitmajatööstuse toodangut hinnatakse kõrgelt nii Skandinaavias, Kesk-Euroopas kui ka näiteks Jaapanis.” Nende piirkondade ühiseks jooneks on tehases toodetud puidust (prefab) hoonete suur osakaal kogu ehitusmahust.

Foto: Timbeco Construction

Tehases toodetud puithoonete populaarsus on kasvutrendis kogu maailmas ja on praegusel ajal eriti aktuaalne Euroopa ühiste kliimaeesmärkide saavutamisel.

Nagu praegu tuhandetel ettevõtetel Eestis, on ka Timbeco meeskonna suurimaks väljakutseks elada üle turbulentsed ajad ja hoida kõik grupi ettevõtted jätkuvalt stabiilsena. „Meie suurim lisaväärtus on see, et oleme eksportiv ettevõtete grupp ja tegutseme kokku seitsmel erineval sihtturul. Timbeco ettevõtted pakuvad tööd rohkem kui 120 inimesele. Lisaks teeme koostööd mitme alltöövõtuga tegeleva ettevõttega.”

Foto: Timbeco Construction

Kuigi Timbeco Construction OÜ on Timbeco grupi ettevõtete hulgas võrdlemisi noor ettevõte, registreeritud vähem kui kolm aastat tagasi, siis emaettevõtte algusajaks võib pidada 1993. aastat. „Seega on pikk tee käidud ja ettevõte on selle ajaga väga palju kasvanud ning arenenud,” lisab Leisalu. „Tegevusala on aga olnud läbi aegade puithoonete tootmine ja püstitamine. ”

Täpselt niisamuti, nagu mets on midagi enamat kui üksikute puude summa, on ka Timbeco sidus süsteem. „Selle moodustab tugev ja tulevikku vaatav juhtimine, tipptasemel meeskond ning muidugi prefab- ehitust kõrgelt hindavad kliendid. Timbeco projektides saavad kokku innovaatilised lahendused ja kõrgeim võimalik kvaliteet,” tutvustab ettevõtte tegevjuht Timbeco grupi väärtusi.

Foto: Timbeco Construction

„Meil on väga heal tasemel müügi- ja projektinõustamine, et hoone tellja oleks kõikide hoone tootmise ning püstitamisega seotud detailidega kursis. Kliendid on Timbeco Construction OÜ ehitusjuhtimist väga kõrgelt tunnustanud ja eesmärk on alati parima lõpplahenduseni jõudmine. See aitab kliendil paremini meie toodangut lõppkliendile müüa, olgu selleks siis ridaelamuboks või korter.”

Timbeco meeskond järgib oma töös visiooni, mis lähtub keskkonnasäästlikust ja paindlikust puidukäitlemisest ja vastab tulevikumaailma nõudmistele. „See tunnustus on meie ettevõttele väga tähtis ja oluline ka meie klientide jaoks. Kasutame seda märki oma turundusmaterjalides, kodulehel ja sotsiaalmeedias.”