Trumpit Solutions: meie töö on kuulata, selgitada ja olla hästi rahulik

Trumpit Solutions peab oma tugevusteks stabiilsust ja kindlust, vajaduse korral kiiret reageerimist, olles samal ajal tasakaalukas ning kannatlik koostööpartner. Ettevõtte meeskonnal on tipptasemel nii IT-halduse ja -hoolduse kui ka tarkvaraarenduse oskused.

Nii kõrgete ja kiitvate hinnangutega IT-firmat kui Trumpit Solutions annab Eestis otsida. Ettevõtte kodulehel leiab eraldi alajaotuse, kus nende kliendid oma pärisnime ja näoga kiitust jagavad. Südamest. Ja neid kliente on palju. Selline siiras tagasiside on Eestis väga eriline. „IT-äris on kõige tähtsam olla stabiilne ja rahulik partner. See on veidi nagu meditsiin, kus keegi ei taha iga kord oma perearstilt kuulda mingist uuest ja põnevast ravimeetodist, mida tuleb kindlasti katsetada. Võlusõna rahulik on eriti tähtis, sest kõige rohkem ärritavad inimesi need asjad, millest nad aru ei saa. Trumpit Solutionsi töö on kuulata, selgitada ja olla seejuures hästi kannatlik,” räägib Trumpit Solutionsi juht Kenno Kink.

„IT-ettevõtte parim kvaliteedimärk on see, kui klient ei mäletagi, et tal on IT-park või mõni arvutiprobleem. Läbi huumoriprisma öeldakse, et hea IT-haldusega ettevõttes puutub arvuti- ja võrguseadmetega kõige rohkem kokku koristaja, kes nendelt tolmu võtab. Meie usume, et nii see peakski olema,” kinnitab Kink.

Töö käib: Kenno, Margus ja Kristjan Foto: Trumpit Solutions

Kiirreageerimine kahe tunniga

Trumpit Solutions pakub nii ühekordseid lahendusi kui ka igakuiseid teenuseid. „Kui rääkida lahendatud probleemidest, siis neid on olnud alates keerukatest võrkude ja serverite seadistamistest kuni igapäevaste kasutajatoe olukordadeni, kus tuleb näidata, milline nupp midagi teeb. Põhiline on tegutseda kiiresti, aga samas rahulikult. Meil on tegelikult olemas klienditoetase, kus reageerime kliendi märguandele hiljemalt kahe tunniga, mis on selles vallas päris kiire. See ei ole kindlasti kõige odavam teenus, aga on valdkondi, kus muudmoodi ei saa,” kirjeldab Kink.

Tänulikke kliente koguneb Trumpit Solutionsil juurde iga päevaga. „Viimase aasta jooksul oleme näiteks päästnud andmeid nii paljudelt vigastelt kõvaketastelt, et seda nimekirja siia ära ei mahutaks. Andmed on olnud praktiliselt kadunud ja me oleme suutnud need taastada. Teine meie tugevus on tarkvaraarendus vastavalt kliendi soovidele: kuulame kliendi visiooni ja samal ajal juba loome prototüüpi või lahendust. Kui kliendi nägemus päriselus tööle on läinud, siis on seda mõnusat rahulolu tunda kilomeetrite kauguselt,” räägib Kink.

Trumpit Solutionsi kaubik kontori ees Foto: Trumpit Solutions

Kaugtöö ja e-teenused on tulnud, et jääda

Kui veel kümmekond aastat tagasi tuli äriühingugi asutamiseks eri asutustes kohal käia, siis nüüd on Eestis keeruline leida tegevusvaldkonda või sektorit, kus infotehnoloogiat ei kasutataks. „IT on tänapäeval absoluutselt kõigis valdkondades elu loomulik osa. Kindlasti on hakatud palju rohkem tähelepanu pöörama nendele lahendustele, mis reaalselt aitavad selle kriisiga toime tulla: kaugtöö ja -haldus, e-kaubandus. Meie osa selles on aidata luua infrastruktuuri ja pakkuda tuge. Kui näiteks töö on kolinud kodukontorisse, siis peab ka seal toimima piisavalt kvaliteetne võrk. Samuti ei tohi kuidagi järele anda turvalisuses,” tõdeb Kink.

Paljusid IT-probleeme on tänapäeval võimalik lahendada kaughalduse abil. „Sageli saamegi kliendi mured kõige kiiremini lahendatud kaughaldusega. Kui tarvis, siis läheme muidugi kohale, ja kui selgub, et seade vajab remonti, võtame sellegi ülesande enda kanda. Ja me saame abiks olla üle Eesti, sest meil on esindajaid lisaks Tallinnale ka Tartus ja Pärnus,” räägib Kink.

Ettevõtte eesmärk on jõuda tulevikus tasemele, kus IT-teenus ja -arendus toimiksid kliendi jaoks autonoomselt. „Nii nagu praegu teevad veebilehtedel müügitööd vestlusrobotid, saaks palju asju viia IT-ski sellele tasemele. Näiteks võiks arvutiprogramm olla võimeline ise kliendi arvutis tuvastama probleemi ja selle parandama. Meie töö oleks vaid neid tarku lahendusi töös hoida ja vaadata, et klient saaks just sellise versiooni, mis talle sobib. Eks maailm pisitasa selles suunas liigub. Kindlasti anname tarkvaraarendajana sellesse oma panuse,” kinnitab Kink.

Järelkasv. Kenno 1-aastase tütre Karoliniga Foto: Trumpit Solutions

Trumpauto.eu – uuenduslik tarkvara

Ligi viis aastat tagasi tegi klient Trumpit Solutionsile tellimuse, millest nüüdseks on arendatud tarkvara autoremonditöökodadele: trumpauto.eu. „See on Eesti autoremonditöökodade jaoks loodud tarkvara, mis sai küll alguse ühe kliendi tellimusest, kuid on kujunenud nüüd avalikult kasutatavaks veebipõhiseks rakenduseks ja nüüdseks kasutab seda aktiivselt 70 Eesti autoremonditöökoda. Lisaks on neli suuremat kutsekooli võtnud Trumpauto enda õppekavasse. Oleme sellesse ärisse ise päris palju investeerinud ja panustanud. Eesmärk on sama nagu IT-hoolduseski: jõuda autoremondivaldkonnas nii kaugele, et protsesse juhib tarkvara, mitte inimene. Alles siis saavutatakse maksimaalne efektiivsus. Õnnelikud on nii töökojajuhid kui ka autoomanikud, sest kulud on madalamad ja teenindus sujuvam,” kinnitab Kink.

