Trumpit Solutions kliendid võivad olla Eesti ühed õnnelikumad IT teenuste kasutajad

Trumpit Solutions OÜ on Edukas Eesti Ettevõte, kelle peamiseks eesmärgiks on pakkuda personaliseerituid IT täisteenuseid nii suurtele kui ka väiksele ning väga nõudlikele klientidele.

Ettevõte on Eesti turul tegutsenud juba üksteist aastat ning omab suurt kogemustepagasit nii riist- kui ka tarkavara haldamisel ja arendamisel. Ettevõte tegemistest andis põgusa ülevaate ettevõtte äriarenduse juht Rando Pärna.

Milline on Trumpit Solutions OÜ saamislugu?

„Ettevõtte loomise idee tuli eeskätt IT valdkonna vajadusest ning Trumpit Solutions OÜ sai loodud tänu koostööle heade klientidega, kellest osa me teenindame tänaseni. Ettevõtte asutaja Kenno Kink teenindas suuri kliente juba oma eelmistes ametites, olles tööl ettevõtetes Microlink ja Ordi. Ka täna aitab Kenno keerulisemaid olukordi isiklikult lahendada,“ räägib Pärna.

Kuidas iseloomustaksid ettevõtet?

„IT teenuste turul jagunevad teenusepakkujad reeglina kahte suuremasse rühma – soodsamad pakkujad suurtele massidele ning erilahendustega tegelevad pakkujad. Trumpit Solutions kuulub nende viimaste hulka. Erilise näitena võib tuua, et Trumpit haldab ja hooldab lisaks keerulistele serverilahendustele ning arvutivõrkudele näiteks ka produktsioonis kasutatavaid roboteid ning laevatehase tööstusseadmeid. Trumpiti kliendid ei osta pea kunagi mitte lihtsalt remonti või hooldust vaid Trumpiti vastutust lahenduste toimimise eest,“ lisab ta.

Milline on ettevõtte kõige suurem tugevus ja eelis?

Rando toob ettevõtte põhiväärtuseks kiire ja professionaalse klienditeeninduse, mille tulemuseks on lojaalse kliendi ja teenusepakkuja koostöö. „Ei ole tähtis, mis on kellaaeg, päev või ilm, kliendi mure tuleb ära lahendada. Selleks, et kommunikatsioon oleks mugav, on Trumpit korraliku IT ettevõttena klientidega suhtlemiseks ja nende õnnelikuna hoidmiseks ehitanud asjalikud infosüsteemid, nii nagu seda võiks teha iga ettevõte. Trumpiti lahendused aitavad kliente teavitada probleemidest, litsentside ja seadmete aegumistest ning muudest olulistest sündmustest. Samasuguseid süsteeme loob Trumpit ka oma klientidele. Meie soov on, et kõik kliendid oleksid sama head, kui Trumpiti kliendid,“ jutustab Pärna ning toob ühe näite.

„Paar aastast tagasi helistas meie klient laupäevasel päeval murega, et tema serveriruumis Tallinnas uputab. Ettevõtte juht Kenno istus seepeale autosse, jättes pooleli kartulivõtu Kesk-Eestis ning sõitis probleemi lahendama. Kõik serverid, teised tähtsad seadmed ja kliendi andmed said päästetud (uputus jäi küll santehnikute likvideerida) ning kartulivõtt võis jätkuda. Selliste põhimõtete järgi Trumpit töötabki,“ ütleb Pärna veendunult.

Trumpiti meeskond usub, et „Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistus on väärt tunnustus ning kasutab seda oma brändingus – kodulehel, e-maili jalustes ja kontori seinal.