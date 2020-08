Unlimited Media juht: kinod on toredad, aga inimesed tahavad ikka kodust meelelahutust ka

Inimesed on ammustest aegadest peale soovinud, et neile pakutaks erinevat meelelahutust, ütleb Unlimited Media OÜ juht Erkki Joasoon, Ph.D. Tema 2008. aastal asutatud firma tegevusalaks on digitaalne meelelahutus ehk kinofilmide, videote ja telesaadete levitamine. Vaatajateni tuuakse see eesti-, läti-, leedu- ja vene keelsete tõlgetega. Kuna ettevõtte põhiklientideks on suured telekomiplatvormid, siis avalikkus Joasooni sõnul tema ettevõttest hetkel suurt midagi ei tea. Unlimited Media OÜ on pälvinude Eesti ettevõtte tiitli.

Millised olulisemad sündmused ja arendused ootavad veel ees sel aastal 2020?

Meie voogedastusportaal Cineve.eu saab uue hingamise selle aasta teises pooles, kui täielikult uueneb maksesüsteem. Samuti on meil pidevalt tulekul väga ägedaid filme ja animatsiooniseriaale läbi tuntud videolaenutuste. Kaugemas tulevikus tahaks viia Cineve platvormi Baltikumi piiridest väljapoole, miks mitte lausa ülemaailmseks voogedastusportaaliks.

Mida põnevat on meeles ettevõtte algusaegadest?

Kui me alustasime ja ligipääs kõrgema kvaliteediga sisule veel puudus, olid ühtedeks esimestest meie filmidest videolaenutustes "Rutsi reis" ja "Zombisõjad".

Suur oli kõigi üllatus, kui neist kahest kujunesid jõulu- ja aastavahetuse perioodi enimvaadatud filmid. Üks videolaenutus, nimesid nimetamata, isegi vabandas, et nad pidid enimvaadatud filmide nimekirja algoritmi muutma, kuna selliseid filme tipus näidata oli piinlik.

Kui üldisemalt rääkida, siis kõige paremini lähevad siiski üleilmsed kassahitid. „Wall Streeti Hunt“ on üheks heaks näiteks. Lastefilmid on alati hästi läinud. Lapsed on üldse üks tänuväärsemaid auditooriume. Nad suudavad vaadata ühte ja sama filme üha uuesti ja uuesti.

Mis saab traditsioonilisest kinost?

Eks inimesed tahavad ikka kinos käia, seal on popcorn ja suur ekraan, kuid see ei asenda kodust meelelahutust. Ja liiatigi, mis juhtus koroonaepideemia ajal kinodega – me kõik mäletame, et need olid mitu kuud suletud

Lõpetuseks küsin, et kas selle tegevusega, mida Unlimited Media ajab, on võimalik ka rikkaks saada?

Reed Hastings (Netflix) ja Jeff Bezos (Amazon Prime) on selgeks näiteks, et saab, kuid seda ei suuda igaüks. See töö peab meeldima ja tuleb omada vastava valdkonna alal häid teadmisi. Head kontaktid selle tööstuse oluliste inimestega on eluliselt tähtsad. Aga teisalt kehtivad eeltoodud väited pea igal erialal. Ja kindlasti on lihtsamaid meetodeid rikastumiseks.

