Turunduse häkkimine läbi keeruliste aegade: Häk pakub ettevõtetele reklaami- ja turundusabi kriisist võitjana väljumiseks

“Paljudel ettevõtetel ei ole heal ajal valmis plaani halbadeks või väga halbadeks päevadeks,” räägib 2018. aastal asutatud reklaami- ja turundusagentuuri, 2020. aasta Eduka Eesti Ettevõtte staatust kandva Häk’i tegevjuht Einar Tiimla. “Tänasel segasel ajal on palju ettevõtted reklaamimise peatanud või turunduseelarved, kasvõi ajutiselt, minimaalseks keeranud.”

Kuna meediatähelepanu ostmine on viimase viie aasta soodsaimal tasemel, tuleb koostöös üles leida vaid parimad ideed ja siinkohal tuleb Häk ettevõtetele appi. “Häk reklaami- ja digiturundusagentuuri senine edu on peitunud loovas mõtlemises ning igale kliendi probleemile parima lahenduse leidmises.”

Lühidalt loo sisust

Kui teised panevad turunduses pidurit, anna sina hoogu – nii väljud ka kriisist esimeste hulgas.

Leia kanalid, mida inimesed karantiini ajal jälgivad, et saada soodsaima hinnaga maksimaalne tähelepanu.

Vaata kriitilise pilguga üle, kas sinu toote või teenuse tegelikus sihtrühmas ja nende tarbimisharjumustes on toimunud muudatusi. Kui klient ei saa tulla sinu juurde, siis kas sina saad minna tema juurde?

Loovad inimesed agentuurides on võimelised leidma huvitavaid lahendusi sinu äri eduks ka kriisi ajal. Küsi konsultatsiooni ja pea nõu, sest hea agentuur leiab loovad lahendused sinu äriprotsesside ja teenuste ümbertegemiseks, et need töötaks ka uues olukorras.

Ära unusta, et kui on probleem, on sellele olemas ka lahendus.

Mida olete turunduses ja reklaamimaailmas kriisi ajal tähele pannud?

Koroonaviirusest tulenev ootamatu majanduslik olukord mõjutab paljusid ettevõtteid just halvas mõttes.

See on ka arusaadav, sest ettevõtted peaks keskenduma esmalt ühele plaanile. Nagu Arnold Schwarzenegger on öelnud, et kui sul on plaan B, siis sa ei fokusseeri kogu enda energiat plaanile A, mis on suur viga ning hoiab sinu edu tagasi.

Samas on raamatu "Slow-Motion Multitasking" autor Tim Harford öelnud, et pikaajaline mitme asja korraga või vaheldumisi tegemine viib eduni. Sest erinevad tegevused inspireerivad ning annavad võimaluse asjadele teise nurga alt vaadata.

Usun, et tõde on kahe vahepeal. Oma põhimõtetes ja printsiipides tasub muidugi kindel olla, aga klientidele pakutavate teenuste ajakohastamises ja uute või olukorraga kohandatud teenuste kasutuselevõtmises ei peaks olema nii paindumatu.

Koroonaviirus on puudutanud igaühte meist ja ka ühiskonnana või ettevõtetena laiemalt. Kartus järgnevate kuude ees on suur, isegi pikemas perspekiivis on raske öelda, mis saab.

Tänasel segasel ajal on paljud ettevõtted reklaamimise peatanud või turunduseelarved, kasvõi ajutiselt, minimaalseks keeranud. Brändi ja ettevõtte turundamine ei tohiks aga sõltuda täielikult hetkelistest majanduslikest oludest. Edu ja tuntus tagab brändi siis, kui järgitakse pikaajalist ning strateegilist turundusplaani, millesse on kombineeritud kampaaniad ja kiireloomulised/dünaamilised reklaamid. Just siis, kui enamus surub piduri põrandasse kinni, on aeg gaasi peale keerata, et kurvist esimesena väljuda.

Häk reklaami- ja digiturundusagentuuri senine edu on peitunud loovas mõtlemises ning igale kliendi probleemile lahenduse leidmises. Lahendame äärmiselt laias ulatuses turundusvajadusi inhouse. Ehk siis oleme täislahendusi pakkuv Full Stack Marketing Agency.

Alustame kliendi briifimisega, kus täpsustame vajadused ja tõstatame probleemi, selgitame välja sihtrühma, leiame loova lahenduse ning loome igasse kanalisse ideaalselt sobituvad materjalid. Kombineerime traditsioonilise ja digitaalse turunduse.

Praegustel keerulistel aegadel on meedia ostmine erinevatesse kanalitesse soodsam kui mitmel eelneval aastal ükskõik mis hetkel. Tuleb leida kanalid, mida inimesed karantiini ajal jälgivad. Näiteks sotsiaalmeedia tarbitavus on hüppeliselt kasvanud.

Slacki (ettevõtete sisekommunikatsioonivahend) ja Zoomi (videokõnede ja konverentside pidamise tarkvara) aktsiate hinnad on mitmekordistunud. Videoloengute, koolituste, koduste treeningharjutuste vaadatavause numbrid on laes. Järelikult tuleb enda turunduslahendustes sobituda võimalikult vähese resursikuluga antud kanalitesse.

Loomulikult, kui majandus langeb, siis tarbivad inimesed vähem, aga nad siiski tarbivad. Sihik tuleb täpsemaks seada, luua selged persoonad – kes on tegelikult sinu sihtrühm täna? Kuidas saaksid pakkuda neid teenuseid, milleks varasemalt klient kohale pidi tulema? Kuidas teisiti saaksid kliendile kasulik olla?

Iga ettevõtte eesmärk peaks olema väärtuse loomine ja väärtuse andmise vastu tasu saamine! This is how business works, right?

Kui täna ei saa inimesed autoesindusse kohale tulla, et autot parandada, tehke kontaktivaba autode kohale toimetamine esindusse ning desinfitseeritud autode tagastus ukse ette.

Autopesulasse ei tule inimesi? Minge ise kohale ja tehke autod puhtaks.

Kliendid ei soovi hetkel autopesu eest maksta. Fine. Tee videokoolitus, kuidas masin säravalt läikima lüüa või kriimud eemaldada. Saada kasutatavate toodete pakk mugavalt kliendile postiga koju. Kullerid on kauba kojuveo tõttu kinni? Taksofirmad saaksid väga edukalt väiksemaid pakendeid transportida ühest kohast teise või toidukotte poodidest koju transportida.

Võimalusi on palju. Paigal seistes, agressiivselt klienti oodates ei toimu mingit arengut, pigem toimub taandareng!

Julgen väita, et paljud ettevõtjad ei mõtle ega tegutse nii. See on koht, kus tegelikult turundaja saaks aidata. Turundusagentuuri mõte on probleeme lahendada. Minu arvamus on, et ettevõtted peaksid sellistel hetkel sõnastama enda probleemid ümber, mida nad turundusagentuuridele esitlevad, mitte turundamist lõpetama.

Ärge alahinnake turundajaid, veel vähem turunduse ja müügi tähtsust. Kui turundust ei tehta, siis müüginumbrid langevad; kui kliente ei ole, siis pole ka töötajaid tarvis. Nõiaring. Loovad inimesed agentuurides on võimelised leidma huvitavaid lahendusi sinu äri eduks kriisi ajal.

Meie ettevõtmine, mis on alguse saanud turunduse häkkimisest, kuna segasime traditsioonilist alternatiivsega ühte potti, on loodudki keerulisteks situatsioonideks.

Säärastel aegadel on meie soov kindlasti abistada kõiki ettevõtteid, et nad saaksid turundusega jätkata. Et müük jätkuks. Meil on sulle, kallis ettevõtte juht või turundusjuht, soovitusi, kuidas ebakindlatel (koroonaviiruse) aegadel äritegevust siiski kindlustada.

Loodan siiralt, et varsti lõppeb nii koroona kui sellest tulenev majanduslik seisak või allakäik. Oleme kõik selles koos ja peame üksteist abistama. Kasutage enda agentuure julgesti. Fakt on, et elu ei jää tegelikult seisma. Kliendid on ikkagi olemas, inimesed tarbivad ja vajavad asju ning teenuseid ikkagi. Lihtsalt vähem on ostujõudu ning kliendini jõudmine nõuab rohkem vaeva.

Mis peale eriolukorra veel käimasolevat aastat teie ettevõttes iseloomustab?

Viimaste aastate areng Häk'is on olnud meeletu. See oli justkui eile, kui otsustasin enda päevatöölt ära tulla ja õhtusest vabakutselise-tööst põhitöö luua. Häk on 2 aastane, tööl on juba 6 turunduse megastaari – häkkerit, nagu me end ise nimetame. Tundub, et oleme midagi õigesti teinud, sest kasvame hüppeliselt.

2019 teine pool ja 2020 algus on minu elus kindlasti siiani ühed katsumusterokemaid olnud. Täna näeme keerulisi arenguid majanduses, ebakindlust turul. Samas suudab Häk agentuurina nendes tormituultes veepeal püsida just enda mitmekesise ning tulemustele orienteeritud lähenemisega.

2020 on meie jaoks kindlasti kogemuste kogumise aasta, uute teenuste ja toodete väljatöötamise ning klientidele veel suurema väärtuse pakkumise aeg. Usume "lead by example" mantrasse. Kui vajadused mõnele meie teenusele hajuvad, siis keerame vunki peale teenustele, mille järele nõudlus tõuseb. Või töötame sootuks välja uued lahendused.

Loomulikult jääme suures plaanis enda liistude juurde ja teeme neid asju, mida oskame hästi. Süveneme 80% pikemale perspektiivile ja 20% kiiretele lahendustele seoses turul toimuvaga.

Meie eesmärk on innustada kliente samamoodi mõtlema. Meil on neile lahendusi, kui nad viskavad meile probleemi hambusse!

Milline on suurim lisaväärtus, mida ettevõttena ühiskonda toodate?

Keegi on kunagi öelnud, et turundus on ilusti räägitud tõde. Meie esmane ja põhiline väärtus on leida kliendi, toote või teenuse unikaalsus ning see info intrigeerivalt huvigrupini viia. Suuremas plaanis usun, et meil on kaks suurimat väärtust, mida ühiskonnale laiemalt pakume.

1. Aitame maailmamajandust käimas hoida, sest iga kulutatud euro on kellegi teenitud euro. Kui raha vaid endale hoitakse, kuivab majandus kokku nagu mahlane viinamari väikseks rosinaks.

2. Säästame inimeste aega ja närve. Hästi toimivad turunduslahendused annavad klientidele kiirelt ja konkreetsel info, mis on neile kõige tähtsam. Just digimeedias on see kõige olulisem. Klient saab oma ostu kiiresti tehtud või suunised, et kuhu ta peab minema või mida tegema. Tal jääb rohkem aega enda pere või kaaslase jaoks. Mis omakorda teeb meie ühiskonna toredamaks kohaks. Lapsed ei lähe pättusi tegema, sest on vanemate pilgu all jne.

Too mõni hea, julgustav või innustav näide koostööst klientidega.

See pole just võib olla parim näide, aga esimene selline kastist väljas hea kokkusattumus, mis kohe pähe tuli. Kuna üks meie kauaaegseid kliente on alkoholi maaletooja, siis oleme maitsnud erinevaid huvitavaid jooke ja ehk ka sellest inspireeritult on meil kontoris baarikapike. Üldjoones on kujunenud kapi sisuks pigem suitsused viskid, kuna olen ka ise viskiarmastaja, aga ühe partneri maitse järgi libistasin viskide vahele ka konjaki.

Ühel hetkel käis meil koosolekul üks Rootsi juurtega härra. Tal oli juhtumisi pohmell. Ka tema meelisjookide hulka ei kuulu viski. Pakkusin talle konjakit. Pärast seda on ta alati rääkinud, kui hea Häkis on koosolekul käia. "It was the best meeteing ever!" meenutab ta.

Milliseid põhimõtteid oma äris austate ja kindlasti järgite, sõltumata olukorrast?

See võib kõlada klišeena, aga Häkis on meie jaoks kõige tähtsamad töötajad ja kliendid.

Kollektiiv peab koosnema A-klassi mängijatest ja omavaheline klapp peab olema hea. Muud moodi ma ei näeks, et üks ettevõte üldse edukalt toimida saaks.

Klient on kuningas. Püüame olla paindlikud ning pakkuda just nende ärile sobivaid lahendusi, mitte peale suruda mingit oma agendat. See nõuab kliendisuhte alguses veidi rohkem aega, kuid usaldus ehitatakse üles kannatlikult, ajaga.

Meeskondlikult peame oluliseks koostööd. Teeme regulaarselt meeskonnaüritusi, Good Food Friday'sid (sööme Häki kulul koos midagi head).

Meil on kirjutamata reegel, et kui keegi käib kuskil koolitusel või läbib mõne online-kursuse, esitleb ta seda ka teistele, et enda teadmisi kinnistada ning teisi ka harida.

Tulevikus tahame areneda kindlasti välisriikidesse. Hetkel vaatame Põhjamaade suunas, aga inglise keelt kõnelevad riigid tunduvad ka äärmiselt atraktiivsed.

Visioon on kasvada osakondadega agentuuriks: Häk Digital, Häk Social, Häk Design jne.

Kindlasti soovime tulevikus olla koolitajaks ning juurdekasvu harijaks. Olen eraisikuna ja ka Häk ettevõttena viimastel aastatel võtnud ette heategevuslikke projekte. Teinud Põltsamaale välikorvpalliväljaku, teinud annetusi Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile jne. Näen, et saaksime head teha veelgi laiemalt. Harida inimesi enda praktiliste oskuste osas joonistamises, filmimises, fotograafias, aga samas ka turunduse, brändingu ja reklaami vallas.

Kindlasti soovime luua häid partnerlussidemeid teiste Eesti agentuuridega, kellega üksteist täiustaksime ning kellega saaksime minna maailma vallutama.

Victoria Beckham on kunagi öelnud väga laheda lause: "Tahan olla sama kuulus, kui Persil Automatic" – tolle ajastu kõige kuulsam pesuvahend Ühendkuningriigis.

Häk võiks sihtida samas suunas tähtede poole.

NÕUANDED KRIISIST VÄLJATULEKUKS

Blogi pidamine: struktureeritud plaan, mille alusel väärtuslikku sisu toota ja jagada enda sihtrühmale, hoiab teie brändi kenasti pildis. Kulu on suhteliselt madal, sest saate lugu rääkima panna mõne spetsialisti, kes istub hetkel tööta. Peasi, et sisu oleks väärtuslik ning annaks praktilisi näpunäiteid teie sihtrühmale.

PR muutub olulisemaks, sest kommunikatsioon ja klientidele erinevate teemade selgitamine tekstilises vormis on soodsam kui näiteks teleklippide vorpimine. Meie partneriks on aasta suhtekorraldusagentuur 2019. Suudame teie väärtusliku sisu viia õigete kuulajateni. Teie brändi imago tugevneb ja kinnitub. Kui seda jätkusuutlikult teha, väljute kriisist teistega võrreldes sammu võrra ees.

E-mailiturundus: jah, kuulsid õigesti, e-mailiturundus ei ole ikka veel surnud. Suhtle enda olemasolevate klientidega. Kui blogis on reaalset väärtust, saab seda edukalt jagada klientidele ka e-mailides. Siinkohal ma ei pea silmas automatiseeritud masspostitusi, kus on ainukese personaalse asjana välja toodud kliendi nimi, vaid e-mailid, mis kõnetavad ja mille sisu on kliendi järgi timmitud.

Sotsiaalmeedia ja sisuloome: muutuge sotsiaalsemaks. Iga töötaja on sinu ettevõtte turundaja. Swedbanki turundusjuhi sõbrad küsivad tema käest pidevalt infot kodulaenude või autoliisingute kohta. Ta küll ei tegele nende väljastamisega, aga peab asjadega kursis olema, et ülevaadet anda ning aidata ettevõtte müüki kasvatada.

Rääkige enda klientidele enda tegevustest ka sotsiaalse isolatsiooni ja karantiini ajal. Näiteks kodukontori stoorid Instagramis.

Kaasa klienti, esita talle küsimusi, et saaksid paremini aru, kuidas enda tooteid või teenuseid paremaks muuta. Sul on hetkel aega küsida ja klientidel aega ka vastata.

Veebis müümine ja tootekataloogide digitaliseerimine: täna saame kõige lihtsama e-poe lahenduse üles vähem kui nädalaga. Kui on tarvis kiiresti reageerida, mingid tooted veebi müüki panna, saab kasutada olemasolevaid platvorme, mille välimust on võimalik täpselt sinu brändile vastavaks mudida. Nii oleme teinud näiteks Stowseni või Omar and Klausi lehed. Kui e-pood on liiga suur samm, saab kujundada PDF'id, mida meiliga kaasa saata või issuu.com platvormile üles laadida.

Tähtis on, et sisu oleks relavantne ja hästi liigendatud.

Videokoolitused: täna saab kasvõi Facebooki või Instagram live’na edastada enda koolitusi. Koguda tasu arveldusarve kontonumbrile või väljastada arved igale osalejale. Variante on mitmeid. Kiirkorras saab alustada tasuliste või tasuta koolituste andmisega sotsiaalmeedias ja samal ajal üles ehitada koolituste veebileht, nagu tegime Emakaru puhul. Meil on toimiv mudel, kuidas kiiresti jõuda sissetulekuteni veebikoolituste andmisega.

Kui kiired muudatused tehtud, siis Schwarzeneggeri mainitud plaan A peab ka paralleelselt käima. Sisu peab valmis olema.

Just nüüd on ettevõtetel aega vaadata ja analüüsida enda turundusplaani. Loomulikult on teadmatuses raske kõike numbritesse panna, aga kasvõi analüüsida varasemalt toiminud ja mitte toiminud kampaaniaid. Proovi leida juba praegu muutusi, mida võib tulevik kaasa tuua.

Korrigeeri sihtrühma, süvene sellesse, mis kliente tegelikult huvitab. Nagu Dave Gerhardt ütleb: “Pole paremat aega olla autentne, reaalne ja nii inimlik, kui ühel brändil on võimalik olla.”

Loo sisu valmis, et olukorra paranedes olla esimene, kes valmis on. Sinu toode ei pruugi hetkel olla ostjatele jõukohane, aga pead pildis püsima. Hea näide on Harvard Business Review poolt välja toodus kampaania, eelmisest majanduslangusest “Here’s to less,” and enjoined us to buy “fewer, better things” because “a diamond is forever”.

Brändikampaaniad ei too otseseid müüke kohe, sest nad ei ole selleks mõeldud. Nike’i kõik kuulsamad reklaamid on brändikampaaniad. Need loovad usaldust ja kindlust, mida auditoorium hetkel vajab. Alles hiljem järgnevad müügid.

Meil on palju teadmisi ja mõtteid edasi anda. Esmane konsultatsioon ja briifi andmine on meie juures alati tasuta!

Kirjuta julgelt hello@hak.ee.

